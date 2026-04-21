Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

De Shakira no Rio à volta dos humanos à Lua: o que finalistas do BBB 26 ainda não sabem

Isolados, finalistas desconhecem as reviravoltas que aconteceram no Brasil e no mundo

Finalistas não têm ideia do que aconteceu no mundo enquanto eles estavam confinados (Reprodução/Globo)

Finalistas não têm ideia do que aconteceu no mundo enquanto eles estavam confinados (Reprodução/Globo)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 21 de abril de 2026 às 17h11.

Última atualização em 21 de abril de 2026 às 17h41.

Confinados desde 12 de janeiro, os finalistas do Big Brother Brasil 26 seguem completamente alheios ao turbilhão de acontecimentos que movimentaram o entretenimento, o esporte e a cultura nos últimos três meses.

Do cinema às reviravoltas na música e no esporte, o mundo seguiu em ritmo acelerado.

Quem vai vencer o BBB 26? Enquetes apontam para possível campeão

Brasil em destaque no Oscar

O Agente Secreto

'O Agente Secreto' foi indicado a quatro categorias do Oscar (Divulgação)

Os participantes não fazem ideia de que o "O Agente Secreto" recebeu quatro indicações ao Oscar 2026, anunciadas no dia 22 de janeiro. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com atuação de Wagner Moura, e Melhor Elenco.

Reviravolta no futebol brasileiro

Flamengo venceu o Independiente Medellin pela Libertadores

Lucas Paquetá volta ao Flamengo ((Foto de Wagner Meier/Getty Images) )

No dia 28 de janeiro, o futebol nacional ganhou um reforço de peso com o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo. O meia assinou contrato de cinco temporadas após passagem pela Europa, reacendendo o entusiasmo da torcida.

De carros elétricos a apartamentos: o que os participantes do BBB 26 ganharam até agora

Ouro inédito nas Olimpíadas de Inverno

Brasil ganha ouro inédito nas Olímpiadas de Inverno

Ana Paula, Juliano e Milena não imaginam, mas o Brasil fez história com Lucas Pinheiro, que conquistou o ouro no slalom gigante — a primeira medalha dourada do país na história dos Jogos de Inverno.

Grammy histórico e recordes na música

Caetano e Bethânia vencem Grammy de Melhor Álbum de Música Global (PATRICK T. FALLON/AFP/Getty Images)

No universo da música, Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram o Grammy de Melhor Álbum de Música Global. Já Bad Bunny entrou para a história ao conquistar Álbum do Ano com um disco totalmente em espanhol.

O porto-riquenho levou a categoria com o aclamado "DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS" ao desbancar Justin Bieber, Sabrina Carpenter e Lady Gaga.

Quem vai vencer o BBB 26? Enquetes apontam para o favorito dos brasileiros

Shakira no Brasil

Shakira será atração do projeto “Todo Mundo no Rio” (Kevin Mazur /Getty Images)

Os brothers ainda não sabem que a prefeitura do Rio confirmou Shakira como atração do projeto “Todo Mundo no Rio” em 2026, após apresentações históricas de Madonna e Lady Gaga em Copacabana.

Morte de Chuck Norris

Ator Chuck Norris

Ator Chuck Norris completou 86 anos 10 dias antes de morrer (Sean Gardner/NASCAR/Getty Images)

Chuck Norris, o lendário astro do cinema estadunidense, morreu aos 86 anos de idade. A informação foi divulgada pela própria família do ator em suas redes sociais, na manhã do último dia 20 de março.

De Investimentos à casa própria: saiba como os campeões gastaram o prêmio do BBB

Guerra no Irã

FOTO DE DESTAQUE - Uma bola de fogo se eleva do local de um ataque israelense que teve como alvo um prédio adjacente à rodovia que leva ao aeroporto internacional de Beirute, em 31 de março de 2026. Um ataque atingiu um prédio próximo à principal via de acesso ao aeroporto de Beirute em 31 de março, conforme mostrou a transmissão ao vivo da AFPTV, após os militares israelenses alertarem que atingiriam uma

Israel, Estados Unidos e Irã estão em guerra (FADEL itani / AFP/Getty Images)

Esse é outro tema completamente fora do radar dos confinados. Desde o fim de fevereiro, o cenário geopolítico global mudou com a escalada de um conflito envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã.

