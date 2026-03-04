BTS revela as 14 faixas de 'Arirang', álbum que marca o retorno do grupo

O grupo sul-coreano BTS divulgou oficialmente a lista completa de músicas de seu novo álbum, “Arirang”, marcando o aguardado retorno do grupo após mais de três anos. O disco terá 14 faixas e está previsto para chegar às plataformas no dia 20 de março de 2026.

Retorno da banda e novo álbum

O projeto representa a primeira reunião completa dos sete integrantes depois do período em que cada membro cumpriu o serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. O retorno também inaugura uma nova fase da carreira do grupo, que passou os últimos anos explorando trabalhos solo.

Segundo a gravadora Big Hit Music, o álbum reúne músicas que refletem experiências pessoais, amadurecimento e o reencontro entre os integrantes. O título “Arirang” faz referência à tradicional canção folclórica coreana que simboliza sentimentos de separação, esperança e reencontro.

Entre as faixas reveladas, “Swim” aparece como uma das principais apostas do projeto e pode se tornar o primeiro single oficial do disco. A música foi descrita como uma metáfora sobre perseverança e sobre seguir em frente mesmo diante das dificuldades.

De volta aos palcos

Para acompanhar o lançamento do álbum, o BTS fará um show especial de retorno, o "BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG", na Praça Gwanghwamun, em Seul, no dia 21 de março. O evento será transmitido ao vivo pela Netflix para mais de 190 países, marcando um "feat" histórico para o K-Pop e para o streaming.

O grupo também embarcará em uma turnê mundial a partir de abril de 2026 até março de 2027, com mais de 80 shows em mais de 30 cidades ao redor do mundo, incluindo três shows em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

As faixas de 'Arirang', novo álbum do BTS

Body to Body Aliens FYA Swim Into The Sun Normal My My My They Don’t Know ’Bout Us After the Rain Fireflies Runaway Lights Midnight Seoul Echoes Arirang