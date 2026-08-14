Foo Fighters em São Paulo: veja preços e como comprar ingressos para o show

Foo Fighters: banda liderada por Dave Grohl terá como convidadas especiais a cantora Karen Dió e a banda paulistana Deb and The Mentals (I Hate Flash/ The Town/Divulgação)
Repórter
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13h27.
O Foo Fighters voltará a São Paulo para uma apresentação no MorumBIS em 2027. O show está marcado para sábado, 20 de fevereiro, e fará parte da turnê "Take Cover Tour 2027".
Os ingressos custam de R$ 295 a R$ 1.250, considerando os valores de meia-entrada e inteira. A pré-venda para clientes Santander começa na terça-feira, 18 de agosto, enquanto a venda para o público geral será aberta na quinta-feira, 20.
A banda liderada por Dave Grohl terá como convidadas especiais a cantora Karen Dió e a banda paulistana Deb and The Mentals.
O show do Foo Fighters em São Paulo será realizado em 20 de fevereiro de 2027, um sábado, no Estádio MorumBIS.
Os preços variam conforme o setor escolhido. A entrada mais barata custa R$ 295, na modalidade de meia-entrada para a arquibancada. O maior valor é de R$ 1.250, para a inteira da pista premium Santander Select.
O mapa do evento indica capacidade para 68.312 pessoas. A divisão prevista é de 23.583 lugares na arquibancada, 15 mil na pista, 15 mil na pista premium, 11.634 na cadeira inferior e 3.095 na cadeira superior.
A venda será dividida em três etapas. Os ingressos poderão ser comprados online a partir das 10h, pelo site da Ticketmaster. Nas bilheterias físicas, as vendas começam às 11h, sem taxa de serviço.
Na pré-venda de quarta-feira, 19, serão aceitos os demais cartões Santander, com exceção dos cartões de viagens e empresariais.
A pré-venda de terça-feira, 18, será exclusiva para clientes Santander Select e Private Banking que tenham um dos cartões elegíveis:
O repertório deverá combinar músicas de diferentes períodos da carreira, como "Everlong", "My Hero", "Learn To Fly" e "Times Like These", com faixas de Your Favorite Toy, álbum lançado em 2026.
A formação anunciada para a turnê reúne Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffe e Ilan Rubin.
Com mais de 30 anos de carreira, o Foo Fighters integra o Hall da Fama do Rock & Roll e acumula 15 prêmios Grammy.