Quem é Calvin Harris: DJ que puxa bloco em SP já namorou Taylor Swift

Neste domingo, 8, segundo dia oficial do pré-carnaval de rua de São Paulo, a Rua da Consolação receberá oBloco Skol, comandado pelo DJ e produtorCalvin Harris. O escocês é um dos maiores nomes da música eletrônica mundial e fará sua estreia em cima de um trio elétrico, marcando seu retorno ao Brasil após mais de uma década.
Trajetória de hits e fortuna
Nascido Adam Richard Wiles na Escócia, Calvin Harris transformou o cenário doEDM(Electronic Dance Music) com sucessos que dominam as pistas há quase vinte anos. Dono de hinos como"Feel So Close","Summer"e"This Is What You Came For" e "We Foud Love" (as duas últimas com Rihanna), Harris já figurou diversas vezes como o DJ mais bem pago do mundo segundo a revista Forbes.
O namoro midiático com Taylor Swift
Taylor Swift namorou Calvin Harris entre 2015 e 2016 (Reuters/ Lucy Nicholson)
Para além da música, Harris é figura frequente no mundo das celebridades devido ao seu histórico amoroso. O DJ viveu um dos relacionamentos mais comentados da década passada com a estrela popTaylor Swift.
O casal esteve junto por 15 meses, entre 2015 e 2016, aparecendo constantemente em premiações e redes sociais. O término, no entanto, foi marcado por polêmicas públicas envolvendo a composição da música"This Is What You Came For", que Taylor escreveu sob o pseudônimo Nils Sjöberg e virou hit de Calvin Harris após o término do relacionamento.
Atualmente, o DJ é casado com a apresentadora de rádio Vick Hope, que curiosamente revelou em entrevistas ser fã da "ex" de seu marido.
Detalhes do Bloco em SP
O line-up do bloco Skol ainda conta com grandes nomes do forró e piseiro, comoNattan,Xand AviãoeZé Vaqueiro.
O evento égratuitoe a concentração oficial começa às11h. A prefeitura de São Paulo e a organização recomendam o uso de transporte público, especialmente oMetrô de São Paulo, devido aos bloqueios de vias na região central.