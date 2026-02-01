Grammy 2026: Caetano Veloso e Maria Bethânia conquistam prêmio de Melhor Álbum Global

Caetano Veloso e Maria Bethânia surpreenderam o mundo o músico e conquistaram o troféu de melhor álbum de música global no Grammy 2026. A premiação acontece na noite deste domingo, 1º de fevereiro, na Crypto.com Arena, em Los Angeles. A vitória dos artistas brasileiros ocorreu com o projeto "Caetano e Bethânia Ao Vivo", registro da turnê que eles fizeram juntos entre 2024 e o ano passado.

O resultado foi anunciado durante a première do Grammy, evento que antecede a cerimônia principal, prevista para começar a partir das 22h.

Os irmãos desbancaram os trabalhos do indiano Sidhant Bhatia, o nigeriano Burna Boy, o senegalense Youssou N’Dour, a banda Shakti e a britânica-indiana Anoushka Shankar. Este é o terceiro Grammy de Caetano e o primeiro de Bethânia. No entanto, nenhum dos artistas brasileiros estava presente para receber a estatueta.

Vitória para a música brasileira

Caetano Veloso e Maria Bethânia foram os únicos representantes brasileiros entre os indicados à 68ª edição do Grammy. Para Bethânia, a conquista marca o primeiro gramofone dourado da carreira, justamente em sua estreia na premiação.

Caetano, por sua vez, soma o terceiro prêmio: ele já havia vencido a mesma categoria em 2000, com o álbum Livro, e em 2001, como produtor de João Voz e Violão, de João Gilberto. Ao longo da carreira, o artista baiano acumula cinco indicações ao Grammy.

Entre os principais nomes da edição deste ano estão o porto-riquenho Bad Bunny, a cantora americana Lady Gaga e o rapper Kendrick Lamar, que figuram entre os favoritos nas principais categorias.

