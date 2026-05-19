Karl Urban reage às críticas de 'The Boys' e manda recado direto aos fãs

'The Boys': Quinta temporada de The Boys virou alvo de reclamações nas redes (Reprodução / Amazon Prime Video)
Freelancer
Publicado em 19 de maio de 2026 às 23h34.
A quinta temporada de "The Boys" virou assunto nas redes sociais depois de uma enxurrada de críticas sobre o ritmo da reta final da série. Muitos fãs passaram a reclamar que os episódios estariam “enrolando” demais antes do desfecho da produção do Prime Video.
Quem resolveu entrar na discussão foi Karl Urban, intérprete de Billy Bruto. O ator rebateu comentários negativos e saiu em defesa da temporada final, que vem dividindo parte do público nas últimas semanas.
As críticas cresceram principalmente após alguns espectadores acusarem a série de gastar tempo excessivo em tramas paralelas e preparação para possíveis derivados, como “Vought Rising”. Nas redes, muita gente classificou alguns episódios como “filler” — termo usado para definir capítulos considerados pouco relevantes para a trama principal, geralmente vistos como histórias que “enrolam” ou atrasam o avanço do enredo central — e reclamou da ausência de grandes confrontos ou reviravoltas constantes.
A resposta apareceu nos comentários de um vídeo publicado pela conta @soupypoop69, que criticava o humor e o clima dos novos episódios da série. “Humor idiota, filho?... Seu perfil é literalmente soupypoopy69. E, só para esclarecer, @erickripke1 escreveu isso porque era exatamente o que a Clara queria”, disparou o ator.
A fala faz referência a uma cena de Soldier Boy, personagem de Jensen Ackles, no sexto episódio da temporada. No momento em questão, ele explica por que entrega o composto V1 ao Capitão Pátria, vivido por Antony Starr.
Na quinta e última temporada de "The Boys", o caos político e social provocado pelo Capitão Pátria atinge um novo nível. Com o país cada vez mais dividido e os supers operando praticamente acima da lei, Billy Bruto intensifica sua obsessão em derrubar o líder dos Sete antes que ele conquiste poder absoluto.
Ao mesmo tempo, a série aprofunda as consequências das escolhas feitas ao longo dos últimos anos, colocando antigos aliados em lados opostos e preparando o terreno para um confronto definitivo que promete encerrar a história de forma brutal.
O encerramento da série promete responder aos principais conflitos construídos ao longo da temporada e definir o destino dos personagens centrais da trama. O episódio final vai ao ar nesta quarta-feira, dia 20 de maio, a partir das 4h (pelo horário de Brasília).