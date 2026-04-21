De Investimentos à casa própria: saiba como os campeões gastaram o prêmio do BBB

Big Brother Brasil: veja como cada vencedor gastou o prêmio (Globo/Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 21 de abril de 2026 às 15h08.
O Big Brother Brasil 26 chega ao fim nesta terça-feira, 21, e um dos três finalistas sairá milionário da casa mais vigiada do Brasil — com o maior prêmio da história do programa: R$ 5,44 milhões.
Antes de saber o que o próximo campeão ou campeã fará com o dinheiro, vale olhar para o passado e ver como outros vencedores usaram o prêmio.BBB 26: quem acertou o pódio? Veja o que cada finalista mudou — e o que manteve
A bailarina foi direta ao ponto após vencer o BBB 25 com R$ 2,7 milhões: procurou um especialista em investimentos antes de qualquer outra decisão.
"A primeira coisa que eu fui fazer foi procurar uma pessoa que tem experiência para os investimentos, para investir esse dinheiro, utilizá-lo de uma forma inteligente", disse.
Também apostou em sua marca de roupas esportivas e usou parte do valor para reformar a casa da mãe, Dona Eulália.
Assim que deixou o reality, Davi Brito definiu uma prioridade clara para o uso do prêmio: transformar a realidade da família. O campeão do BBB 24, que levou cerca de R$ 2,9 milhões, investiu em imóveis para garantir mais conforto aos parentes. Comprou uma casa de dois andares para o pai, o pastor Dermeval Brito, além de adquirir um apartamento para a mãe, Elisângela, e outro para a irmã, Raquel.
Davi também direcionou parte do valor para o mercado imobiliário, apostando na compra, reforma e revenda de propriedades.
O vencedor do BBB que ganhou mais dinheiro não é quem você pensa
Campeã do BBB 23, Amanda Meirelles chegou ao programa endividada e saiu com um objetivo claro. "Sou uma pessoa bem pé no chão. Entrei no programa com dívidas, sei o que é não ter dinheiro e a importância de uma educação financeira", explicou. Aplicou parte do prêmio e usou o restante para empreender em projetos alinhados ao seu perfil.
Arthur Aguiar confessou que não tinha planos para o prêmio porque nem imaginava que fosse ganhar. "Em nenhum momento imaginei que pudesse ganhar. Entrei realmente achando que ia sair no meu primeiro Paredão", disse, à época.
Com o tempo, direcionou o foco para o lado empresarial e a administração de investimentos.Irmã de Cida, participante do BBB 2, morreu durante o reality; relembre o caso
A advogada paraibana usou praticamente todo o prêmio com a família. Comprou casas para irmãos e sobrinhos, bancou escola e plano de saúde e ainda abriu um negócio para dar estrutura financeira aos parentes. "Esse dinheiro deu para tudo isso. Foi simbólico. E eu queria que fosse feito o propósito pelo qual eu entrei lá", disse.
Para si mesma, levou tempo até se presentear — e quando o fez, foi com um carro usado. "Nem foi zero", destacou.
Após vencer a 19ª edição, Paula cumpriu a promessa que havia feito antes de entrar na casa: pagou as dívidas da família e investiu o que sobrou. "Não tem como gastar R$ 1,5 milhão em menos de um ano, não", disse ela.
Gleici saiu do BBB 18 com um plano claro: estruturar financeiramente a família. "Quero construir casa para as minhas avós, para minha mãe e depois quero levar minha família para viajar", disse, logo após a vitória — e foi exatamente o que fez.Quem é Milena, que entrou pela Casa de Vidro do BBB 26? Relembre a trajetória da finalista
Após a vitória no BBB 15, Cézar focou nos estudos e aplicou o prêmio pensando no longo prazo. "Está bem aplicadinho e vai se virar para aposentadoria do Cézar Lima. Enquanto isso, a gente segue a vida com a realidade aqui na vida pós Big Brother", disse ele, um ano depois da conquista.
Dourado gastou todo o prêmio em cerca de um ano — mas não se arrepende. Canalizou os recursos para a carreira de atleta e colheu bons resultados.
"Dinheiro tem que trazer prosperidade. Nos últimos três anos, eu investi na minha carreira de atleta. Foi um investimento muito bom, consegui grandes resultados", afirmou no Altas Horas.Quem é Ana Paula Renault, a veterana do BBB 26? Relembre a trajetória da finalista
Max Porto levou R$ 1 milhão para casa numa das finais mais acirradas da história do programa — e perdeu tudo. Em campanha publicitária ao lado de outros ex-BBBs, admitiu que decisões erradas e falta de orientação financeira custaram o prêmio inteiro.
"Gastei tudo, até porque eu tinha muita coisa para resolver. Mas dinheiro é para se viver", disse.
O campeão do BBB 7 pagou dívidas ao sair da casa e depois mergulhou em festas e viagens. "Gastei muito dinheiro indo e viajando para festas. Quis ver como era ser rico, mas cheguei à conclusão que não ia ser rico durante muito tempo", admitiu.
Com o tempo, retomou o fôlego financeiro com trabalhos pós-BBB e investiu no mercado imobiliário.Quem é Juliano Floss, o Pequeno Príncipe do BBB 26? Relembre a trajetória do finalista
A primeira mulher a vencer o BBB usou o prêmio para realizar o sonho da casa própria — em Mangaratiba — e ajudou a família, comprando terrenos e dando uma casa para a irmã. Anos depois, perdeu o imóvel ao ser fiadora de uma assessora que não honrou os compromissos.
"Eu perdi uma parte desse prêmio, porque eu perdi a minha casa por ser fiadora de uma mulher que se dizia assessora. Mas graças a Deus ficou a casa da minha irmã e os terrenos", contou.Quase R$ 6 milhões: maior prêmio já dado pelo BBB será entregue nesta terça
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
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