Foo Fighters em São Paulo: veja preços e como comprar ingressos para o show

O Foo Fighters voltará a São Paulo para uma apresentação no MorumBIS em 2027. O show está marcado para sábado, 20 de fevereiro, e fará parte da turnê "Take Cover Tour 2027".

Os ingressos custam de R$ 295 a R$ 1.250, considerando os valores de meia-entrada e inteira. A pré-venda para clientes Santander começa na terça-feira, 18 de agosto, enquanto a venda para o público geral será aberta na quinta-feira, 20.

A banda liderada por Dave Grohl terá como convidadas especiais a cantora Karen Dió e a banda paulistana Deb and The Mentals.

Quando será o show do Foo Fighters em São Paulo?

O show do Foo Fighters em São Paulo será realizado em 20 de fevereiro de 2027, um sábado, no Estádio MorumBIS.

Data: 20 de fevereiro de 2027;

20 de fevereiro de 2027; Dia da semana: sábado;

sábado; Local: Estádio MorumBIS;

Estádio MorumBIS; Cidade: São Paulo;

São Paulo; Convidadas especiais: Karen Dió e Deb and The Mentals;

Karen Dió e Deb and The Mentals; Ingressos: Ticketmaster.

Quanto custam os ingressos para o Foo Fighters em São Paulo?

Os preços variam conforme o setor escolhido. A entrada mais barata custa R$ 295, na modalidade de meia-entrada para a arquibancada. O maior valor é de R$ 1.250, para a inteira da pista premium Santander Select.

Arquibancada: R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia-entrada);

R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia-entrada); Pista: R$ 660 (inteira) e R$ 330 (meia-entrada);

R$ 660 (inteira) e R$ 330 (meia-entrada); Cadeira superior: R$ 970 (inteira) e R$ 485 (meia-entrada);

R$ 970 (inteira) e R$ 485 (meia-entrada); Cadeira inferior: R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia-entrada);

R$ 990 (inteira) e R$ 495 (meia-entrada); Pista premium Santander Select: R$ 1.250 (inteira) e R$ 625 (meia-entrada).

O mapa do evento indica capacidade para 68.312 pessoas. A divisão prevista é de 23.583 lugares na arquibancada, 15 mil na pista, 15 mil na pista premium, 11.634 na cadeira inferior e 3.095 na cadeira superior.

Quando começa a venda de ingressos em São Paulo?

A venda será dividida em três etapas. Os ingressos poderão ser comprados online a partir das 10h, pelo site da Ticketmaster. Nas bilheterias físicas, as vendas começam às 11h, sem taxa de serviço.

Terça-feira, 18 de agosto, às 10h: pré-venda online para clientes Santander Select e Private Banking com cartões elegíveis;

pré-venda online para clientes Santander Select e Private Banking com cartões elegíveis; Quarta-feira, 19 de agosto, às 10h: pré-venda online para os demais clientes Santander;

pré-venda online para os demais clientes Santander; Quinta-feira, 20 de agosto, às 10h: venda online para o público geral;

venda online para o público geral; Quinta-feira, 20 de agosto, às 11h: venda geral nas bilheterias físicas.

Na pré-venda de quarta-feira, 19, serão aceitos os demais cartões Santander, com exceção dos cartões de viagens e empresariais.

Quais cartões participam da primeira pré-venda?

A pré-venda de terça-feira, 18, será exclusiva para clientes Santander Select e Private Banking que tenham um dos cartões elegíveis:

Santander Unique Infinite;

Santander Unlimited Infinite;

Decolar Santander Infinite;

GOL Smiles Santander Infinite;

American Express Gold Card Santander;

American Express Platinum Card Santander;

American Express Centurion Card Santander;

Santander Unique Black;

Santander Unlimited Black;

Santander/AAdvantage Black.

Qual será o repertório do Foo Fighters?

O repertório deverá combinar músicas de diferentes períodos da carreira, como "Everlong", "My Hero", "Learn To Fly" e "Times Like These", com faixas de Your Favorite Toy, álbum lançado em 2026.

A formação anunciada para a turnê reúne Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffe e Ilan Rubin.

Com mais de 30 anos de carreira, o Foo Fighters integra o Hall da Fama do Rock & Roll e acumula 15 prêmios Grammy.