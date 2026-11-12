De Jennifer Aniston a Zendaya: quanto ganham as estrelas das séries de TV

Um levantamento divulgado pela revista americana Variety reúne 21 artistas que recebem pelo menos US$ 1 milhão por episódio. Entre eles estão grandes nomes como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Sylvester Stallone, Zendaya e Selena Gomez.

Aniston e Reese Witherspoon, protagonistas de "O Show da Manhã", da Apple TV+ estão no topo da lista, recebendo um salário de US$ 2 milhões por episódio. O valor é similar ao que foi pago a Sylvester Stallone em "Tulsa King", e a Chris Pratt, estrela de "A Lista Terminal".

Quem são os atores mais bem pagos da televisão?

Além dos quatro nomes que lideram o levantamento, Kenneth Branagh recebe US$ 1,4 milhão por episódio de "Laird". Harrison Ford e Jason Segel aparecem em seguida, com US$ 1,3 milhão cada por suas atuações em "Falando a Real".

Outra produção com mais de um integrante na lista é "Rancho Dutton", em que Kelly Reilly e Cole Hauser recebem US$ 1,2 milhão por episódio.

Na comédia "Only Murders in the Building", Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short recebem US$ 1 milhão cada. O trio mantém os contratos enquanto a produção chega à sexta temporada.

O levantamento também inclui Zendaya, protagonista de "Euphoria", e Jennifer Garner, de "O Fim de Semana Cinco Estrelas" do Peacock, ambas com remuneração de US$ 1 milhão por episódio.

Quanto ganham os atores de Hollywood por episódio?

Enquanto os valores ganhos por esses atores e atrizes já são considerados altos na moeda americano, eles podem variar entre R$ 10 e R$ 5 milhões na cotação brasileira. Confira o salário de alguns dos artistas mais bem pagos atualmente: