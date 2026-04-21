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De carros elétricos a apartamentos: o que os participantes do BBB 26 ganharam até agora

Enquanto o campeão disputa R$ 5,44 milhões, vários brothers já deixaram a casa com patrimônio reforçado após provas e ações patrocinadas

BBB 26: carros, imóveis e dinheiro mudaram a vida de muitos confinados (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: carros, imóveis e dinheiro mudaram a vida de muitos confinados (Reprodução / TV Globo)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de abril de 2026 às 15h33.

O Big Brother Brasil 26 chega à final nesta terça-feira, 21, mas muita gente já venceu antes mesmo do último programa. Ao longo da edição, provas patrocinadas, sorteios e dinâmicas especiais distribuíram apartamentos, carros elétricos, viagens e altas quantias em dinheiro.

Enquanto o campeão leva o prêmio principal de R$ 5,44 milhões, alguns participantes que ficaram pelo caminho também saíram no lucro. Em certos casos, com patrimônio suficiente para mudar de vida.

Ranking dos maiores premiados do BBB 26

Juliano Floss

O dançarino, que terminou a temporada na final, garantiu um apartamento avaliado em R$ 270 mil, um carro elétrico Geely EX2, estimado em R$ 123,8 mil, além de R$ 30 mil conquistados na dinâmica do Ganha-Ganha.

Fora isso, Juliano já assegurou mais R$ 50 mil apenas por chegar à decisão e segue na briga pelo prêmio principal de R$ 5,4 milhões do BBB 26.

Samira

Samira Sagr, eliminada no 13º Paredão, também deixou o reality com uma coleção de conquistas. Ela ganhou um apartamento de R$ 270 mil e recebeu R$ 100 mil em dinheiro após conquistar sua primeira liderança.

A sister ainda faturou um carro elétrico Geely EX2, avaliado em R$ 123,8 mil, além de cerca de R$ 40 mil somados em dinâmicas como Ganha-Ganha e Big Fone.

Com roupas, acessórios e itens do Closet do Líder incluídos na conta, o total arrecadado por Samira supera R$ 530 mil.

Leandro Boneco

O baiano também teve passagem lucrativa pela casa. Leandro ganhou um apartamento de R$ 270 mil em uma ação promocional que não dependia de liderança.

Além disso, participou do Ganha-Ganha e chegou a aproximadamente R$ 300 mil em prêmios acumulados.

Solange Couto

A atriz conquistou um apartamento avaliado em R$ 270 mil em uma dinâmica surpresa que entrou no lugar do Sincerão. Ela venceu uma prova de sorte e levou o imóvel apenas um dia antes de ser eliminada do programa.

Jordana

A advogada Jordana Morais também saiu no lucro. Sorteada em algumas edições do Ganha-Ganha, ela sempre optou por multiplicar o valor recebido em vez de escolher informações privilegiadas.

Com isso, já soma mais de R$ 60 mil em dinheiro. Em outra ação, ainda ganhou um cruzeiro com tudo pago para Miami e Caribe, além da oportunidade de acompanhar todos os jogos do time do coração no Brasileirão. Chaiany também recebeu esse prêmio.

Outros participantes também faturaram

A dinâmica do Ganha-Ganha, realizada às terças-feiras, virou uma das principais fontes de prêmios em dinheiro da edição. Nas primeiras semanas, o sorteado precisava decidir entre R$ 10 mil e uma informação estratégica, ou abrir mão da dica para dobrar o valor e levar R$ 20 mil.

Com a chegada do Modo Turbo, o formato mudou. Dois dos três sorteados passaram a ganhar valores: um leva R$ 20 mil, enquanto outro sai com R$ 10 mil e uma informação.

Mesmo fora das primeiras posições do ranking, outros brothers também garantiram boas cifras:

  • Ana Paula: R$ 50 mil
  • Milena: R$ 30 mil
  • Juliano: R$ 30 mil
  • Chaiany: R$ 20 mil
  • Gabriela: R$ 10 mil
  • Marciele: R$ 10 mil

Quem bateu na trave

Jonas Sulzbach, Alberto Cowboy, Babu Santana e Maxiane chegaram perto de levar apartamentos para casa. Todos venceram lideranças que davam o imóvel como recompensa, mas havia uma condição: alcançar o Top 10 da temporada. Como não conseguiram, ficaram sem o prêmio.

Hoje é a grande final!

Nesta terça-feira, 21, o Big Brother Brasil 26 chega ao fim com a grande final da temporada. Depois de meses de alianças, rivalidades, reviravoltas e eliminações marcantes, o público finalmente vai decidir quem leva o prêmio milionário e encerra a edição como campeão do reality. Disputam a final Ana Paula Renault, Milena e Juliano Floss.

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Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem ganha o BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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