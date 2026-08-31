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Elton John cantará ‘Skyline Pigeon’ no Rock in Rio, música reservada ao Brasil

Artista se apresenta no Palco Mundo em 7 de setembro, na mesma noite de Gilberto Gil

Elton John leva ‘Skyline Pigeon’ ao Rock in Rio em show de 7 de setembro (Jim Dyson/Getty Images)

Elton John leva ‘Skyline Pigeon’ ao Rock in Rio em show de 7 de setembro (Jim Dyson/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 10h45.

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Elton John levará “Skyline Pigeon” ao Rock in Rio, durante sua apresentação no Palco Mundo, em 7 de setembro. Segundo o cantor britânico, a música, lançada em 1969, faz parte de seu repertório de shows apenas quando ele se apresenta no Brasil.

A letra traz versos sobre liberdade e a busca por outros lugares, com referências a campos, árvores e montanhas. A relação da música com o público brasileiro fará parte do repertório do artista no festival.

Na mesma noite, Gilberto Gil também sobe ao Palco Mundo. O músico brasileiro reúne 13 títulos de Doutor Honoris Causa concedidos por universidades do Brasil e do exterior.

Ingressos esgotados

O Rock in Rio esgotou os ingressos para 7 de setembro, data que terá Elton John e Gilberto Gil entre as atrações do Palco Mundo. O feriado da Independência terá a única apresentação do cantor inglês prevista nesta edição do festival.

A 11ª edição ainda tem entradas disponíveis para 4, 5, 11 e 13 de setembro. Os ingressos são vendidos pela Ticketmaster nas categorias Gramado e Comfort Zone, com opções de Inteira, Meia e Benefício Itaú, modalidade que oferece desconto de 15%.

Entre os artistas programados para as datas que ainda possuem ingressos estão Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Stray Kids, Twenty One Pilots e Zara Larsson.

No dia 7, o Palco Mundo terá Luísa Sonza e Roberto Menescal, Jon Batiste, Gilberto Gil e Elton John. Elton John será responsável pelo encerramento da programação do palco na data.

Programação de 7 de setembro no Rock in Rio

Outros espaços da Cidade do Rock também recebem apresentações durante o feriado. No Palco Sunset, Vanessa da Mata terá Rubel como convidado, enquanto Roupa Nova e Guilherme Arantes também fazem parte da programação. Péricles apresenta repertório dedicado à Motown, gravadora norte-americana associada à história do soul e do R&B, e Laufey integra a lista de atrações.

No Espaço Favela, estão previstos shows de Belo, Mart'nália e Tiee. O New Dance Order, espaço dedicado à música eletrônica, terá Fatboy Slim, Aline Rocha, Leo Janeiro & Simo Not Simon e Max Styler.

O Global Village reúne João Bosco, Joyce Moreno, Leila Pinheiro, Fernanda Takai e Wanda Sá. No Supernova, palco voltado a nomes de diferentes cenas da música brasileira, a programação inclui Alee, Zeca Veloso, Melly e Maui.

Com o esgotamento de 7 de setembro, os ingressos da edição permanecem disponíveis para quatro datas: 4, 5, 11 e 13 de setembro. Rock in Rio passa a neutralizar a pegada de carbono do fã — de casa à Cidade do Rock

Confira a programação completa do Rock in Rio 2026

Dia 4 de setembro

Palco Mundo

  • Foo Fighters
  • Rise Against
  • The Hives
  • Nova Twins

Palco Sunset

  • Capital Inicial convida Dado Villa-Lobos
  • Hot Milk
  • Detonautas convida Biquíni
  • Di Ferrero

New Dance Order

  • Steve Angello
  • Giu x Carola
  • Atkö ≠
  • Cat Dealers

Espaço Favela

  • Rodrigo do CN
  • Hitmaker
  • Gbz7n

Global Village

  • Paulinho Moska
  • Leela
  • Giovanna Moraes

Supernova

  • Diogo Defante
  • Venere Vai Venus
  • Rock in Gil com Larissa Luz
  • Chady

Dia 5 de setembro

Palco Mundo

  • Avenged Sevenfold
  • Bring Me the Horizon
  • Machine Gun Kelly
  • Sepultura

Palco Sunset

  • Bad Omens
  • Poppy
  • Black Pantera convida Nervosa
  • Malvada convida Day Limns

New Dance Order

  • James Hype
  • Volkoder
  • Camila Jun x Eli Iwasa
  • Victor Lou

Dia 6 de setembro

Palco Mundo

  • Calvin Harris
  • Black Eyed Peas
  • Nelly
  • Barão Vermelho (em um encontro com a formação original)

