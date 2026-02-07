Quem é Calvin Harris: DJ que puxa bloco em SP já namorou Taylor Swift

pré-carnaval de rua de São Paulo, a Rua da Consolação receberá o Bloco Skol, comandado pelo DJ e produtor Calvin Harris. O escocês é um dos maiores nomes da música eletrônica mundial e fará sua estreia em cima de um trio elétrico, marcando seu retorno ao Brasil após mais de uma década. Neste domingo, 8, segundo dia oficial do, a Rua da Consolação receberá o, comandado pelo DJ e produtor. O escocês é um dos maiores nomes da música eletrônica mundial e fará sua estreia em cima de um trio elétrico, marcando seu retorno ao Brasil após mais de uma década.

Trajetória de hits e fortuna

Nascido Adam Richard Wiles na Escócia, Calvin Harris transformou o cenário do EDM (Electronic Dance Music) com sucessos que dominam as pistas há quase vinte anos. Dono de hinos como "Feel So Close", "Summer" e "This Is What You Came For" e "We Foud Love" (as duas últimas com Rihanna), Harris já figurou diversas vezes como o DJ mais bem pago do mundo segundo a revista Forbes.

O namoro midiático com Taylor Swift

Taylor Swift namorou Calvin Harris entre 2015 e 2016 (Reuters/ Lucy Nicholson)

Para além da música, Harris é figura frequente no mundo das celebridades devido ao seu histórico amoroso. O DJ viveu um dos relacionamentos mais comentados da década passada com a estrela pop Taylor Swift.

O casal esteve junto por 15 meses, entre 2015 e 2016, aparecendo constantemente em premiações e redes sociais. O término, no entanto, foi marcado por polêmicas públicas envolvendo a composição da música "This Is What You Came For", que Taylor escreveu sob o pseudônimo Nils Sjöberg e virou hit de Calvin Harris após o término do relacionamento.

Atualmente, o DJ é casado com a apresentadora de rádio Vick Hope, que curiosamente revelou em entrevistas ser fã da "ex" de seu marido.

Detalhes do Bloco em SP

O line-up do bloco Skol ainda conta com grandes nomes do forró e piseiro, como Nattan, Xand Avião e Zé Vaqueiro.