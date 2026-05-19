Fora da lista: os desabafos dos jogadores ignorados por Ancelotti

A convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 deixou uma trilha de frustração entre jogadores que participaram do ciclo da seleção, mas acabaram fora da lista final. Entre os nomes mais comentados estão Bento, Hugo Souza, Andrey Santos e João Pedro, atletas que chegaram a ser cotados como fortes candidatos para o Mundial.

A ausência dos quatro movimentou redes sociais, gerou debates e colocou ainda mais pressão sobre as escolhas do treinador italiano, principalmente após a opção por nomes mais experientes em algumas posições.

Bento, do Al-Nassr

No gol, Bento foi um dos mais impactados pela decisão. Presença constante em convocações recentes, o arqueiro do Al-Nassr perdeu espaço na reta final e viu Weverton ficar com a terceira vaga entre os goleiros. Após o anúncio oficial, Bento publicou uma mensagem em tom de desabafo.

“Sempre foi e sempre será um sonho e uma honra representar o nosso Brasil. As coisas não acabam por aqui”, escreveu o jogador.

Bento, goleiro do Al-Nassr fala sobre não ter sido convocado por Ancelotti (Reprodução/Instagram)

A escolha por Weverton foi explicada por Ancelotti como uma aposta em experiência e bagagem em torneios de alto nível. A decisão, porém, dividiu opiniões, especialmente porque Bento vinha sendo tratado como nome praticamente certo durante grande parte do ciclo.

Hugo Souza, do Corinthians

Quem também reagiu rapidamente foi Hugo Souza. O goleiro do Corinthians usou as redes para agradecer o apoio recebido e afirmou que a ausência servirá como motivação.

“Faz parte do futebol e da vida os ‘nãos’ que se apresentam na caminhada. Combustível para fazer ainda mais”, publicou.

Hugo aparecia como um dos favoritos para disputar a terceira vaga no gol após crescer de produção na temporada pelo Corinthians.

Hugo Souza, goleiro do Corinthians, desabafa em suas redes sociais sobre a não-convocação para a Copa do Mundo

Andrey Santos, do Chelsea

No meio-campo, Andrey Santos também lamentou a ausência. O volante do Chelsea, que vinha sendo observado de perto pela comissão técnica, afirmou que seguirá “de cabeça erguida e coração tranquilo” após ficar fora do Mundial.

Andrey Santos, do Chelsea, desabafa sobre não ter sido convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo

João Pedro, do Chelsea

Já no ataque, João Pedro virou talvez o caso mais debatido da convocação. Autor de 15 gols e eleito o jogador da temporada pelo Chelsea, o atacante ficou fora mesmo após ganhar espaço durante o ciclo e ser constantemente elogiado pelo desempenho na Europa.

Nas redes sociais, o jogador afirmou que “alegrias e frustrações fazem parte do futebol” e disse que tentou “dar o melhor a todo tempo”.

João Pedro, do Chelsea, publica um desabafo sobre não estar entre os 26 convocados para a Copa do Mundo

Ancelotti chegou a admitir tristeza por deixar alguns nomes fora da Copa e pediu desculpas publicamente aos jogadores que participaram do processo de preparação, mas não entraram na lista final.

“Foi muito difícil escolher esses 26 jogadores. A concorrência neste país é muito alta”, afirmou o treinador.

Seleção já se prepara para o torneio

Confira a lista dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo de 2026:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio);

Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio); Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma);

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma); Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo);

Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo); Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid).

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo?

O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, contra o Marrocos. A equipe está no Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia.

Antes do torneio começar, a seleção vai jogar dois amistosos: contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.