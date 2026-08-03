acta amplia parceria com Ivete Sangalo em estratégia de comunicação contínua

A parceria entre Lacta e Ivete Sangalo ganha um novo capítulo. Depois de protagonizar a campanha de Páscoa da marca neste ano, a cantora passa a integrar uma estratégia de comunicação contínua, com uma série de conteúdos digitais nos próximos meses.

“Queremos construir histórias que valorizem os pequenos momentos do dia a dia e reforcem a importância das relações”, afirma Ana Assis, diretora de Marketing de Lacta e Sazonais da Mondelēz Brasil.

Os conteúdos para as redes sociais terão Ivete reagindo a histórias de pessoas que fazem parte de sua trajetória, entre elas sua irmã, Cynthia Sangalo, o produtor Dito Espinheira e um fã que relata o impacto da cantora em sua vida.

Os vídeos buscam aproximar a artista do público por meio de relatos pessoais e reforçar o posicionamento da marca em torno das relações humanas e dos pequenos momentos do cotidiano.

Relação de longo prazo

A proposta segue uma tendência mais ampla do marketing, que troca o investimento em grandes campanhas de curta duração pela construção de relações de longo prazo com artistas e criadores de conteúdo. Esse relacionamento garante maior frequência no contato com o consumidor e reforça atributos da marca.

No caso da Lacta, em vez de aparecer apenas como rosto de uma campanha, Ivete passa a ocupar um papel recorrente na comunicação da marca.

Para comunicar a continuidade da parceria com a artista, a Lacta divulgou um filme singelo, mas que funciona como fio condutor entre a campanha de Páscoa e os conteúdos que serão trabalhados nos próximos meses.

“Seguirmos juntos neste novo momento da comunicação de Lacta, que é um convite para valorizarmos aquilo que realmente importa: estar presente para viver e compartilhar os pequenos momentos do dia a dia”, reforça Assis.