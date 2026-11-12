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De Jennifer Aniston a Zendaya: quanto ganham as estrelas das séries de TV

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Sylvester Stallone estão entre os nomes que lideram a lista divulgada pela revista americana

Hollywood: conheça alguns dos atores mais bem pagos da televisão (Reprodução/Instagram)

Hollywood: conheça alguns dos atores mais bem pagos da televisão (Reprodução/Instagram)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de Jornalismo

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 16h01.

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A matéria analisa os salários elevados das maiores estrelas de TV, destacando que algumas produtoras pagam até US$ 2 milhões por episódio para garantir nomes conhecidos. Um levantamento da Variety lista 21 artistas que recebem pelo menos US$ 1 milhão por episódio, com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon no topo, ambas ganhando US$ 2 milhões por episódio de "O Show da Manhã".

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A chamada "era de ouro" da televisão pode ter chegado ao fim, mas os salários das maiores estrelas de Hollywood continuam elevados. Apesar das transformações causadas pelo avanço do streaming, algumas produtoras chegam a pagar US$ 2 milhões por episódio para garantir a presença de atores conhecidos em suas produções.

Um levantamento divulgado pela revista americana Variety reúne 21 artistas que recebem pelo menos US$ 1 milhão por episódio. Entre eles estão grandes nomes como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Sylvester Stallone, Zendaya e Selena Gomez.

Aniston e Reese Witherspoon, protagonistas de "O Show da Manhã", da Apple TV+ estão no topo da lista, recebendo um salário de US$ 2 milhões por episódio. O valor é similar ao que foi pago a Sylvester Stallone em "Tulsa King", e a Chris Pratt, estrela de "A Lista Terminal".

Quem são os atores mais bem pagos da televisão?

Além dos quatro nomes que lideram o levantamento, Kenneth Branagh recebe US$ 1,4 milhão por episódio de "Laird". Harrison Ford e Jason Segel aparecem em seguida, com US$ 1,3 milhão cada por suas atuações em "Falando a Real".

Outra produção com mais de um integrante na lista é "Rancho Dutton", em que Kelly Reilly e Cole Hauser recebem US$ 1,2 milhão por episódio.

Na comédia "Only Murders in the Building", Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short recebem US$ 1 milhão cada. O trio mantém os contratos enquanto a produção chega à sexta temporada.

O levantamento também inclui Zendaya, protagonista de "Euphoria", e Jennifer Garner, de "O Fim de Semana Cinco Estrelas" do Peacock, ambas com remuneração de US$ 1 milhão por episódio.

Quanto ganham os atores de Hollywood por episódio?

Enquanto os valores ganhos por esses atores e atrizes já são considerados altos na moeda americano, eles podem variar entre R$ 10 e R$ 5 milhões na cotação brasileira. Confira o salário de alguns dos artistas mais bem pagos atualmente:

Ator ou atrizSérieSalário em dólarValor em real (aprox.)
Jennifer AnistonThe Morning ShowUS$ 2 milhõesR$ 10 milhões
Reese WitherspoonThe Morning ShowUS$ 2 milhõesR$ 10 milhões
Sylvester StalloneTulsa KingUS$ 2 milhõesR$ 10 milhões
Chris PrattThe Terminal ListUS$ 2 milhõesR$ 10 milhões
Kenneth BranaghLairdUS$ 1,4 milhãoR$ 7 milhões
Harrison FordShrinkingUS$ 1,3 milhãoR$ 6,5 milhões
Jason SegelShrinkingUS$ 1,3 milhãoR$ 6,5 milhões
Kelly ReillyDutton RanchUS$ 1,2 milhãoR$ 6 milhões
Cole HauserDutton RanchUS$ 1,2 milhãoR$ 6 milhões
Elisabeth MossShining GirlsUS$ 1,1 milhãoR$ 5,5 milhões
Selena GomezOnly Murders in the BuildingUS$ 1 milhãoR$ 5 milhões
Steve MartinOnly Murders in the BuildingUS$ 1 milhãoR$ 5 milhões
Martin ShortOnly Murders in the BuildingUS$ 1 milhãoR$ 5 milhões
Jake GyllenhaalPresumed InnocentUS$ 1 milhãoR$ 5 milhões
Alan RitchsonReacherUS$ 1 milhãoR$ 5 milhões
Nicolas CageSpider-NoirUS$ 1 milhãoR$ 5 milhões
Robert De NiroZero DayUS$ 1 milhãoR$ 5 milhões
Andrew GarfieldWild ThingsUS$ 1 milhãoR$ 5 milhões
Jennifer GarnerThe Five-Star WeekendUS$ 1 milhãoR$ 5 milhões
Jude LawWild ThingsUS$ 1 milhãoR$ 5 milhões
ZendayaEuphoriaUS$ 1 milhãoR$ 5 milhões

Fonte: Variety. Conversão aproximada considerando US$ 1 = R$ 5,00 (cotação ilustrativa).

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