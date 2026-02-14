Olimpíadas de Inverno: Lucas Pinheiro conquista ouro histórico para o Brasil

Lucas Pinheiro Braathen conquistou uma medalha de ouro inédita e histórica para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno 2026. A conquista veio na prova de slalom gigante neste sábado na pista de Stelvio Ski Centre. O brasileiro superou outros 81 competidores, incluindo o compatriota Giovanni Ongaro.

Desempenho na fase inicial

Lucas liderou com folga a fase classificatória e tenta repetir — ou melhorar — o tempo inicial para conquistar o ouro. Foi seu sexto pódio desde que se naturalizou brasileiro.

Aos 25 anos, o atleta é vice-líder dos rankings de slalom e slalom gigante e soma cinco medalhas em mundiais desde 2025: um ouro no slalom e quatro pratas no slalom gigante. Ele ainda disputará outra chance de medalha na segunda-feira, quando competirá no slalom.

Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas já havia participado dos Jogos Olímpicos de 2022 representando a Noruega, mas não conquistou medalhas. Após um desentendimento com a federação norueguesa, anunciou aposentadoria, mas voltou atrás em 2024, quando trocou de nacionalidade no esqui alpino e passou a representar o Brasil.