O que explica o sucesso duradouro de 'Dai Dai', hino da Copa do Mundo 2026 e top 1 da Billboard?

A Copa do Mundo acabou em 19 de julho, mas uma de suas músicas continua disputando o topo do mundo. "Dai Dai", parceria de Shakira e Burna Boy, permanece em primeiro lugar no Billboard Global 200 mais de um mês depois da final e já soma sete semanas na liderança.

O desempenho coloca a música em uma posição rara para um hino esportivo. A exposição associada ao Mundial costuma criar um pico de consumo concentrado durante o torneio. "Dai Dai" conseguiu transformar esse impulso inicial em permanência nas plataformas e paradas internacionais.

O sucesso começou antes da Copa

Lançada em 15 de maio, quase um mês antes do início do Mundial, "Dai Dai" foi escolhida como a música oficial da Copa do Mundo de 2026. A faixa reúne a experiência de Shakira com grandes eventos esportivos e a sonoridade afrobeat de Burna Boy, criando uma produção para um público global.

A música também carregava um propósito além do entretenimento. Os royalties de Shakira são destinados ao FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca ampliar o acesso de crianças à educação e a oportunidades ligadas ao futebol. A Sony Music também anunciou uma doação de US$ 250 mil para o fundo.

A composição foi construída justamente pensando na capacidade de uma música de Copa de conectar públicos diferentes. Em entrevista à Vogue, Shakira explicou sua visão sobre o desafio. "Se eu sei de uma coisa, é isto: música e futebol movem multidões. Cada um desperta paixão nas pessoas. A paixão é o ponto em comum."

Para a cantora, uma música criada para o Mundial precisa combinar impacto imediato com uma mensagem que converse com o momento. "É um bom ritmo, uma boa batida, mas também uma mensagem poderosa", afirmou à publicação.

A combinação entre Shakira e Burna Boy

Parte da força de "Dai Dai" está na combinação de referências musicais. A faixa mistura pop latino, afrobeat, elementos caribenhos e R&B, criando uma sonoridade que funciona tanto dentro quanto fora do contexto esportivo.

Shakira contou que procurava uma voz masculina para completar a música e pensou em Burna Boy por sua ligação com o afrobeat. "Eu simplesmente amo a voz dele", disse a cantora à Vogue.

Em outra entrevista, para a rádio britânica Capital FM, Shakira explicou que a colaboração demorou mais do que esperava. "Eu estava esperando 20 dias para ele me mandar alguma coisa, e pensei: 'Ok, talvez ele não vá fazer isso'", contou. "Mas aí, ele chegou e, como se tivesse lançado um feitiço, foi simplesmente perfeito."

A escolha acabou funcionando também como uma ponte entre mercados musicais. Shakira já tinha uma relação histórica com as músicas de Copa, enquanto Burna Boy levou à faixa uma das principais sonoridades da música africana contemporânea.

A força de um hino que funciona fora do futebol

A letra também contribui para explicar a longevidade da música. "Dai Dai" aposta em temas como resistência, confiança e superação, conceitos que se encaixam no universo do esporte, mas podem ser associados a diferentes experiências fora dele.

Na própria composição, a mensagem aparece em versos sobre transformar dificuldades em força. A proposta combina com o tipo de refrão pensado para grandes estádios e transmissões esportivas, mas também favorece o consumo individual nas plataformas digitais.

A música ganhou ainda uma enorme vitrine durante a competição. Shakira e Burna Boy apresentaram "Dai Dai" na cerimônia de abertura, em 11 de junho, e voltaram ao palco durante o intervalo da final, em 19 de julho. A participação na decisão ampliou a exposição da faixa justamente no momento de maior audiência do torneio.

Os números mostram que o efeito Copa continuou

O primeiro grande sinal de que "Dai Dai" poderia ultrapassar o ciclo do Mundial veio nas paradas globais. Em julho, a música alcançou o primeiro lugar do Billboard Global 200, tornando-se a primeira música oficial de uma Copa do Mundo a chegar ao topo desse ranking.

A faixa também chegou ao topo do Spotify Global. "Dai Dai" se tornou a primeira música de 2026 a alcançar 30 dias na liderança diária da plataforma, enquanto acumulava quatro semanas no primeiro lugar do ranking global da Billboard.

O desempenho cresceu ainda mais depois da final. Em agosto, "Dai Dai" chegou a cair para o terceiro lugar no Billboard Global 200, mas recuperou a liderança na semana seguinte. Na atualização de 22 de agosto, registrou 44,1 milhões de streams e 6 mil vendas no mundo.

Na atualização mais recente, publicada em 1º de setembro, a música voltou a ampliar sua vantagem histórica: são sete semanas no topo do Global 200 e dez semanas consecutivas no Global 200 Excl. U.S.

Primeiro top 1 de um cantor africano e mais um hit de Shakira em Copas

O sucesso também reforça a relação de Shakira com as trilhas de grandes torneios. Em 2010, a cantora lançou "Waka Waka (This Time for Africa)", que transcendeu a Copa da África do Sul e se tornou um hino lembrado pelo mundo inteiro. Por conta do impacto, Shakira voltou ao universo do Mundial com "La La La", em 2014.

O resultado também estabelece uma marca inédita para Burna Boy, já que o cantor se tornou o primeiro número 1 do Billboard Global 200 com participação de um artista africano.

Mais de um mês depois da final, o Mundial já ficou para trás, mas "Dai Dai" continua no presente. O sétimo número 1 no Billboard Global 200 mostra que a música conseguiu transformar a janela de exposição da Copa em um sucesso que segue circulando por conta própria.