Quem é Bad Bunny, cantor latino que venceu Grammy de 'Álbum do Ano'

Bad Bunny, nome artístico de Benito Antonio Martínez Ocasio, nasceu em Vega Baja, município de Porto Rico. Desde a infância, demonstrava interesse pela música, apesar de ter crescido fora do circuito tradicional da indústria fonográfica.

Antes da fama, estudava comunicação audiovisual na universidade e trabalhava como empacotador de supermercado. Em 2016, começou a divulgar músicas de forma independente na plataforma SoundCloud, onde chamou atenção por um estilo que misturava trap latino, reggaeton, hip-hop e ritmos tradicionais caribenhos.

Ascensão e consolidação na música

O primeiro reconhecimento veio ainda em 2016, com o single Soy Peor, que ampliou sua visibilidade no cenário latino. Em 2018, lançou o álbum X 100PRE, seguido por projetos que consolidaram sua posição internacional, como YHLQMDLG e El Último Tour del Mundo.

Este último entrou para a história ao se tornar o primeiro álbum totalmente em espanhol a alcançar o topo da Billboard 200, principal parada de álbuns dos Estados Unidos.

Em 2022, Bad Bunny lançou Un Verano Sin Ti, que permaneceu 13 semanas na liderança da Billboard 200 e se tornou o álbum mais reproduzido da história do Spotify, ampliando seu alcance para além do público latino.

Reconhecimento global e prêmios

Ao longo da carreira, o artista acumulou Grammys, Latin Grammys e Billboard Music Awards, além de liderar o ranking de artista mais ouvido do Spotify em múltiplos anos. Ele já superou nomes como Taylor Swift em audiência global na plataforma.

No Grammy realizado neste domingo, 1º de fevereiro, venceu o prêmio de Melhor Álbum — o mais importante da noite.

Atuação no cinema e na cultura pop

Além da música, Bad Bunny expandiu sua atuação para o cinema e a televisão. Em 2022, participou do filme Trem Bala, ao lado de Brad Pitt. Em 2023, atuou em Cassandro, produção baseada na história real do lutador mexicano Saúl Armendáriz.

Também integrou o elenco da terceira temporada de Narcos, da Netflix, e participou de produções lançadas em 2025, ampliando sua presença na indústria do entretenimento.

Presença cultural e posicionamento público

Bad Bunny utilizou seu discurso no domingo para criticar ações do ICE, agência de imigração dos Estados Unidos, defendendo que o ódio não seja respondido com mais violência. A fala reforçou o perfil de um artista que alia sucesso comercial a posicionamentos públicos.

A trajetória de Bad Bunny reflete a transformação de um artista independente em um dos principais nomes da música global, com influência que ultrapassa o entretenimento e alcança debates culturais e sociais.