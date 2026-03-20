Chuck Norris morreu 10 dias após aniversário: 'Eu não envelheço, eu evoluo'

Chuck Norris comemorou seu aniversário de 86 anos poucos dias antes de morrer, segundo publicações feitas pelo próprio ator nas redes sociais. O artista morreu na manhã de quinta-feira, 19, no Havaí, conforme informou a família.

No dia 10 de março, Norris publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece treinando boxe. Na legenda, escreveu: “Eu não envelheço. Eu evoluo”, expressão associada a um meme que circula há anos na internet sobre o ator, conhecido como “Chuck Norris Facts”.

Na mesma publicação, ele também comentou a data. “Hoje completo 86 anos. Sou grato por mais um ano, pela saúde e pela oportunidade de continuar fazendo o que amo”, afirmou.

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Morte de Chuck Norris no Havaí

Em nota, a família informou que Chuck Norris morreu de forma repentina e estava acompanhado no momento do falecimento. O comunicado não detalha as circunstâncias.

O texto descreve o ator como um símbolo de força para o público e ressalta seu papel como pai, marido e avô.

Carreira no cinema e na televisão

Chuck Norris ficou conhecido por atuar em filmes de ação e artes marciais, sobretudo nas décadas de 1980 e 1990. Entre os títulos estão "Comando Delta" e "Braddock: O Super Comando".

Na televisão, ganhou projeção com a série "Walker, Texas Ranger", exibida nos anos 1990, na qual interpretou o personagem Cordell Walker.