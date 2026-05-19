O detalhe que explica o sucesso de ‘O Diabo Veste Prada 2’

Duas décadas depois do lançamento do primeiro filme, "O Diabo Veste Prada" voltou aos cinemas transformando nostalgia, moda e passagem do tempo em parte central da experiência do público.

No entanto, de acordo com a análise publicada pelo The New York Times, o sucesso de "O Diabo Veste Prada 2" não está apenas no glamour das passarelas, nos cenários de Milão e Nova York ou no retorno do elenco original. Grande parte do fascínio da sequência surge justamente das comparações inevitáveis entre o passado e o presente.

O reencontro de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci reacende não apenas a memória do filme original, lançado em 2006, mas também o debate sobre envelhecimento, beleza e permanência na cultura pop.

O tempo virou parte da narrativa

A sequência praticamente convida o público a comparar as versões atuais dos personagens com aquelas apresentadas há 20 anos. Enquanto o primeiro filme explorava a transformação de Andy Sachs no universo da moda, o novo longa usa a passagem do tempo como elemento narrativo e visual. O contraste entre “antes” e “depois” se torna parte do próprio entretenimento.

A estética continua sendo um dos principais atrativos. O filme passeia por hotéis luxuosos, desfiles, restaurantes sofisticados e pontos turísticos de Milão e Manhattan, reforçando o universo glamouroso que transformou a franquia em referência cultural.

Moda, luxo e nostalgia se misturam

Assim como no longa original, a moda aparece como símbolo de status, desejo e identidade. Ao mesmo tempo, a sequência amplia essa ideia ao aproximar roupas, arquitetura, arte e cultura de luxo em uma mesma linguagem visual.

Segundo a análise do NYT, o resultado é um filme que transforma cenários históricos, alta-costura e celebridades em um único espetáculo estético.

A nostalgia também exerce papel importante. O retorno de personagens clássicos e referências ao primeiro filme ajudam a reforçar a conexão emocional com o público que acompanhou a produção nos anos 2000.

O glamour continua no centro da história

Mesmo duas décadas depois, Miranda Priestly segue sendo o eixo central da franquia. Interpretada novamente por Meryl Streep, a personagem continua representando autoridade, sofisticação e influência dentro do universo da moda.

Já Andy Sachs, vivida por Anne Hathaway, retorna dividida entre ambições profissionais, prestígio e os dilemas ligados ao glamour da indústria fashion.

A continuação também atualiza temas contemporâneos, incluindo redes sociais, influência digital e o impacto das plataformas online sobre revistas tradicionais de moda.

Sequência explora fascínio pela permanência

Parte do sucesso do filme também está ligada ao fascínio cultural por figuras públicas que parecem resistir ao tempo.

A sequência transforma esse interesse em elemento visual constante, explorando a permanência estética das estrelas de Hollywood enquanto discute, ainda que indiretamente, padrões de beleza, juventude e fama.

No fim, para o NYT, "O Diabo Veste Prada 2" não funciona apenas como continuação de um clássico dos anos 2000. O longa também usa o reencontro com seus personagens para revisitar as contradições entre superficialidade, prestígio, cultura pop e sofisticação — temas que continuam movimentando a indústria do entretenimento duas décadas depois.