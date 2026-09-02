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'Star Wars: O Mandaloriano e Grogu' chega hoje ao streaming; veja onde assistir

Filme dirigido por Jon Favreau chega ao streaming nesta quarta-feira, 2, após estrear nos cinemas em maio

'O Mandaloriano e Grogu': primeira aventura cinematográfica de Din Djarin e Grogu estará disponível exclusivamente no Disney+ (Divulgação)

'O Mandaloriano e Grogu': primeira aventura cinematográfica de Din Djarin e Grogu estará disponível exclusivamente no Disney+ (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 20h31.

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"Star Wars: O Mandaloriano e Grogu" chega ao Disney+ nesta quarta-feira, 2, pouco mais de três meses depois de sua estreia nos cinemas, em 22 de maio.

O filme marca a primeira aventura cinematográfica de Din Djarin e Grogu, personagens que conquistaram o público desde a estreia da série "The Mandalorian" em 2019.

Filme é a continuação de 'The Mandalorian'

"O Mandaloriano e Grogu" continua os acontecimentos apresentados na terceira temporada de "The Mandalorian". A história se passa após a queda do Império e acompanha Din Djarin e Grogu em uma nova missão para ajudar a Nova República.

Pedro Pascal retorna como Din Djarin, o caçador de recompensas mandaloriano que estabeleceu uma relação de parceria e proteção com Grogu. O elenco também conta com Sigourney Weaver e Jonny Coyne.

O filme é dirigido por Jon Favreau, criador de "The Mandalorian", e conta novamente com Dave Filoni como roteirista e produtor.

Em julho, a Disney e a Lucasfilm indicaram que o filme servia como um fim para "The Mandalorian", encerrando especulações de que poderia ter uma quarta temporada.

Podcast sobre o filme estreia no mesmo dia

Junto com a chegada do filme ao streaming, a Lucasfilm também lança o "Star Wars: The Mandalorian and Grogu Official Podcast". O programa estreia em 2 de setembro, às 22h, no horário de Brasília, com dois episódios disponibilizados simultaneamente: "Growing Up" e "Bigger & Different".

As conversas foram gravadas no cenário do bar da Base Adelphi, construído especialmente para "O Mandaloriano e Grogu". Entre os convidados estão o diretor e roteirista Jon Favreau, o presidente da Lucasfilm Dave Filoni, o compositor vencedor do Oscar Ludwig Göransson e os atores Pedro Pascal e Sigourney Weaver. Grogu também participa do podcast.

Os episódios em vídeo estarão disponíveis no Disney+ e no YouTube. As versões em áudio poderão ser ouvidas em plataformas como Spotify, Apple Podcasts e Amazon Music, além de outros serviços de podcast.

Uma das menores bilheterias de 'Star Wars'

Segundo dados do Box Office Mojo, a produção somou cerca de US$ 345 milhões em bilheteria mundial, sendo aproximadamente US$ 177,7 milhões nos Estados Unidos.

A arrecadação colocou "O Mandaloriano e Grogu" entre os filmes de menor desempenho comercial da franquia, abaixo de produções como "Solo: Uma História Star Wars", de 2018, que terminou sua temporada nos cinemas com aproximadamente US$ 393 milhões.

A recepção da crítica também ficou aquém do que a marca costuma alcançar. O filme registra atualmente 60% de aprovação no Rotten Tomatoes, enquanto a avaliação do público é consideravelmente melhor, com 87%.

Veja o trailer de 'O Mandaloriano e Grogu'

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