Em 28 de fevereiro de 2026, Israel e Estados Unidos realizaram uma ofensiva conjunta contra alvos estratégicos iranianos, incluindo instalações e lideranças militares. Desde então, os países trocam ataques via mísseis e ameaças.

O retorno do BTS

Português (Brasil) Inglês Tcheco People sit on the stairs displaying the BTS logo near the venue for the comeback concert of K-pop boy group BTS at Gwanghwamun Square in Seoul on March 20, 2026. K-pop megastars BTS released a new album on March 20, billed as reflecting the maturing boy band's Korean roots and identity, as buzz built ahead of their open-air comeback concert in the heart of Seoul. (Photo by Jung Yeon-je / AFP) People sit on the stairs displaying the BTS logo near the venue for the comeback concert of K-pop boy group BTS at Gwanghwamun Square in Seoul on March 20, 2026. K-pop megastars BTS released a new album on March 20, billed as reflecting the maturing boy band's Korean roots and identity, as buzz built ahead of their open-air comeback concert in the heart of Seoul. 395 Pessoas sentam-se nas escadas que exibem o logotipo do BTS perto do local do show de retorno do grupo de K-pop BTS na Praça Gwanghwamun, em Seul, em 20 de março de 2026. Os astros do K-pop, BTS, lançaram um novo álbum em 20 de março, anunciado como um reflexo da maturidade do grupo em relação às raízes e identidade coreanas, enquanto a expectativa crescia antes do show de retorno ao ar livre no coração de Seul.

BTS lançou um novo álbum (Jung Yeon-je/AFP)

Após quase quatro anos de hiato, o grupo BTS lançou um novo álbum e rapidamente dominou as plataformas digitais, mobilizando fãs no mundo todo.

BBB 27 está com inscrições abertas, mas vantagem na seletiva termina hoje

Novidades entre ex-BBBs

paula-amorim

Paula Amorim e Breno Simões serão papais de novo (Reprodução/Redes Sociais/Montagem EXAME)

Paula Amorim e Breno Simões, do BBB 18, anunciaram a chegada de mais um filho, aumentando a família.

Missão histórica à Lua

NO ESPAÇO - 4 DE ABRIL: (NOTA DO EDITOR: Esta imagem foi fornecida por uma organização terceirizada e pode não estar de acordo com a política editorial da Getty Images.) Nesta imagem fornecida pela NASA, a astronauta da NASA e especialista da missão Artemis II, Christina Koch, olha por uma das janelas da cabine principal da espaçonave Orion, observando a Terra enquanto a tripulação viaja em direção à Lua em 4 de abril de 2026. A missão Artemis II da NASA levará Wiseman, Glover, Koch e Hansen em uma jornada de 10 dias ao redor da Lua e de volta a bordo da espaçonave Orion. (Foto da NASA via Getty Images)

Brother não sabem sobre a missão Artemis II (NASA / Handout/Getty Images)

Ana Paula, Juliano e Milena ainda não sabem sobre a missão Artemis II, que marcou o primeiro voo tripulado ao entorno da Lua em mais de 50 anos, desde o programa Apollo, na década de 1970.

Ao longo de cerca de 10 dias, quatro astronautas viajaram mais de 1,1 milhão de quilômetros, testando sistemas essenciais para as próximas etapas da exploração espacial.

O vencedor do BBB que ganhou mais dinheiro não é quem você pensa

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

Mais de Pop

Quais veteranos são bons nomes para o BBB 27 após o sucesso de Ana Paula?

BBB 26: Sarah Andrade foi a participante que menos ganhou seguidores; veja ranking

BBB 26: os recordes 'negativos' que marcaram a temporada

BBB 26: edição teve reis do VIP, vítimas da Xepa e recordistas de berlinda

Mais na Exame

Mercados

Bolsas de Nova York fecham em queda sem acordo entre EUA e Irã

Mundo

Trump estende cessar-fogo em conflito com Irã horas antes do fim do prazo

Um conteúdo Bússola

Como o perfeccionismo no lançamento pode destruir estratégias de vendas

Pop

Quais veteranos são bons nomes para o BBB 27 após o sucesso de Ana Paula?