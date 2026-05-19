O detalhe que explica o sucesso de ‘O Diabo Veste Prada 2’

'O Diabo Veste Prada': filme reúne elenco original após 20 anos e explora moda, nostalgia e cultura pop entre Milão e Nova York (Montagem/Exame/Reprodução)
Redatora
Publicado em 19 de maio de 2026 às 23h59.
Duas décadas depois do lançamento do primeiro filme, "O Diabo Veste Prada" voltou aos cinemas transformando nostalgia, moda e passagem do tempo em parte central da experiência do público.
No entanto, de acordo com a análise publicada pelo The New York Times, o sucesso de "O Diabo Veste Prada 2" não está apenas no glamour das passarelas, nos cenários de Milão e Nova York ou no retorno do elenco original. Grande parte do fascínio da sequência surge justamente das comparações inevitáveis entre o passado e o presente.
O reencontro de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci reacende não apenas a memória do filme original, lançado em 2006, mas também o debate sobre envelhecimento, beleza e permanência na cultura pop.
A sequência praticamente convida o público a comparar as versões atuais dos personagens com aquelas apresentadas há 20 anos. Enquanto o primeiro filme explorava a transformação de Andy Sachs no universo da moda, o novo longa usa a passagem do tempo como elemento narrativo e visual. O contraste entre “antes” e “depois” se torna parte do próprio entretenimento.
A estética continua sendo um dos principais atrativos. O filme passeia por hotéis luxuosos, desfiles, restaurantes sofisticados e pontos turísticos de Milão e Manhattan, reforçando o universo glamouroso que transformou a franquia em referência cultural.
Assim como no longa original, a moda aparece como símbolo de status, desejo e identidade. Ao mesmo tempo, a sequência amplia essa ideia ao aproximar roupas, arquitetura, arte e cultura de luxo em uma mesma linguagem visual.
Segundo a análise do NYT, o resultado é um filme que transforma cenários históricos, alta-costura e celebridades em um único espetáculo estético.
A nostalgia também exerce papel importante. O retorno de personagens clássicos e referências ao primeiro filme ajudam a reforçar a conexão emocional com o público que acompanhou a produção nos anos 2000.
Mesmo duas décadas depois, Miranda Priestly segue sendo o eixo central da franquia. Interpretada novamente por Meryl Streep, a personagem continua representando autoridade, sofisticação e influência dentro do universo da moda.
Já Andy Sachs, vivida por Anne Hathaway, retorna dividida entre ambições profissionais, prestígio e os dilemas ligados ao glamour da indústria fashion.
A continuação também atualiza temas contemporâneos, incluindo redes sociais, influência digital e o impacto das plataformas online sobre revistas tradicionais de moda.
Parte do sucesso do filme também está ligada ao fascínio cultural por figuras públicas que parecem resistir ao tempo.
A sequência transforma esse interesse em elemento visual constante, explorando a permanência estética das estrelas de Hollywood enquanto discute, ainda que indiretamente, padrões de beleza, juventude e fama.
No fim, para o NYT, "O Diabo Veste Prada 2" não funciona apenas como continuação de um clássico dos anos 2000. O longa também usa o reencontro com seus personagens para revisitar as contradições entre superficialidade, prestígio, cultura pop e sofisticação — temas que continuam movimentando a indústria do entretenimento duas décadas depois.