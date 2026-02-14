Olimpíadas de Inverno: Lucas Pinheiro conquista ouro histórico para o Brasil

Lucas Pinheiro Braathen durante prova que rendeu o ouro inédito ao Brasil nos Jogos de Inverno (Alexis Boichard/Agence Zoom/Getty Images)
Repórter
Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 10h36.
Última atualização em 14 de fevereiro de 2026 às 10h44.
Lucas Pinheiro Braathen conquistou uma medalha de ouro inédita e histórica para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026. A conquista veio na prova de slalom gigante neste sábado na pista de Stelvio Ski Centre. O brasileiro superou outros 81 competidores, incluindo o compatriota Giovanni Ongaro.
Lucas liderou com folga a fase classificatória e tenta repetir — ou melhorar — o tempo inicial para conquistar o ouro. Foi seu sexto pódio desde que se naturalizou brasileiro.
Aos 25 anos, o atleta é vice-líder dos rankings de slalom e slalom gigante e soma cinco medalhas em mundiais desde 2025: um ouro no slalom e quatro pratas no slalom gigante. Ele ainda disputará outra chance de medalha na segunda-feira, quando competirá no slalom.
Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas já havia participado dos Jogos Olímpicos de 2022 representando a Noruega, mas não conquistou medalhas. Após um desentendimento com a federação norueguesa, anunciou aposentadoria, mas voltou atrás em 2024, quando trocou de nacionalidade no esqui alpino e passou a representar o Brasil.