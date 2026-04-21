BBB 26: última edição de Tadeu Schmidt? Apresentador iguala marca de Tiago Leifert

A final do BBB 26, exibida nesta terça-feira, 21, também marca um número importante nos bastidores do reality. Tadeu Schmidt completa sua quinta edição consecutiva no comando do programa e iguala a sequência de Tiago Leifert como apresentador do Big Brother Brasil.

Tadeu assumiu a atração no Big Brother Brasil 22, após a saída de Leifert, e desde então esteve à frente de todas as temporadas seguintes. Agora, ele fecha o ciclo formado por BBB 22, BBB 23, BBB 24, BBB 25 e BBB 26.

Com isso, o jornalista alcança justamente a marca de Tiago Leifert, que apresentou cinco edições seguidas entre o BBB 17 e o BBB 21.

Tiago foi responsável por uma fase de renovação do reality, com linguagem mais ágil, forte presença nas redes sociais e maior interação com o público. Sob seu comando, o programa passou por mudanças importantes e retomou força comercial e de audiência.

Só Bial ficou acima

Se Tadeu empata com Leifert em número de temporadas consecutivas, Pedro Bial segue isolado no topo da lista histórica. O jornalista apresentou o Big Brother Brasil desde a estreia, no BBB 1, e permaneceu até o BBB 16.

Curiosamente, a última edição de Bial foi justamente a que consagrou Ana Paula Renault como grande protagonista, em uma temporada lembrada até hoje pelo público.

Vai continuar?

Até o momento, a Globo não oficializou qualquer mudança no comando do reality para o BBB 27. E Tadeu Schmidt tem contrato com a emissora até dezembro do próximo ano.

Nos bastidores e entre fãs, o nome de Tadeu segue bem avaliado por sua condução leve, firme nos ao vivos e próxima dos participantes.

Ranking de apresentadores do BBB