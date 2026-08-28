Rock in Rio 2026 abre venda antecipada de comidas e bebidas online; veja como comprar

Falta uma semana para a abertura dos portões da Cidade do Rock, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira, 28, o Rock in Rio libera a compra antecipada de comidas e bebidas pelo aplicativo oficial do festival.

O serviço permite que quem já comprou ingresso adquira os produtos antes de chegar ao evento e faça a retirada no dia correspondente ao ingresso. Após o pagamento, um QR Code é gerado para cada item comprado.

Como comprar comidas e bebidas antecipadamente

Para utilizar o serviço, é necessário acessar o aplicativo do Rock in Rio e selecionar a opção “Comprar antecipadamente”. Em seguida, o usuário deve confirmar os dados, escolher a data do festival em que pretende consumir os produtos e realizar o pagamento, que pode ser feito por PIX ou cartão de crédito.

Entre as marcas disponíveis estão Heineken, Coca-Cola, Schweppes Mixed, Red Bull, Crystal e Bob’s.

A venda antecipada termina às 10h do dia para o qual o ingresso foi comprado. Depois de cada dia de festival, o sistema será reaberto às 6h e permanecerá disponível até as 10h.

Nos dias 8, 9 e 10 de setembro, quando não haverá programação do festival, as compras poderão ser realizadas até as 10h do dia 11.

Como retirar os produtos

A retirada deve ser feita no dia escolhido, nos bares fixos localizados no gramado e que tenham o produto adquirido disponível no cardápio. Os pontos habilitados podem ser consultados pelo aplicativo.

Cada produto comprado gera um QR Code individual, pessoal e intransferível, que deve ser apresentado no local de retirada.

Como chegar à Cidade do Rock?

O público do festival tem duas alternativas oficiais de transporte integradas ao aplicativo. O serviço Primeira Classe oferece pontos de embarque estratégicos no Rio de Janeiro, na Grande Rio e também em estados vizinhos, como São Paulo e Minas Gerais.

Para quem prefere o transporte público, o BRT opera com três linhas especiais criadas exclusivamente para o evento, com itinerários diretos e semidiretos rumo à Cidade do Rock.

A compra das duas modalidades pode ser feita de forma simples, diretamente pela plataforma do evento.

Rock in Rio (Wesley Allen/Divulgação)

Quando acontece o Rock in Rio 2026?

O festival será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. As entradas para os dias 6 e 12 já estão totalmente esgotadas.

Confira os destaques do Palco Mundo:

4 de setembro: Foo Fighters

5 de setembro: Avenged Sevenfold

6 de setembro: Calvin Harris

7 de setembro: Elton John

11 de setembro: Stray Kids

12 de setembro: Maroon 5

13 de setembro: Twenty One Pilots (encerramento)

O line-up ainda conta com grandes nomes nacionais e internacionais, como Rise Against, The Hives, Nova Twins, Capital Inicial, Steve Angello, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly, Sepultura, Black Eyed Peas, Nelly, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza, Alok, Jamiroquai, Demi Lovato, J Balvin, Pedro Sampaio, Halsey e Ivete Sangalo.

Novidades na Cidade do Rock

O Palco Mundo terá uma nova cenografia e, pela primeira vez, toda a estrutura frontal será revestida por 2.400 metros quadrados de painéis de LED. O New Dance Order também terá uma nova estrutura. A pista contará com 56,5 metros de largura e 22,5 metros de altura, com 502 metros quadrados de painéis de LED.

Na área gastronômica, a Gourmet Square terá oito restaurantes e funcionará 12 horas por dia. A curadoria será assinada pelo chef Pedro Siqueira. A Área Vip terá gastronomia comandada pela chef Heaven Delhaye, em parceria com a GSH.

O espetáculo aéreo The Flight também retorna ao festival, com manobras acrobáticas sincronizadas, trilha sonora especial e 756 disparos de fogos diurnos.

Outra atração será o ECCO, espetáculo da LightWire que será apresentado em uma arena na Cidade do Rock. A experiência combina bailarinos, projeções, holografia, áudio imersivo e figurinos tecnológicos com LED e fibra óptica. Serão cinco apresentações diárias, de 20 minutos cada, com capacidade para 1.000 pessoas por sessão.

A Babilônia Feira Hype também retorna ao festival para celebrar 30 anos. O espaço terá nova localização, próximo ao New Dance Order, com 20 tendas e 60 expositores ao longo dos sete dias.

Ingressos e acessos

A venda de ingressos acontece exclusivamente pela Ticketmaster Brasil. O ingresso de gramado custa R$ 870 na inteira, R$ 435 na meia-entrada e R$ 739,50 para clientes Itaú. Não há cobrança de taxa de serviço.

O Comfort Zone, nova modalidade de ingresso de gramado que dá acesso a uma área exclusiva na lateral do Palco Mundo, custa R$ 1.950 na inteira, R$ 975 na meia-entrada e R$ 1.657,50 para clientes Itaú. O consumo nos bares não está incluído.

O pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou PIX. Clientes que utilizarem cartões de crédito emitidos pelo Itaú têm 15% de desconto, não cumulativo com a meia-entrada, e podem parcelar em até oito vezes sem juros. Nos demais cartões, o parcelamento pode ser feito em até seis vezes sem juros.

O público geral pode comprar até quatro ingressos por dia, com possibilidade de combinar entradas de Gramado e Comfort Zone e limite de uma meia-entrada por setor.

O acesso ao festival será feito exclusivamente pelo aplicativo Quentro. Os ingressos digitais deverão ser baixados e ativados pela plataforma. As instruções sobre ativação, acesso e transferência também serão enviadas ao e-mail cadastrado na Ticketmaster.

Impacto econômico do Rock in Rio

Segundo informações divulgadas pelo festival, o Rock in Rio gerou mais de 297,6 mil empregos diretos e indiretos desde sua primeira edição. Em 2024, a última edição realizada no Rio de Janeiro, o evento teve impacto econômico de R$ 2,9 bilhões na cidade.

Desde 1985, mais de 12,3 milhões de pessoas passaram pelas Cidades do Rock e assistiram a mais de 4.667 artistas em 141 dias de festival.

O Rock in Rio foi criado por Roberto Medina e teve sua primeira edição em 1985, no Rio de Janeiro. Desde então, o evento também foi realizado em Portugal, Espanha e Estados Unidos. Em 2022, o festival foi considerado patrimônio cultural imaterial do Estado do Rio de Janeiro.