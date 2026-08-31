Elton John cantará ‘Skyline Pigeon’ no Rock in Rio, música reservada ao Brasil

Elton John levará “Skyline Pigeon” ao Rock in Rio, durante sua apresentação no Palco Mundo, em 7 de setembro. Segundo o cantor britânico, a música, lançada em 1969, faz parte de seu repertório de shows apenas quando ele se apresenta no Brasil.

A letra traz versos sobre liberdade e a busca por outros lugares, com referências a campos, árvores e montanhas. A relação da música com o público brasileiro fará parte do repertório do artista no festival.

Na mesma noite, Gilberto Gil também sobe ao Palco Mundo. O músico brasileiro reúne 13 títulos de Doutor Honoris Causa concedidos por universidades do Brasil e do exterior.

Ingressos esgotados

O Rock in Rio esgotou os ingressos para 7 de setembro, data que terá Elton John e Gilberto Gil entre as atrações do Palco Mundo. O feriado da Independência terá a única apresentação do cantor inglês prevista nesta edição do festival.

A 11ª edição ainda tem entradas disponíveis para 4, 5, 11 e 13 de setembro. Os ingressos são vendidos pela Ticketmaster nas categorias Gramado e Comfort Zone, com opções de Inteira, Meia e Benefício Itaú, modalidade que oferece desconto de 15%.

Entre os artistas programados para as datas que ainda possuem ingressos estão Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Stray Kids, Twenty One Pilots e Zara Larsson.

No dia 7, o Palco Mundo terá Luísa Sonza e Roberto Menescal, Jon Batiste, Gilberto Gil e Elton John. Elton John será responsável pelo encerramento da programação do palco na data.

Programação de 7 de setembro no Rock in Rio

Outros espaços da Cidade do Rock também recebem apresentações durante o feriado. No Palco Sunset, Vanessa da Mata terá Rubel como convidado, enquanto Roupa Nova e Guilherme Arantes também fazem parte da programação. Péricles apresenta repertório dedicado à Motown, gravadora norte-americana associada à história do soul e do R&B, e Laufey integra a lista de atrações.

No Espaço Favela, estão previstos shows de Belo, Mart'nália e Tiee. O New Dance Order, espaço dedicado à música eletrônica, terá Fatboy Slim, Aline Rocha, Leo Janeiro & Simo Not Simon e Max Styler.

O Global Village reúne João Bosco, Joyce Moreno, Leila Pinheiro, Fernanda Takai e Wanda Sá. No Supernova, palco voltado a nomes de diferentes cenas da música brasileira, a programação inclui Alee, Zeca Veloso, Melly e Maui.

Com o esgotamento de 7 de setembro, os ingressos da edição permanecem disponíveis para quatro datas: 4, 5, 11 e 13 de setembro.

Confira a programação completa do Rock in Rio 2026

Dia 4 de setembro

Palco Mundo

Foo Fighters

Rise Against

The Hives

Nova Twins

Palco Sunset

Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos

Hot Milk

Detonautas convida Biquíni

Di Ferrero

New Dance Order

Steve Angello

Giu x Carola

Atkö ≠

Cat Dealers

Espaço Favela

Rodrigo do CN

Hitmaker

Gbz7n

Global Village

Paulinho Moska

Leela

Giovanna Moraes

Supernova

Diogo Defante

Venere Vai Venus

Rock in Gil com Larissa Luz

Chady

Dia 5 de setembro

Palco Mundo

Avenged Sevenfold

Bring Me the Horizon

Machine Gun Kelly

Sepultura

Palco Sunset

Bad Omens

Poppy

Black Pantera convida Nervosa

Malvada convida Day Limns

New Dance Order

James Hype

Volkoder

Camila Jun x Eli Iwasa

Victor Lou

Dia 6 de setembro

Palco Mundo

Calvin Harris

Black Eyed Peas

Nelly

Barão Vermelho (em um encontro com a formação original)

