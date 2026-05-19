Fora da lista: os desabafos dos jogadores ignorados por Ancelotti

Seleção: Bento, Hugo Souza, Andrey Santos e João Pedro usaram as redes sociais após ficarem fora da lista final de Carlo Ancelotti (Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)
Freelancer
Publicado em 19 de maio de 2026 às 23h40.
A convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026 deixou uma trilha de frustração entre jogadores que participaram do ciclo da seleção, mas acabaram fora da lista final. Entre os nomes mais comentados estão Bento, Hugo Souza, Andrey Santos e João Pedro, atletas que chegaram a ser cotados como fortes candidatos para o Mundial.
A ausência dos quatro movimentou redes sociais, gerou debates e colocou ainda mais pressão sobre as escolhas do treinador italiano, principalmente após a opção por nomes mais experientes em algumas posições.
No gol, Bento foi um dos mais impactados pela decisão. Presença constante em convocações recentes, o arqueiro do Al-Nassr perdeu espaço na reta final e viu Weverton ficar com a terceira vaga entre os goleiros. Após o anúncio oficial, Bento publicou uma mensagem em tom de desabafo.
“Sempre foi e sempre será um sonho e uma honra representar o nosso Brasil. As coisas não acabam por aqui”, escreveu o jogador.
A escolha por Weverton foi explicada por Ancelotti como uma aposta em experiência e bagagem em torneios de alto nível. A decisão, porém, dividiu opiniões, especialmente porque Bento vinha sendo tratado como nome praticamente certo durante grande parte do ciclo.
Quem também reagiu rapidamente foi Hugo Souza. O goleiro do Corinthians usou as redes para agradecer o apoio recebido e afirmou que a ausência servirá como motivação.
“Faz parte do futebol e da vida os ‘nãos’ que se apresentam na caminhada. Combustível para fazer ainda mais”, publicou.
Hugo aparecia como um dos favoritos para disputar a terceira vaga no gol após crescer de produção na temporada pelo Corinthians.
No meio-campo, Andrey Santos também lamentou a ausência. O volante do Chelsea, que vinha sendo observado de perto pela comissão técnica, afirmou que seguirá “de cabeça erguida e coração tranquilo” após ficar fora do Mundial.
Já no ataque, João Pedro virou talvez o caso mais debatido da convocação. Autor de 15 gols e eleito o jogador da temporada pelo Chelsea, o atacante ficou fora mesmo após ganhar espaço durante o ciclo e ser constantemente elogiado pelo desempenho na Europa.
Nas redes sociais, o jogador afirmou que “alegrias e frustrações fazem parte do futebol” e disse que tentou “dar o melhor a todo tempo”.
Ancelotti chegou a admitir tristeza por deixar alguns nomes fora da Copa e pediu desculpas publicamente aos jogadores que participaram do processo de preparação, mas não entraram na lista final.
“Foi muito difícil escolher esses 26 jogadores. A concorrência neste país é muito alta”, afirmou o treinador.
Confira a lista dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo de 2026:
O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 no dia 13 de junho, contra o Marrocos. A equipe está no Grupo C, ao lado de Haiti e Escócia.
Antes do torneio começar, a seleção vai jogar dois amistosos: contra o Panamá, no dia 31 de maio, no Maracanã, e contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.