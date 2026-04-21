De Shakira no Rio à volta dos humanos à Lua: o que finalistas do BBB 26 ainda não sabem

Confinados desde 12 de janeiro, os finalistas do Big Brother Brasil 26 seguem completamente alheios ao turbilhão de acontecimentos que movimentaram o entretenimento, o esporte e a cultura nos últimos três meses.

Do cinema às reviravoltas na música e no esporte, o mundo seguiu em ritmo acelerado.

Brasil em destaque no Oscar

'O Agente Secreto' foi indicado a quatro categorias do Oscar (Divulgação)

Os participantes não fazem ideia de que o "O Agente Secreto" recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, anunciadas no dia 22 de janeiro. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com atuação de Wagner Moura, e Melhor Elenco.

Reviravolta no futebol brasileiro

Lucas Paquetá volta ao Flamengo ((Foto de Wagner Meier/Getty Images) )

No dia 28 de janeiro, o futebol nacional ganhou um reforço de peso com o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo. O meia assinou contrato de cinco temporadas após passagem pela Europa, reacendendo o entusiasmo da torcida.

Ouro inédito nas Olimpíadas de Inverno

Brasil ganha ouro inédito nas Olímpiadas de Inverno

Ana Paula, Juliano e Milena não imaginam, mas o Brasil fez história com Lucas Pinheiro, que conquistou o ouro no slalom gigante — a primeira medalha dourada do país na história dos Jogos de Inverno.

Grammy histórico e recordes na música

Caetano e Bethânia vencem Grammy de Melhor Álbum de Música Global (PATRICK T. FALLON/AFP/Getty Images)

No universo da música, Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram o Grammy de Melhor Álbum de Música Global. Já Bad Bunny entrou para a história ao conquistar Álbum do Ano com um disco totalmente em espanhol.

O porto-riquenho levou a categoria com o aclamado "DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS" ao desbancar Justin Bieber, Sabrina Carpenter e Lady Gaga.

Shakira no Brasil

Shakira será atração do projeto “Todo Mundo no Rio” (Kevin Mazur /Getty Images)

Os brothers ainda não sabem que a prefeitura do Rio confirmou Shakira como atração do projeto “Todo Mundo no Rio” em 2026, após apresentações históricas de Madonna e Lady Gaga em Copacabana.

Morte de Chuck Norris

Ator Chuck Norris completou 86 anos 10 dias antes de morrer (Sean Gardner/NASCAR/Getty Images)

Chuck Norris, o lendário astro do cinema estadunidense, morreu aos 86 anos de idade. A informação foi divulgada pela própria família do ator em suas redes sociais, na manhã do último dia 20 de março.

Guerra no Irã

Israel, Estados Unidos e Irã estão em guerra (FADEL itani / AFP/Getty Images)

Esse é outro tema completamente fora do radar dos confinados. Desde o fim de fevereiro, o cenário geopolítico global mudou com a escalada de um conflito envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã.

Em 28 de fevereiro de 2026, Israel e Estados Unidos realizaram uma ofensiva conjunta contra alvos estratégicos iranianos, incluindo instalações e lideranças militares. Desde então, os países trocam ataques via mísseis e ameaças.

O retorno do BTS

BTS lançou um novo álbum (Jung Yeon-je/AFP)

Após quase quatro anos de hiato, o grupo BTS lançou um novo álbum e rapidamente dominou as plataformas digitais, mobilizando fãs no mundo todo.

Novidades entre ex-BBBs

Paula Amorim e Breno Simões serão papais de novo (Reprodução/Redes Sociais/Montagem EXAME)

Paula Amorim e Breno Simões, do BBB 18, anunciaram a chegada de mais um filho, aumentando a família.

Missão histórica à Lua

Brother não sabem sobre a missão Artemis II (NASA / Handout/Getty Images)

Ana Paula, Juliano e Milena ainda não sabem sobre a missão Artemis II, que marcou o primeiro voo tripulado ao entorno da Lua em mais de 50 anos, desde o programa Apollo, na década de 1970.

Ao longo de cerca de 10 dias, quatro astronautas viajaram mais de 1,1 milhão de quilômetros, testando sistemas essenciais para as próximas etapas da exploração espacial.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.