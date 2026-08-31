Seara Gourmet cresceu 500% em vendas no Rock in Rio e agora aposta no SP Open e em gastronomia

O que Rock in Rio, um torneio internacional de tênis e um dos principais eventos gastronômicos do país têm em comum para a Seara Gourmet? Para a marca, os três funcionam como portas de entrada para conquistar consumidores — e, em setembro, estarão no centro de uma mesma estratégia de marketing e negócios.

A companhia estará simultaneamente no Rock in Rio, no SP Open e no Rio Gastronomia, conectando três territórios nos quais vem ampliando seus investimentos: música, esporte e gastronomia. A lógica vai além da visibilidade dos patrocínios: passa por colocar produtos para degustação, gerar experimentação e fazer com que a presença nos eventos também se converta em vendas.

Segundo Tannia Fukuda, diretora de Marketing da Seara, há anos a empresa buscava expandir sua atuação em ambientes com concentração de um público amplo e onde a alimentação pudesse entrar como parte da experiência. Nessa toada, a música foi uma das primeiras frentes escolhidas.

“A gente descobriu territórios com muita afinidade com a marca Seara Gourmet. O universo da música mostrou grande potencial, porque a música é paixão nacional e uma arte universal. A gente também descobriu que, dentro desse território, mais de 80% das pessoas que consomem música consomem alimento junto. Então, a gente falou: ‘Nada melhor do que ampliar essa experiência por meio da comida também’”, afirma Tannia à EXAME.

Em suas primeiras participações no Rock in Rio, a companhia de alimentos usou o festival para apresentar diferentes formas de consumo do bacon. A marca levou o ingrediente para hambúrgueres, sobremesas e outras receitas e trabalhou o conceito de Bacon Lovers, expressão usada para consumidores de bacon, em duas edições. Em outra participação, chefs criaram receitas relacionadas aos diferentes estilos musicais do festival.

Seara estreia na área VIP do Rock in Rio

Estande Seara Gourmet em área VIP do Rock in Rio 2026. (Divulgação)

Pela primeira vez na história do Rock in Rio, a Seara Gourmet estará na área VIP do festival com um espaço de cerca de 120 m² dedicado a experiências e degustações. A participação terá a assinatura “Existe o bom. O ótimo. E Seara Gourmet” e marca a estreia da marca nesse espaço da Cidade do Rock.

A principal atração será o Secret no More, experiência que simula um restaurante secreto e aproxima público e apresentação musical. A iniciativa tem como referência formatos de teatro imersivo, como o Sleep No More, em Nova York, e as apresentações do Théâtre Lucenaire, em Paris.

Na experiência, músicos aparecem inicialmente atrás de molduras, como se a apresentação fosse digital. Durante a performance, o vocalista atravessa a estrutura e passa a cantar ao vivo entre as mesas, quando o público descobre que os músicos acompanhavam o espaço em tempo real.

Segundo Tannia Fukuda, a Seara contou com "uma mãozinha" de Roberto Medina, empresário e fundador do Rock in Rio, para dar um toque especial na ativação para a área VIP e, principalmente, um diferencial em relação às outras marcas que estarão disputando a atenção do público.

“A gente pediu para o Medina para levar um espaço especial dentro do VIP. A gente criou um conceito inspirado nos secret bars de Nova York. Mas, diferente do bar secreto de Nova York, que tem como conceito o bar, a gente fez essa inspiração para criar um restaurante secreto”, afirma.

Durante a experiência, a Seara Gourmet terá um menu com produtos da marca, com destaque para os hambúrgueres da linha Blend Burger, feitos com carne 100% Angus. O público também poderá degustar itens de charcutaria e frios durante a imersão.

“Essa vai ser a primeira vez que a gente vai levar para o público a nossa linha de Blend Burger. A gente percebe que o universo da gastronomia tem cada vez mais ganhado o gosto das pessoas. As pessoas não só estão comendo fora de casa nas lanchonetes, mas também querem reproduzir essas experiências dentro de casa. E foi daí que surgiu essa linha”.

Além da ativação gastronômica no restaurante secreto, o público que estiver circulando pelo espaço interno da Área VIP ganhará uma Mini Câmera Digital Full HD. Com design compacto na cor preta, o gadget foi escolhido pela companhia para que o público possa registrar momentos do festival de forma retrô e tecnológica. Os visitantes também receberão um cordão de celular exclusivo e um pingente com a assinatura sofisticada de Seara Gourmet.

Para os visitantes, a Seara vai oferecer uma Mini Câmera, como um presente pela presença em sua área VIP na Cidade do Rock. (Divulgação)

A executiva conta que a estratégia começou antes do festival com uma ação de seeding — prática de marketing que consiste no envio de produtos ou experiências para grupos selecionados. A Seara criou uma caixa no formato de calendário de contagem regressiva, com compartimentos que apresentam elementos da ativação e fazem o convite para o restaurante.

