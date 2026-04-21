De Investimentos à casa própria: saiba como os campeões gastaram o prêmio do BBB

O Big Brother Brasil 26 chega ao fim nesta terça-feira, 21, e um dos três finalistas sairá milionário da casa mais vigiada do Brasil — com o maior prêmio da história do programa: R$ 5,44 milhões.

Antes de saber o que o próximo campeão ou campeã fará com o dinheiro, vale olhar para o passado e ver como outros vencedores usaram o prêmio.

Renata Saldanha — BBB 25

BBB: Renata Saldanha ganhou o BBB 25 (GShow/Reprodução)

A bailarina foi direta ao ponto após vencer o BBB 25 com R$ 2,7 milhões: procurou um especialista em investimentos antes de qualquer outra decisão.

"A primeira coisa que eu fui fazer foi procurar uma pessoa que tem experiência para os investimentos, para investir esse dinheiro, utilizá-lo de uma forma inteligente", disse.

Também apostou em sua marca de roupas esportivas e usou parte do valor para reformar a casa da mãe, Dona Eulália.

Davi Brito - BBB 24

Davi Brito foi o campeão do BBB 24 (Reprodução/Globo)

Assim que deixou o reality, Davi Brito definiu uma prioridade clara para o uso do prêmio: transformar a realidade da família. O campeão do BBB 24, que levou cerca de R$ 2,9 milhões, investiu em imóveis para garantir mais conforto aos parentes. Comprou uma casa de dois andares para o pai, o pastor Dermeval Brito, além de adquirir um apartamento para a mãe, Elisângela, e outro para a irmã, Raquel.

Davi também direcionou parte do valor para o mercado imobiliário, apostando na compra, reforma e revenda de propriedades.

O vencedor do BBB que ganhou mais dinheiro não é quem você pensa

Amanda Meirelles — BBB 23

Amanda venceu o BBB 23 (Globo/Paulo Belote/Reprodução)

Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles chegou ao programa endividada e saiu com um objetivo claro. "Sou uma pessoa bem pé no chão. Entrei no programa com dívidas, sei o que é não ter dinheiro e a importância de uma educação financeira", explicou. Aplicou parte do prêmio e usou o restante para empreender em projetos alinhados ao seu perfil.

Arthur Aguiar — BBB 22

Arthur Aguiar venceu o BBB em 2022 (Reprodução/Globo)

Arthur Aguiar confessou que não tinha planos para o prêmio porque nem imaginava que fosse ganhar. "Em nenhum momento imaginei que pudesse ganhar. Entrei realmente achando que ia sair no meu primeiro Paredão", disse, à época.

Com o tempo, direcionou o foco para o lado empresarial e a administração de investimentos.

Juliette — BBB 21

Juliette ganhou o BBB 21 (João Cotta/Globo/Divulgação)

A advogada paraibana usou praticamente todo o prêmio com a família. Comprou casas para irmãos e sobrinhos, bancou escola e plano de saúde e ainda abriu um negócio para dar estrutura financeira aos parentes. "Esse dinheiro deu para tudo isso. Foi simbólico. E eu queria que fosse feito o propósito pelo qual eu entrei lá", disse.

Para si mesma, levou tempo até se presentear — e quando o fez, foi com um carro usado. "Nem foi zero", destacou.

Paula Sperling — BBB 19

Paula Sperling foi a campeã do BBB 19 (Victor Pollak/Globo)

Após vencer a 19ª edição, Paula cumpriu a promessa que havia feito antes de entrar na casa: pagou as dívidas da família e investiu o que sobrou. "Não tem como gastar R$ 1,5 milhão em menos de um ano, não", disse ela.

Gleici Damasceno — BBB 18

A Pipoca Gleice foi a campeã de 2018 (Reprodução/Globo)

Gleici saiu do BBB 18 com um plano claro: estruturar financeiramente a família. "Quero construir casa para as minhas avós, para minha mãe e depois quero levar minha família para viajar", disse, logo após a vitória — e foi exatamente o que fez.

Cézar Lima — BBB 15

Cézar foi o grande vencedor do BBB 15 (Reprodução/Globo)

Após a vitória no BBB 15, Cézar focou nos estudos e aplicou o prêmio pensando no longo prazo. "Está bem aplicadinho e vai se virar para aposentadoria do Cézar Lima. Enquanto isso, a gente segue a vida com a realidade aqui na vida pós Big Brother", disse ele, um ano depois da conquista.

Marcelo Dourado — BBB 10

Marcelo Dourado foi o vencedor do BBB 10 (Reprodução/Globo)

Dourado gastou todo o prêmio em cerca de um ano — mas não se arrepende. Canalizou os recursos para a carreira de atleta e colheu bons resultados.

"Dinheiro tem que trazer prosperidade. Nos últimos três anos, eu investi na minha carreira de atleta. Foi um investimento muito bom, consegui grandes resultados", afirmou no Altas Horas.

Max Porto — BBB 9

Max Porto foi campeão do BBB 9 (Reprodução/Globo)

Max Porto levou R$ 1 milhão para casa numa das finais mais acirradas da história do programa — e perdeu tudo. Em campanha publicitária ao lado de outros ex-BBBs, admitiu que decisões erradas e falta de orientação financeira custaram o prêmio inteiro.

"Gastei tudo, até porque eu tinha muita coisa para resolver. Mas dinheiro é para se viver", disse.

Diego Alemão — BBB 7

Diego Alemão foi o vencedor do BBB 7

O campeão do BBB 7 pagou dívidas ao sair da casa e depois mergulhou em festas e viagens. "Gastei muito dinheiro indo e viajando para festas. Quis ver como era ser rico, mas cheguei à conclusão que não ia ser rico durante muito tempo", admitiu.

Com o tempo, retomou o fôlego financeiro com trabalhos pós-BBB e investiu no mercado imobiliário.

Cida Santos — BBB 4

Cida Santos foi campeã do BBB 4 (OSCAR CABRAL/VEJA)

A primeira mulher a vencer o BBB usou o prêmio para realizar o sonho da casa própria — em Mangaratiba — e ajudou a família, comprando terrenos e dando uma casa para a irmã. Anos depois, perdeu o imóvel ao ser fiadora de uma assessora que não honrou os compromissos.

"Eu perdi uma parte desse prêmio, porque eu perdi a minha casa por ser fiadora de uma mulher que se dizia assessora. Mas graças a Deus ficou a casa da minha irmã e os terrenos", contou.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.