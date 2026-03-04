Pop

BTS revela as 14 faixas de 'Arirang', álbum que marca o retorno do grupo

Novo álbum chega em março e marca o primeiro trabalho do grupo após o hiato para o serviço militar; veja a tracklist

BTS: Disco terá 14 músicas inéditas e inicia uma nova fase na carreira do grupo sul-coreano (Kevin Winter/Getty Images/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 4 de março de 2026 às 16h13.

O grupo sul-coreano BTS divulgou oficialmente a lista completa de músicas de seu novo álbum, “Arirang”, marcando o aguardado retorno do grupo após mais de três anos. O disco terá 14 faixas e está previsto para chegar às plataformas no dia 20 de março de 2026.

Retorno da banda e novo álbum

O projeto representa a primeira reunião completa dos sete integrantes depois do período em que cada membro cumpriu o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. O retorno também inaugura uma nova fase da carreira do grupo, que passou os últimos anos explorando trabalhos solo.

Segundo a gravadora Big Hit Music, o álbum reúne músicas que refletem experiências pessoais, amadurecimento e o reencontro entre os integrantes. O título “Arirang” faz referência à tradicional canção folclórica coreana que simboliza sentimentos de separação, esperança e reencontro.

Entre as faixas reveladas, “Swim” aparece como uma das principais apostas do projeto e pode se tornar o primeiro single oficial do disco. A música foi descrita como uma metáfora sobre perseverança e sobre seguir em frente mesmo diante das dificuldades.

De volta aos palcos

Para acompanhar o lançamento do álbum, o BTS fará um show especial de retorno, o "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG", na Praça Gwanghwamun, em Seul, no dia 21 de março. O evento será transmitido ao vivo pela Netflix para mais de 190 países, marcando um "feat" histórico para o K-Pop e para o streaming.

O grupo também embarcará em uma turnê mundial a partir de abril de 2026 até março de 2027, com mais de 80 shows em mais de 30 cidades ao redor do mundo, incluindo três shows em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Netflix US (@netflix)

As faixas de 'Arirang', novo álbum do BTS

  1. Body to Body
  2. Aliens
  3. FYA
  4. Swim
  5. Into The Sun
  6. Normal
  7. My My My
  8. They Don’t Know ’Bout Us
  9. After the Rain
  10. Fireflies
  11. Runaway Lights
  12. Midnight Seoul
  13. Echoes
  14. Arirang

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

