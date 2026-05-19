'Grey's Anatomy' ganhará série derivada; veja o que se sabe da produção

O universo de “Grey’s Anatomy” ganhará uma nova expansão. A ABC encomendou uma série derivada do drama médico criado por Shonda Rhimes, com estreia prevista para meados de 2027. As informações são do Deadline.

Ainda sem título oficial, a produção será cocriada por Meg Marinis, atual showrunner da série original, em parceria com a própria Rhimes. O novo projeto acompanhará o cotidiano de profissionais que atuam em um centro médico rural localizado no oeste do Texas, em uma região remota onde o hospital funciona como principal e, muitas vezes, única opção de atendimento para a população local. Ellen Pompeo, protagonista da produção original, também participa como produtora executiva.

Séries dentro da franquia

Esta será a quarta série dentro da franquia, que já inclui, além de “Grey’s Anatomy”, os derivados “Private Practice” e “Station 19”. Diferentemente das produções anteriores, o novo spin-off não deverá ser centrado em personagens já conhecidos do público, mantendo incerteza sobre possíveis conexões diretas com a trama principal.

De acordo com a ABC, a nova série terá foco em personagens inéditos, entre médicos e paciente. O diferencial estará na ambientação, que se distancia dos grandes centros urbanos e da Costa Oeste dos Estados Unidos, cenário das produções anteriores, ao situar a trama no interior do Texas. A escolha do local também guarda relação pessoal com Meg Marinis, que nasceu no estado.

O anúncio ocorre em meio à estratégia de expansão das principais franquias da emissora. Mesmo após 22 temporadas, “Grey’s Anatomy” segue entre os programas de maior audiência da ABC e já tem sua 23ª temporada confirmada. A nova série deverá ocupar o mesmo bloco de programação da produção original.

A novidade foi divulgada uma semana após a emissora apresentar sua programação para a temporada 2026-2027. Atualmente, “Grey’s Anatomy” mantém o status de série de ficção mais longeva do horário nobre da ABC.