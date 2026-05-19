Karl Urban reage às críticas de 'The Boys' e manda recado direto aos fãs

A quinta temporada de "The Boys" virou assunto nas redes sociais depois de uma enxurrada de críticas sobre o ritmo da reta final da série. Muitos fãs passaram a reclamar que os episódios estariam “enrolando” demais antes do desfecho da produção do Prime Video.

Ator rebate um comentário negativo

Quem resolveu entrar na discussão foi Karl Urban, intérprete de Billy Bruto. O ator rebateu comentários negativos e saiu em defesa da temporada final, que vem dividindo parte do público nas últimas semanas.

As críticas cresceram principalmente após alguns espectadores acusarem a série de gastar tempo excessivo em tramas paralelas e preparação para possíveis derivados, como “Vought Rising”. Nas redes, muita gente classificou alguns episódios como “filler” — termo usado para definir capítulos considerados pouco relevantes para a trama principal, geralmente vistos como histórias que “enrolam” ou atrasam o avanço do enredo central — e reclamou da ausência de grandes confrontos ou reviravoltas constantes.

A resposta apareceu nos comentários de um vídeo publicado pela conta @soupypoop69, que criticava o humor e o clima dos novos episódios da série. “Humor idiota, filho?... Seu perfil é literalmente soupypoopy69. E, só para esclarecer, @erickripke1 escreveu isso porque era exatamente o que a Clara queria”, disparou o ator.

A fala faz referência a uma cena de Soldier Boy, personagem de Jensen Ackles, no sexto episódio da temporada. No momento em questão, ele explica por que entrega o composto V1 ao Capitão Pátria, vivido por Antony Starr.

Reta final da temporada

Na quinta e última temporada de "The Boys", o caos político e social provocado pelo Capitão Pátria atinge um novo nível. Com o país cada vez mais dividido e os supers operando praticamente acima da lei, Billy Bruto intensifica sua obsessão em derrubar o líder dos Sete antes que ele conquiste poder absoluto.

Ao mesmo tempo, a série aprofunda as consequências das escolhas feitas ao longo dos últimos anos, colocando antigos aliados em lados opostos e preparando o terreno para um confronto definitivo que promete encerrar a história de forma brutal.

O encerramento da série promete responder aos principais conflitos construídos ao longo da temporada e definir o destino dos personagens centrais da trama. O episódio final vai ao ar nesta quarta-feira, dia 20 de maio, a partir das 4h (pelo horário de Brasília).