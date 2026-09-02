Ridley Scott culpa Paul Mescal pelo desempenho fraco de ‘Gladiador 2’? Entenda a polêmica

A troca do ator Paul Mescal por Jacob Elordi no filme "Ponto Sem Retorno" ganhou uma nova camada de polêmica. Uma reportagem publicada pelo jornalista Matthew Belloni, da Puck, na última segunda-feira, 31, afirma que o diretor Ridley Scott teria responsabilizado Mescal pelo desempenho abaixo das expectativas de "Gladiador 2", de 2024, e considerado que o ator não seria "masculino" o suficiente para interpretar Lucius.

A alegação, porém, é contestada pela equipe do cineasta. O representante de Scott classificou a informação como falsa e afirmou que o diretor queria voltar a trabalhar com Mescal depois da experiência em "Gladiador 2".

O que diz a nova reportagem?

Segundo Belloni, fontes próximas da equipe de "Ponto Sem Retorno" apresentaram versões diferentes daquela divulgada originalmente para explicar a saída de Mescal. O ator havia sido escolhido por Scott para interpretar Hig, protagonista do thriller pós-apocalíptico, mas acabou substituído por Elordi.

De acordo com a reportagem da Puck, pessoas ligadas ao filme afirmam que Scott teria atribuído parte do desempenho de "Gladiador 2" ao protagonista e considerado que Mescal não tinha o perfil esperado para carregar a sequência.

A Puck também apresentou outra versão para a saída. Uma fonte citada pela publicação afirma que o diretor Sam Mendes teria ficado incomodado com Scott por revelar que Mescal interpretaria Paul McCartney nos filmes dos Beatles. Mendes teria, então, pressionado o ator a deixar "Ponto Sem Retorno" para se preparar para o projeto.

Scott nega que tenha dispensado Mescal

Em declaração ao portal JustJared, após a repercussão da reportagem, o representante de Ridley Scott negou a alegação. "Não é verdade. Ridley ama Paul e estava animado para trabalhar com ele em 'Ponto Sem Retorno'", disse.

Segundo a equipe do diretor, a saída ocorreu por causa da agenda de Mescal. O ator precisava se preparar para interpretar Paul McCartney nas cinebiografias dos Beatles, o que teria inviabilizado sua participação em "Ponto Sem Retorno".

O próprio Scott já havia apresentado uma explicação semelhante antes da nova polêmica. Em conversa com Christopher Nolan após uma sessão de "Gladiador 2", o cineasta comentou que Mescal estava ocupado com os filmes dos Beatles. "Paul está realmente cheio de compromissos, fazendo os Beatles depois. Então talvez eu tenha que deixá-lo ir", afirmou.

Em entrevista à revista Empire, publicada em 23 de agosto, Scott voltou a falar sobre a escalação de Jacob Elordi. "Eu me diverti muito fazendo Gladiador com o Paul, e a partir daí achei que seria ele no papel de Hig. Mas aí ele se envolveu com o papel de Paul McCartney e sou amigo dele, então não vou reclamar. Eu já estava de olho no Jacob há um tempo, de qualquer forma", afirmou o diretor.

Jacob Elordi assumiu o protagonismo em 'Ponto Sem Retorno'

Com a saída de Mescal, Jacob Elordi entrou em negociações para interpretar Hig no início de 2025. A informação foi divulgada pela Variety, que apontou os compromissos do ator com os filmes dos Beatles como motivo para a mudança.

No filme, Elordi interpreta um piloto que tenta sobreviver em um mundo devastado por uma pandemia que eliminou grande parte da humanidade. Josh Brolin e Margaret Qualley também integram o elenco.

"Ponto Sem Retorno" chegou aos cinemas em 28 de agosto de 2026 e acumulou, até agora, US$ 19,4 milhões em bilheteria mundial, segundo o Box Office Mojo. O filme tem 40% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

E o desempenho de 'Gladiador 2'?

A controvérsia também envolve a recepção de "Gladiador 2". O filme arrecadou cerca de US$ 462 milhões mundialmente, mas enfrentou discussões sobre os altos custos de produção e marketing.

Em 2023, o portal THR noticiou que os custos do longa, inicialmente estimados em US$ 165 milhões, chegaram a cerca de US$ 310 milhões.

Mescal interpretou Lucius, personagem que assumiu o protagonismo anteriormente associado a Maximus, vivido por Russell Crowe no filme original.

Antes da estreia, o ator reconheceu o tamanho do desafio. Em entrevista à Variety, explicou que recebeu outras propostas de grandes franquias, mas que "Gladiador" chamou sua atenção principalmente pela possibilidade de trabalhar com Scott.

"Eu não estava pensando: ‘Eu preciso fazer isso’. Era realmente Ridley e Gladiador", afirmou Mescal.