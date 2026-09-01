Por que Fergie saiu do Black Eyed Peas? Veja quem estará com o grupo no Rock in Rio 2026

Quem acompanhou o auge do Black Eyed Peas nos anos 2000 provavelmente associa a banda à voz de Fergie. Hits como "I Gotta Feeling", "My Humps" e "Meet Me Halfway" ajudaram a transformar o grupo em um dos maiores nomes do pop daquela época. Hoje, porém, a cantora está fora da formação que se apresenta no Rock in Rio.

O Black Eyed Peas sobe ao Palco Mundo no domingo, 6, com Will.i.am, apl.de.ap e Taboo. A apresentação será a segunda passagem do grupo pelo festival, depois do show de 2019, que contou com a participação de Anitta.

Fergie entrou no Black Eyed Peas em 2002

O Black Eyed Peas surgiu nos anos 1990, formado por Will.i.am, apl.de.ap e Taboo. Fergie entrou no grupo em 2002, durante a produção do álbum "Elephunk".

A chegada da cantora marcou uma nova fase para a banda. Depois do disco, o grupo lançou trabalhos como "Monkey Business", "The E.N.D." e "The Beginning", que produziram alguns dos maiores sucessos da carreira.

Foi nesse período que músicas como "Boom Boom Pow", "I Gotta Feeling", "Pump It", "My Humps" e "Meet Me Halfway" dominaram as paradas e levaram o grupo aos maiores palcos do mundo.

Por que Fergie saiu da banda?

Em 2011, o Black Eyed Peas anunciou uma pausa por tempo indeterminado. Fergie aproveitou o período para se dedicar à carreira solo e ao desenvolvimento de seu segundo álbum, "Double Dutchess".

O grupo voltou a lançar músicas em 2015, já sem a cantora. Naquele momento, a situação ainda era apresentada como uma pausa para que Fergie pudesse cuidar de seus projetos pessoais.

A saída foi oficializada por Will.i.am em 2017. Na época, o integrante afirmou que Fergie não seria substituída.

Anos depois, Taboo explicou que a decisão estava ligada ao desejo da cantora de se dedicar integralmente à maternidade. Fergie havia se tornado mãe de Axl, seu filho com o ator Josh Duhamel, em 2013.

Quem canta as partes de Fergie hoje?

A formação oficial do Black Eyed Peas atualmente é o trio original, formado nos anos 1990. Para as apresentações ao vivo, porém, o grupo conta com vocais femininos para reproduzir as partes que ficaram marcadas pela voz de Fergie.

Quem costuma assumir essa função é a cantora filipina J. Rey Soul, que passou a trabalhar com o grupo e participa de apresentações dos grandes sucessos da banda.

Fergie pode voltar ao grupo?

O reencontro entre os antigos integrantes voltou a alimentar especulações em 2026.

Em maio, Fergie apareceu ao lado de Will.i.am, apl.de.ap e Taboo durante o American Music Awards 2026, quando o grupo recebeu o prêmio de "Best Throwback Song" por "Rock That Body".

Em janeiro, Will.i.am também falou, em entrevista ao produtor Papatinho, sobre o desejo de fazer um álbum do Black Eyed Peas dedicado ao Carnaval do Rio com a formação original, incluindo Fergie. Segundo ele, o Brasil seria o cenário ideal para esse reencontro.

"Imagina se o Black Eyed Peas fizer um álbum sobre o Carnaval do Rio e no Carnaval do Rio. Eu, Taboo, Apl e Fergie. Isso seria épico. Se a gente fosse trazer essa formação de volta, isso precisa acontecer no Brasil, no Carnaval. Esse é o palco para isso", revelou.

Apesar disso, Fergie não está anunciada na apresentação do Rock in Rio.

Black Eyed Peas no Rock in Rio

O grupo fará sua apresentação no Palco Mundo às 21h20. A programação do dia ainda terá Barão Vermelho, Nelly e Calvin Harris, que encerra a noite. Os ingressos para este dia de festival já estão esgotados.