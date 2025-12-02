Rock in Rio 2026: shows de Maroon 5, Demi Lovato e Jamiroquai são confirmados

A organização do Rock in Rio confirmou nesta terça-feira, 2, mais cinco atrações para a edição de 2026. O festival está marcado para os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Segundo o comunicado, no dia 12 de setembro, a banda americana Maroon 5 será a principal atração do Palco Mundo, acompanhada pela cantora Demi Lovato, também no mesmo palco. No Palco Sunset, se apresentam o grupo britânico Mumford & Sons e o cantor João Gomes com a Orquestra Brasileira.

Já no dia 11 de setembro, a banda britânica Jamiroquai fecha a programação do Palco Sunset. A mesma data também contará com shows previamente anunciados de Elton John e Gilberto Gil. Outras atrações confirmadas anteriormente incluem o grupo sul-coreano Stray Kids, escalado para o dia 7.

Quanto custam os ingressos para o Rock in Rio?

O festival opera com o modelo de ingresso chamado Rock in Rio Card, que dá acesso antecipado a um único dia do evento — a escolha da data será feita futuramente. Cada unidade custa R$ 795 (inteira), R$ 397,50 (meia-entrada) ou R$ 675,75 para pagamentos com cartões de crédito do Itaú Unibanco Holding S.A.

Quando começa a venda de ingressos para o Rock in Rio?

A pré-venda dos ingressos para membros do Rock in Rio Club começa no dia 4 de dezembro, às 19h. A venda geral será aberta no dia 9, no mesmo horário. As entradas estarão disponíveis exclusivamente pelo site da Ticketmaster Brasil, sem cobrança de taxa de serviço.

O pagamento pode ser feito por pix ou cartão de crédito. Clientes com cartões do Itaú têm 15% de desconto (não cumulativo com meia-entrada) e parcelamento em até 8 vezes sem juros. Os demais podem parcelar em até 6 vezes sem juros — com exceção para cartões internacionais, que não permitem parcelamento.