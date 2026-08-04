Ariana Grande explica a decisão de se afastar da vida pública: 'Planejei há muito tempo'

A cantora Ariana Grande esclareceu os planos de se afastar temporariamente dos holofotes após o fim da "Eternal Sunshine Tour". Diante da preocupação dos fãs e da repercussão sobre a decisão, a cantora afirmou que a pausa foi planejada com antecedência e faz parte de uma escolha pessoal sobre os próximos passos de sua carreira.

Durante um show em Chicago, na última segunda-feira, 3, Ariana falou diretamente com o público sobre o assunto. Segundo a cantora, a decisão foi tomada há algum tempo e não surgiu de forma impulsiva ou como uma reação aos acontecimentos recentes envolvendo sua imagem.

"É algo que eu planejei há muito tempo, uma decisão tomada com muita reflexão e empoderamento. E quero que vocês saibam que muitas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Quero compartilhar isso porque ouvi dizer que meus fãs estavam preocupados que a negatividade estivesse arruinando as coisas para mim, mas preciso dizer que é exatamente o oposto", revelou a cantora.

Pausa já estava nos planos

Ariana explicou que havia planejado o afastamento de forma reservada e com bastante antecedência. A declaração veio depois que sua equipe confirmou que a artista pretende reduzir sua exposição pública assim que concluir a atual turnê.

A cantora também reconheceu que os fãs demonstraram preocupação nos últimos dias diante da atenção direcionada à sua aparência e das discussões que ganharam força nas redes sociais. Ainda assim, ressaltou que sua decisão de estabelecer novos limites já vinha sendo construída anteriormente.

A ideia de fazer uma pausa também havia sido mencionada pela própria artista meses atrás. Em janeiro, durante entrevista à Vogue Japan, Ariana afirmou que considerava saudável tirar um período de descanso depois de anos de trabalho praticamente contínuo.

Turnê termina em setembro

Antes do afastamento, Ariana ainda tem compromissos com a "Eternal Sunshine Tour", sua primeira grande turnê desde 2019. A série de apresentações termina em 1º de setembro, em Londres.

A artista descreveu a experiência na estrada como positiva e destacou a importância que os shows tiveram em sua relação com a música e com os fãs. A turnê já havia sido planejada em uma escala menor do que trabalhos anteriores da cantora. Em 2025, Ariana explicou que optou por aproximadamente metade da quantidade de apresentações que costumava realizar.

Ariana deixa musical em Londres

O afastamento também provocou uma mudança importante na agenda da cantora. Ariana deixou o elenco da nova montagem de "Sunday in the Park with George", musical de Stephen Sondheim previsto para chegar ao West End, em Londres, no verão de 2027. Ela dividiria o palco com Jonathan Bailey, seu colega nos filmes de "Wicked".

Os produtores confirmaram a saída e manifestaram apoio à decisão da artista. A montagem seguirá adiante, com um novo nome para o papel de Ariana ainda a ser anunciado.

A mudança acontece poucas semanas depois de a cantora também deixar a 13ª temporada de "American Horror Story". Nesse caso, fontes informaram à Variety que a saída aconteceu por conflitos de agenda com a "Eternal Sunshine Tour".

Mesmo com a pausa nas aparições públicas, Ariana ainda possui projetos que chegarão ao público. Entre eles está "Entrando Numa Grande Fria", comédia estrelada por Ben Stiller e Robert De Niro, com lançamento previsto para novembro.

Polêmica sobre magreza

A Variety havia noticiado, no último domingo, 2, que um representante de Ariana Grande relacionou o futuro afastamento da cantora ao nível de exposição pública enfrentado por ela. Segundo o porta-voz, após encerrar a turnê, Ariana pretende "tirar um merecido descanso do trabalho e das aparições públicas, que a têm exposto constantemente ao escrutínio público". Ele também destacou que a experiência na estrada tem sido positiva e reforçou o carinho da artista pelos fãs.

A publicação apontou que esse "escrutínio público" envolve a atenção constante direcionada à aparência física de Ariana nos últimos anos, especialmente em discussões nas redes sociais. O assunto voltou a ganhar força após o lançamento do videoclipe de "Petal", na última sexta-feira, 31, quando parte dos fãs manifestou preocupação com a perda de peso da cantora.

A discussão sobre a aparência de Ariana Grande ganhou ainda mais repercussão após comentários de Jameela Jamil, conhecida por interpretar Titânia em "Mulher-Hulk". A atriz afirmou que Ariana "pode estar morrendo diante dos nossos olhos" e criticou a equipe da cantora por, em sua avaliação, permitir que uma imagem associada à magreza extrema seja apresentada de forma glamorizada ao público.

“Essa mulher pode estar morrendo diante dos nossos olhos. A roupa que ela usava teria sido pensada para destacar sua magreza e provocar repercussão”, declarou a atriz da Marvel.