Música de Carnaval 2026 é de Ivete: 'Vampirinha' leva o Bahia Folia

Ivete: Cantora conquista pela sétima vez o troféu da TV Bahia
Redação Exame
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 19h49.
No Carnaval de Salvador 2026, a cantora Ivete Sangalo voltou a brilhar nos palcos e nos votos do público. A música “Vampirinha” foi escolhida como a melhor do Carnaval e recebeu o Troféu Bahia Folia, premiação tradicional promovida pela TV Bahia.
A canção se tornou hit nos circuitos de folia e foi a favorita na votação popular. Com mais de 51% dos votos registrados, “Vampirinha” garantiu o primeiro lugar entre dezenas de músicas que animaram o Carnaval soteropolitano.
Ao longo da votação, “Panamera”, de Tony Salles, ficou na segunda posição, com 13,25%, seguida por “O Baiano Tem o Molho”, de O Kannalha, que também teve destaque entre as preferências do público, com 12,02%. A quarta colocada foi "Plugin da Bagaceira", de Claudia Leitte, ficou com 9,05%.
O anúncio do resultado foi feito na tarde desta quarta-feira de cinzas, 18, encerrando oficialmente a edição 2026 da festa.
Com o novo triunfo, Ivete alcança o sétimo título da premiação. A artista já havia vencido anteriormente com Festa (2002), Cadê Dalila (2009), O Mundo Vai (2020), Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha (2021), Macetando (2024) e O Verão Bateu em Minha Porta (2025).