Por que os eventos vão além da exposição de marca?

Tannia Fukuda Bruno, diretora de marketing da Seara. (Divulgação)

Para a Seara, a estratégia em eventos não se limita à exposição da marca. A preparação para o Rock in Rio começou em fevereiro, envolvendo áreas comerciais, negociações com supermercados, restaurantes, plataformas de entrega e parceiros que atuarão durante o festival.

“Essa foi a chave para a nossa entrada em um evento dessa proporção. A gente precisa realmente fazer uma mobilização de negócio como um todo. São todas as frentes da companhia trabalhando em prol desse mesmo evento. Eu preciso fechar as minhas grandes negociações com os supermercadistas, com o iFood. A partir disso, começamos a pensar nessas experiências”, detalhou a diretora de marketing.

A estratégia inclui a divisão de food service, área responsável pelo atendimento a restaurantes, bares e outros estabelecimentos de alimentação. A companhia negocia com antecedência a disponibilidade dos produtos e os cardápios que serão vendidos no festival. Segundo Tannia, fatores como facilidade de consumo e deslocamento do público também entram na definição dos pratos.

“Se tudo isso não for pensado do ponto de vista de negócio, ficar só do ponto de vista de marca, a conta não fecha. É muito importante que a gente faça esse trabalho de imersão e traga o time comercial e as equipes de negócio para dentro desse projeto, para que de fato ganhe escala e não fique apenas dentro do festival”.

A companhia também trabalha com o iFood para levar parte da estratégia para consumidores que acompanham o Rock in Rio fora do evento. A proposta inclui combos e cardápios disponíveis por aplicativos de entrega, enquanto supermercados formam outra frente comercial relacionada ao festival.

“Não é só um crescimento dentro do festival, ele também é externo. Estou desenvolvendo combos e cardápios em parceria com o iFood, que também é um patrocinador. A gente vai estar ofertando tanto coisas que têm dentro do Rock in Rio quanto coisas para quem não vai para o Rock in Rio. Tem público que assiste de casa, pelo Multishow ou pelas redes sociais, mas tem a possibilidade de também degustar o que está acontecendo no festival em casa”, afirma Tannia.

A Seara estima crescimento de cerca de 20% nos negócios relacionados ao festival, de acordo com a executiva. A estratégia considera o consumo dentro do evento e as vendas geradas no entorno da programação.

SP Open amplia estratégia da marca no tênis

Imagem do estande da Seara no SP Open. (Divulgação)

O esporte representa outro território que a Seara Gourmet vem desbravando. A empresa apostou no tênis após identificar uma presença menor de marcas de alimentos em torneios dessa modalidade. O movimento já incluiu o Rio Open e agora terá continuidade no SP Open, torneio de tênis feminino válido pelo circuito internacional da WTA. A competição ocorre de 12 a 20 de setembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

“Outro setor que é muito importante para a marca é o esporte, e a gente se lançou no tênis. Fomos atrás de um território que ainda era pouco explorado, diferente da música, que já está saturada marcas. A gente descobriu no tênis um alinhamento porque ele é baseado em performance, competência e excelência”, afirma Tannia.

Pelo segundo ano consecutivo, a Seara Gourmet será patrocinadora do torneio de tênis. Após estrear no evento em 2025, a marca apresentará o conceito “Match Point”, que relaciona o momento decisivo de uma partida ao tempo de maturação dos produtos de charcutaria.

No Boulevard do evento, a Seara Gourmet terá um espaço com experiências, brindes e degustação de pintxos, aperitivos tradicionais da gastronomia espanhola e do País Basco, preparados com a linha de frios da marca. O local também contará com uma área destinada a fotos.

Ace Club, área VIP do A marca também estará no, área VIP do SP Open , com degustação de produtos como Salame Italiano, Salame com Borda de Pimenta, Presunto Parma e Mortadela Italiana.

Segundo Tannia, a mudança veio de pedidos feitos pelo próprio público durante as ativações. “A gente achava que as pessoas preferiam ganhar brindes e o que descobriu é que as pessoas querem muito poder fazer a degustação exclusiva. Uma das trocas que a gente fez nesses últimos anos foi justamente incluir as degustações.”

A experimentação passou a ocupar uma função central nas ativações porque a Seara identifica nesses eventos uma oportunidade de apresentar produtos a consumidores que ainda não tiveram contato com a marca. Após um levantamento feito pela empresa, foi notado que mais de 50% das pessoas que experimentam um produto ou têm alguma experiência com a marca voltam a comprá-la em outro momento.

