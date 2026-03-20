Chuck Norris morreu 10 dias após aniversário: 'Eu não envelheço, eu evoluo'

Ator Chuck Norris completou 86 anos 10 dias antes de morrer (Sean Gardner/NASCAR/Getty Images)
Redatora
Publicado em 20 de março de 2026 às 15h27.
Chuck Norris comemorou seu aniversário de 86 anos poucos dias antes de morrer, segundo publicações feitas pelo próprio ator nas redes sociais. O artista morreu na manhã de quinta-feira, 19, no Havaí, conforme informou a família.
No dia 10 de março, Norris publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece treinando boxe. Na legenda, escreveu: “Eu não envelheço. Eu evoluo”, expressão associada a um meme que circula há anos na internet sobre o ator, conhecido como “Chuck Norris Facts”.
Na mesma publicação, ele também comentou a data. “Hoje completo 86 anos. Sou grato por mais um ano, pela saúde e pela oportunidade de continuar fazendo o que amo”, afirmou.
Ver essa foto no Instagram
Em nota, a família informou que Chuck Norris morreu de forma repentina e estava acompanhado no momento do falecimento. O comunicado não detalha as circunstâncias.
O texto descreve o ator como um símbolo de força para o público e ressalta seu papel como pai, marido e avô.
Chuck Norris ficou conhecido por atuar em filmes de ação e artes marciais, sobretudo nas décadas de 1980 e 1990. Entre os títulos estão "Comando Delta" e "Braddock: O Super Comando".
Na televisão, ganhou projeção com a série "Walker, Texas Ranger", exibida nos anos 1990, na qual interpretou o personagem Cordell Walker.