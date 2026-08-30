Rock in Rio esgota ingressos para dia de Elton John e Gilberto Gil

Rock in Rio esgota data de 7 de setembro com Elton John (Jim Dyson/Getty Images)
Repórter
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 09h38.
O Rock in Rio esgotou os ingressos para 7 de setembro, data que terá Elton John e Gilberto Gil entre as atrações do Palco Mundo. O feriado da Independência terá a única apresentação do cantor inglês prevista nesta edição do festival.
A 11ª edição ainda tem entradas disponíveis para 4, 5, 11 e 13 de setembro. Os ingressos são vendidos pela Ticketmaster nas categorias Gramado e Comfort Zone, com opções de Inteira, Meia e Benefício Itaú, modalidade que oferece desconto de 15%.Entre os artistas programados para as datas que ainda possuem ingressos estão Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Stray Kids, Twenty One Pilots e Zara Larsson.
No dia 7, o Palco Mundo terá Luísa Sonza e Roberto Menescal, Jon Batiste, Gilberto Gil e Elton John. Elton John será responsável pelo encerramento da programação do palco na data.
Outros espaços da Cidade do Rock também recebem apresentações durante o feriado. No Palco Sunset, Vanessa da Mata terá Rubel como convidado, enquanto Roupa Nova e Guilherme Arantes também fazem parte da programação. Péricles apresenta repertório dedicado à Motown, gravadora norte-americana associada à história do soul e do R&B, e Laufey integra a lista de atrações.
No Espaço Favela, estão previstos shows de Belo, Mart'nália e Tiee. O New Dance Order, espaço dedicado à música eletrônica, terá Fatboy Slim, Aline Rocha, Leo Janeiro & Simo Not Simon e Max Styler.
O Global Village reúne João Bosco, Joyce Moreno, Leila Pinheiro, Fernanda Takai e Wanda Sá. No Supernova, palco voltado a nomes de diferentes cenas da música brasileira, a programação inclui Alee, Zeca Veloso, Melly e Maui.Com o esgotamento de 7 de setembro, os ingressos da edição permanecem disponíveis para quatro datas: 4, 5, 11 e 13 de setembro. Rock in Rio passa a neutralizar a pegada de carbono do fã — de casa à Cidade do Rock
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Global Village
Supernova
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
Palco Mundo
Palco Sunset
New Dance Order
Espaço Favela
Palco Supernova
Global Village
O Palco Mundo terá uma nova cenografia no Rock in Rio 2026. Pela primeira vez, toda a estrutura frontal do palco será revestida por 2.400 m² de painéis de LED de alta definição.
O New Dance Order, palco dedicado à música eletrônica, também retorna ao festival com mudanças na cenografia. A estrutura terá 56,5 metros de largura e 22,5 metros de altura.
Na área de gastronomia, a Gourmet Square terá curadoria do chef Pedro Siqueira e funcionará durante 12 horas por dia. O espaço reunirá oito restaurantes: Sìsì Pizza, Pepe Hot Dogs, Gurumê, TT.Burguer, Albis, Bora Baião, Chicharrón e Cumbuca.
Ainda há ingressos disponíveis para todos os dias do Rock in Rio 2026, com venda pelo site da Ticketmaster. Um novo lote de entradas foi liberado nesta quinta-feira, 6.
Antes da abertura do novo lote, os ingressos estavam esgotados para todas as datas, com exceção do primeiro dia do festival, em 4 de setembro, e do encerramento, em 13 de setembro.