Avenged Sevenfold no Brasil: venda de ingressos começa nesta quinta; veja valor e como comprar

O Avenged Sevenfold volta para o Brasil neste ano com a turnê latino-americana "Life Is But A Dream....", e disponibilizou nesta quinta-feira, 20, a venda geral dos ingressos. A banda se apresenta em Curitiba, no dia 2 de outubro, e em São Paulo, no dia 4 do mesmo mês.

O grupo retorna pouco mais de um ano após o último show no Brasil, no Rock in Rio de 2024 — na ocasião, a EXAME falou com o vocalista, M. Shadows. Gigante "moderna" rock mundial, com mais de 12 milhões de discos vendidos, a banda mantém uma base fiel de fãs, ávida para ouvir ao vivo seu mais recente álbum, lançado em 2023. "Life is But A Dream…" foi eleito um dos 11 melhores discos de metal do ano pela Rolling Stone.

Formado na Califórnia em 1999, o Avenged Sevenfold é composto por M. Shadows (vocais), Synyster Gates (guitarra), Zacky Vengeance (guitarra), Johnny Christ (baixo) e Brooks Wackerman (bateria).

Como comprar ingressos para o show do Avenged Sevenfold no Brasil?

A venda geral dos ingressos começa em 20 de março, a partir das 12h, até ser esgotado.

Qual o valor do ingresso para o show do Avenged Sevenfold?

Curitiba

O show será no dia 2 de outubro de 2025, no Pedreira Paulo Leminski. Os portões estão previstos para abrir às 16h.

Pista - R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 480,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 375,00 (meia-entrada legal) | R$ 750,00 (inteira)

Venda geral: 20 de março, 12h

São Paulo

O show está marcado para 4 de outubro de 2025, no Allianz Parque. Os portões estão previstos para abrir às 14h.

Cadeira Superior- R$ 155,00 (meia-entrada legal) | R$ 310,00 (inteira)

Pista - R$ 205,00 (meia-entrada legal) | R$ 410,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 250,00 (meia-entrada legal) | R$ 500,00 (inteira)

Pista Premium - R$ 405,00 (meia-entrada legal) | R$ 810,00 (inteira)