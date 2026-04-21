De Shakira no Rio à volta dos humanos à Lua: o que finalistas do BBB 26 ainda não sabem

Finalistas não têm ideia do que aconteceu no mundo enquanto eles estavam confinados (Reprodução/Globo)
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Publicado em 21 de abril de 2026 às 17h11.
Última atualização em 21 de abril de 2026 às 17h41.
Confinados desde 12 de janeiro, os finalistas do Big Brother Brasil 26 seguem completamente alheios ao turbilhão de acontecimentos que movimentaram o entretenimento, o esporte e a cultura nos últimos três meses.
Do cinema às reviravoltas na música e no esporte, o mundo seguiu em ritmo acelerado.Quem vai vencer o BBB 26? Enquetes apontam para possível campeão
Os participantes não fazem ideia de que o "O Agente Secreto" recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, anunciadas no dia 22 de janeiro. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com atuação de Wagner Moura, e Melhor Elenco.
No dia 28 de janeiro, o futebol nacional ganhou um reforço de peso com o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo. O meia assinou contrato de cinco temporadas após passagem pela Europa, reacendendo o entusiasmo da torcida.De carros elétricos a apartamentos: o que os participantes do BBB 26 ganharam até agora
Ana Paula, Juliano e Milena não imaginam, mas o Brasil fez história com Lucas Pinheiro, que conquistou o ouro no slalom gigante — a primeira medalha dourada do país na história dos Jogos de Inverno.
No universo da música, Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram o Grammy de Melhor Álbum de Música Global. Já Bad Bunny entrou para a história ao conquistar Álbum do Ano com um disco totalmente em espanhol.
O porto-riquenho levou a categoria com o aclamado "DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS" ao desbancar Justin Bieber, Sabrina Carpenter e Lady Gaga.Quem vai vencer o BBB 26? Enquetes apontam para o favorito dos brasileiros
Os brothers ainda não sabem que a prefeitura do Rio confirmou Shakira como atração do projeto “Todo Mundo no Rio” em 2026, após apresentações históricas de Madonna e Lady Gaga em Copacabana.
Chuck Norris, o lendário astro do cinema estadunidense, morreu aos 86 anos de idade. A informação foi divulgada pela própria família do ator em suas redes sociais, na manhã do último dia 20 de março.De Investimentos à casa própria: saiba como os campeões gastaram o prêmio do BBB
Esse é outro tema completamente fora do radar dos confinados. Desde o fim de fevereiro, o cenário geopolítico global mudou com a escalada de um conflito envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã.
Em 28 de fevereiro de 2026, Israel e Estados Unidos realizaram uma ofensiva conjunta contra alvos estratégicos iranianos, incluindo instalações e lideranças militares. Desde então, os países trocam ataques via mísseis e ameaças.
Após quase quatro anos de hiato, o grupo BTS lançou um novo álbum e rapidamente dominou as plataformas digitais, mobilizando fãs no mundo todo.BBB 27 está com inscrições abertas, mas vantagem na seletiva termina hoje
Paula Amorim e Breno Simões, do BBB 18, anunciaram a chegada de mais um filho, aumentando a família.
Ana Paula, Juliano e Milena ainda não sabem sobre a missão Artemis II, que marcou o primeiro voo tripulado ao entorno da Lua em mais de 50 anos, desde o programa Apollo, na década de 1970.
Ao longo de cerca de 10 dias, quatro astronautas viajaram mais de 1,1 milhão de quilômetros, testando sistemas essenciais para as próximas etapas da exploração espacial.O vencedor do BBB que ganhou mais dinheiro não é quem você pensa
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.