“Para a gente, o festival não só traz as pessoas que já conhecem a marca, mas principalmente traz novas possibilidades, novos entrantes que vêm pela primeira vez e vão ter algum contato com os sabores e experiências que oferemos”, declara.

Desde o início de 2025, a Seara Gourmet ampliou sua presença no tênis por meio de patrocínios a torneios, parcerias com clubes e participação em eventos ligados à modalidade. A estratégia inclui ações voltadas tanto a praticantes do esporte quanto ao público que acompanha as competições.

Nesse período, a marca patrocinou o Rio Open e o SP Open, além dos torneios de Campinas, Santos e Curitiba do ATP Challenger Tour. Também participou do UTS Rio, realizado pela primeira vez no Brasil, em julho de 2026, no Rio de Janeiro, e do Galacticos Open, evento promovido pela Fundação Fenômenos.

A estratégia inclui ainda parcerias com Esporte Clube Pinheiros, Alphaville Tênis Clube, Clube Paineiras do Morumby, Graciosa Country Clube, Jockey Club Brasileiro e Arena BTG, além do patrocínio à cobertura de tênis da CazéTV. A parceria com a plataforma abrange transmissões ao vivo de torneios e conteúdos sobre a modalidade.

Já para o Rio Gastronomia, a Seara Gourmet contará com um espaço de experiência, onde promoverá uma degustação de pintxos - iguaria tradicional da gastronomia do País Basco, na Espanha - com frios de seu portfólio. O público será convidado a girar uma roleta, e o resultado mostrará a combinação ideal de frios Seara Gourmet para o participante. A marca também oferecerá um gift exclusivo: uma mini tábua de frios.

Linha premium ganha peso nos negócios da Seara

Os investimentos da Seara em megaeventos e no esporte ocorrem em paralelo à expansão da linha premium dentro da companhia. Lançada em 2016, a Seara Gourmet já responde por uma participação de dois dígitos nos negócios da empresa, segundo Tannia. A companhia não informou o percentual exato.

A presença da linha premium no festival também reflete o crescimento de sua força comercial. Segundo Tannia, o volume de vendas da Seara no Rock in Rio cresceu mais de 500% desde a primeira participação, em 2019.[/grifar] O cálculo considera não apenas a venda direta ao público, mas o fornecimento para restaurantes que operam dentro do evento.

"Após a última edição do Rock in Rio, a preferência pela marca Seara aumentou 86% no Rio de Janeiro. Para nós, isso marcou não apenas o crescimento do consumo da categoria premium, mas também da marca. No entanto, esse movimento foi notado desde o lançamento da Seara Gourmet, em 2016, porque quanto mais produtos são disponibilizados no mercado, mais pessoas se interessam. E essa aceleração tem sido impressionante".

A empresa pretende usar as ativações para ampliar a base de consumidores e manter o foco no segmento premium.

“Hoje a Seara Gourmet já lidera esse mercado em imagem, em preferência de marca, lidera como marca premium no Rio de Janeiro e a gente pretende continuar nessa liderança. Mas não só isso. A gente quer expandir esse negócio e ter a possibilidade de trazer novos consumidores para a nossa base”, diz Tannia.

Na avaliação da Seara, o crescimento do segmento premium também ocorre mesmo diante da pressão sobre o orçamento das famílias. A leitura da empresa é que parte dos consumidores opta por comprar volumes menores para manter produtos dessa categoria na cesta.

“O mercado premium, mesmo que o consumidor tenha que consumir pequenas porções para ter acesso, ele prefere fazer isso do que abrir mão. No Brasil, a gente fala muito de pressão financeira, o bolso apertado, e num país como o nosso, ainda assim a gente vê o mercado premium crescendo a duplo dígito”, afirma.

Tannia afirma que a experiência de edições anteriores mostrou que parte do público procura os espaços da marca para conhecer lançamentos. “A cada edição, eles já ficam assim: ‘Mas qual é a novidade? Qual é o lançamento? O que eu vou provar primeiro?’. Tem uma expectativa de ser o pioneiro, de ser o primeiro. Então, as pessoas querem muito experimentar aquilo que às vezes não está nem no ponto de venda.”

Por trás da sequência de festivais, torneios e eventos gastronômicos, a aposta da Seara Gourmet é fazer com que a experiência não termine quando o consumidor deixa o evento. A companhia busca usar a degustação como porta de entrada para novos públicos e, depois, transformar esse primeiro contato em recorrência de compra.

É nessa lógica que setembro ganha importância para a marca. Mais do que ocupar três grandes eventos, a Seara Gourmet terá a oportunidade de testar, em poucas semanas, uma estratégia que tenta aproximar duas frentes que nem sempre caminham juntas nos grandes patrocínios: construção de marca e geração de negócio.