Palco Sunset

Ne-Yo

Jota Quest (tocando Tim Maia)

BaianaSystem

Calema

New Dance Order

Meduza

Casa Bonita / Brisotti & Viot

Liu

Sofi Tukker

Espaço Favela

Xamã

Rael

Budah

Palco Supernova

João Gordo & Asteroides Trio homenageiam os 50 anos de Ramones

Matanza Ritual

Bayside Kings

O Escritório

Global Village

Mohamed Ramadan

Mãeana

Bento Gil convida Flor Gil

Dia 7 de setembro

Palco Mundo

Elton John

Gilberto Gil

Jon Batiste

Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

Laufey

Péricles canta Motown

Roupa Nova convida Guilherme Arantes

Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order

Fatboy Slim

Aline Rocha

Leo Janeiro & Simo Not Simon

Max Styler

Espaço Favela

Belo

Mart'nália

Tiee

Palco Supernova

Alee

Zeca Veloso

Melly

Maui

Global Village

João Bosco

Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai

Wanda Sá

Dia 11 de setembro

Palco Mundo

Stray Kids

Hwasa

Alok

Nexz

Palco Sunset

Jamiroquai

PJ Morton

Os Garotin convida Duquesa

Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order

Neelix & Vegas

Omiki

Departamento

Anna

Espaço Favela

MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Puterrier & MC Carol

Caio Luccas

Palco Supernova

Nandatsunami

Ananda

Isa Buzzi

Muse Maya

Global Village

Souldified

Rio Bronx

Lambateria com Félix Robatto

Dia 12 de setembro

Palco Mundo

Maroon 5

Demi Lovato

J Balvin

Pedro Sampaio

Palco Sunset

Mumford & Sons

João Gomes + Orquestra Brasileira

Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum

Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago

New Dance Order

Alok

Alok & Family – Ekanta, Swarup

Gabe

Adam Sellouk

Bhaskar

Espaço Favela

Timbalada

Priscila Senna

Soul de Brasileiro

Palco Supernova

Delacruz

Milo J

Yago Oproprio

Celo Dut

Global Village

Mestrinho

Hamilton de Holanda

Badi Assad

Dia 13 de setembro

Palco Mundo

Twenty One Pilots

Halsey

Lola Young

Ivete Sangalo

Palco Sunset

Zara Larsson

Marina Sena convida Céu

Joelma convida Viviane Batidão

Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order

John Summit

Roddy Lima

Illusionize

Dawn Patrol/Maz, Antdot, Riascode, Bakka

Espaço Favela

Dennis

Suel

Marvvila

Palco Supernova

Lourena

Sant

Bruna Black

Ar Baby

Global Village

Haley Smalls

Lucy Alves

Kynnie

Quais são as novidades de 2026?

O Palco Mundo terá uma nova cenografia no Rock in Rio 2026. Pela primeira vez, toda a estrutura frontal do palco será revestida por 2.400 m² de painéis de LED de alta definição.

O New Dance Order, palco dedicado à música eletrônica, também retorna ao festival com mudanças na cenografia. A estrutura terá 56,5 metros de largura e 22,5 metros de altura.

Na área de gastronomia, a Gourmet Square terá curadoria do chef Pedro Siqueira e funcionará durante 12 horas por dia. O espaço reunirá oito restaurantes: Sìsì Pizza, Pepe Hot Dogs, Gurumê, TT.Burguer, Albis, Bora Baião, Chicharrón e Cumbuca.

Ingressos e preços

Ainda há ingressos disponíveis para todos os dias do Rock in Rio 2026, com venda pelo site da Ticketmaster. Um novo lote de entradas foi liberado nesta quinta-feira, 6.

Antes da abertura do novo lote, os ingressos estavam esgotados para todas as datas, com exceção do primeiro dia do festival, em 4 de setembro, e do encerramento, em 13 de setembro.