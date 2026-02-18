Pop

Música de Carnaval 2026 é de Ivete: 'Vampirinha' leva o Bahia Folia

Canção recebeu mais de 51% dos votos e consagra a artista como maior vencedora da história do prêmio

Ivete: Cantora conquista pela sétima vez o troféu da TV Bahia

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 19h49.

No Carnaval de Salvador 2026, a cantora Ivete Sangalo voltou a brilhar nos palcos e nos votos do público. A música “Vampirinha” foi escolhida como a melhor do Carnaval e recebeu o Troféu Bahia Folia, premiação tradicional promovida pela TV Bahia.

A canção se tornou hit nos circuitos de folia e foi a favorita na votação popular. Com mais de 51% dos votos registrados, “Vampirinha” garantiu o primeiro lugar entre dezenas de músicas que animaram o Carnaval soteropolitano.

Ao longo da votação, “Panamera”, de Tony Salles, ficou na segunda posição, com 13,25%, seguida por “O Baiano Tem o Molho”, de O Kannalha, que também teve destaque entre as preferências do público, com 12,02%. A quarta colocada foi "Plugin da Bagaceira", de Claudia Leitte, ficou com 9,05%.

O anúncio do resultado foi feito na tarde desta quarta-feira de cinzas, 18, encerrando oficialmente a edição 2026 da festa.

Heptacampeã

Com o novo triunfo, Ivete alcança o sétimo título da premiação. A artista já havia vencido anteriormente com Festa (2002), Cadê Dalila (2009), O Mundo Vai (2020), Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha (2021), Macetando (2024) e O Verão Bateu em Minha Porta (2025). 

Todas as músicas campeãs

  • 1994 - Requebra - Olodum;
  • 1995 - Araketu é bom demais - Araketu;
  • 1996 - Margarida Perfumada - Timbalada;
  • 1997 - Rapunzel - Daniela Mercury;
  • 1998 - Latinha - Timbalada;
  • 1999 - Juliana - Bom Balanço;
  • 2000 - Cabelo Raspadinho - Chiclete com Banana;
  • 2001 - Uma bomba - Bragaboys;
  • 2002 - Festa - Ivete Sangalo;
  • 2003 - Voa Voa - Chiclete com Banana;
  • 2004 - Maimbê Dandá - Daniela Mercury;
  • 2005 - Coração - Rapazolla;
  • 2006 - Café com pão - Vixe Mainha;
  • 2007 - Quebra Aê - Asa de Águia;
  • 2008 - Mulher Brasileira - Psirico;
  • 2009 - Cadê Dalila - Ivete Sangalo;
  • 2010 - Rebolation - Parangolé;
  • 2011 - Liga da Justiça - LevaNóiz;
  • 2012 - Circulou - Banda Eva;
  • 2013 - Ziriguidum - Filhos de Jorge;
  • 2014 - Lepo Lepo - Psirico;
  • 2015 - Xenhenhém - Psirico;
  • 2016 - Paredão Metralhadora - Banda Vingadora;
  • 2017 - Santinha - Léo Santana;
  • 2018 - Elas gostam - Psirico;
  • 2019 - Abaixa que é tiro - Parangolé;
  • 2020 - O Mundo Vai - Ivete Sangalo;
  • 2021 - Tá solteira, mas não tá sozinha - Ivete Sangalo e Harmonia;
  • 2022 - não houve o Bahia Folia;
  • 2023 - Zona de Perigo - Léo Santana;
  • 2024 - Macetando - Ivete Sangalo;
  • 2025 - O Verão Bateu em Minha Porta - Ivete Sangalo;
  • 2026 - Vampirinha - Ivete Sangalo.