Palco Sunset

  • Ne-Yo
  • Jota Quest (tocando Tim Maia)
  • BaianaSystem
  • Calema

New Dance Order

  • Meduza
  • Casa Bonita / Brisotti & Viot
  • Liu
  • Sofi Tukker

Espaço Favela

  • Xamã
  • Rael
  • Budah

Palco Supernova

  • João Gordo & Asteroides Trio homenageiam os 50 anos de Ramones
  • Matanza Ritual
  • Bayside Kings
  • O Escritório

Global Village

  • Mohamed Ramadan
  • Mãeana
  • Bento Gil convida Flor Gil

Dia 7 de setembro

Palco Mundo

  • Elton John
  • Gilberto Gil
  • Jon Batiste
  • Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

  • Laufey
  • Péricles canta Motown
  • Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order

  • Fatboy Slim
  • Aline Rocha
  • Leo Janeiro & Simo Not Simon
  • Max Styler

Espaço Favela

  • Belo
  • Mart'nália
  • Tiee

Palco Supernova

  • Alee
  • Zeca Veloso
  • Melly
  • Maui

Global Village

  • João Bosco
  • Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
  • Wanda Sá

Dia 11 de setembro

Palco Mundo

  • Stray Kids
  • Hwasa
  • Alok
  • Nexz

Palco Sunset

  • Jamiroquai
  • PJ Morton
  • Os Garotin convida Duquesa
  • Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order

  • Neelix & Vegas
  • Omiki
  • Departamento
  • Anna

Espaço Favela

  • MC Cabelinho convida TZ da Coronel
  • Puterrier & MC Carol
  • Caio Luccas

Palco Supernova

  • Nandatsunami
  • Ananda
  • Isa Buzzi
  • Muse Maya

Global Village

  • Souldified
  • Rio Bronx
  • Lambateria com Félix Robatto

Dia 12 de setembro

Palco Mundo

  • Maroon 5
  • Demi Lovato
  • J Balvin
  • Pedro Sampaio

Palco Sunset

  • Mumford & Sons
  • João Gomes + Orquestra Brasileira
  • Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
  • Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago

New Dance Order

  • Alok
  • Alok & Family – Ekanta, Swarup
  • Gabe
  • Adam Sellouk
  • Bhaskar

Espaço Favela

  • Timbalada
  • Priscila Senna
  • Soul de Brasileiro

Palco Supernova

  • Delacruz
  • Milo J
  • Yago Oproprio
  • Celo Dut

Global Village

  • Mestrinho
  • Hamilton de Holanda
  • Badi Assad

Dia 13 de setembro

Palco Mundo

  • Twenty One Pilots
  • Halsey
  • Lola Young
  • Ivete Sangalo

Palco Sunset

  • Zara Larsson
  • Marina Sena convida Céu
  • Joelma convida Viviane Batidão
  • Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order

  • John Summit
  • Roddy Lima
  • Illusionize
  • Dawn Patrol/Maz, Antdot, Riascode, Bakka

Espaço Favela

  • Dennis
  • Suel
  • Marvvila

Palco Supernova

  • Lourena
  • Sant
  • Bruna Black
  • Ar Baby

Global Village

  • Haley Smalls
  • Lucy Alves
  • Kynnie
Rock in Rio 2026 deve movimentar R$ 3,36 bilhões na economia do Brasil

Quais são as novidades de 2026?

O Palco Mundo terá uma nova cenografia no Rock in Rio 2026. Pela primeira vez, toda a estrutura frontal do palco será revestida por 2.400 m² de painéis de LED de alta definição.

O New Dance Order, palco dedicado à música eletrônica, também retorna ao festival com mudanças na cenografia. A estrutura terá 56,5 metros de largura e 22,5 metros de altura.

Na área de gastronomia, a Gourmet Square terá curadoria do chef Pedro Siqueira e funcionará durante 12 horas por dia. O espaço reunirá oito restaurantes: Sìsì Pizza, Pepe Hot Dogs, Gurumê, TT.Burguer, Albis, Bora Baião, Chicharrón e Cumbuca.

Ingressos e preços

Ainda há ingressos disponíveis para todos os dias do Rock in Rio 2026, com venda pelo site da Ticketmaster. Um novo lote de entradas foi liberado nesta quinta-feira, 6.

Antes da abertura do novo lote, os ingressos estavam esgotados para todas as datas, com exceção do primeiro dia do festival, em 4 de setembro, e do encerramento, em 13 de setembro.

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