De Jennifer Aniston a Zendaya: quanto ganham as estrelas das séries de TV

Hollywood: conheça alguns dos atores mais bem pagos da televisão (Reprodução/Instagram)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 16h01.
A matéria analisa os salários elevados das maiores estrelas de TV, destacando que algumas produtoras pagam até US$ 2 milhões por episódio para garantir nomes conhecidos. Um levantamento da Variety lista 21 artistas que recebem pelo menos US$ 1 milhão por episódio, com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon no topo, ambas ganhando US$ 2 milhões por episódio de "O Show da Manhã".
Um levantamento divulgado pela revista americana Variety reúne 21 artistas que recebem pelo menos US$ 1 milhão por episódio. Entre eles estão grandes nomes como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Sylvester Stallone, Zendaya e Selena Gomez.
Aniston e Reese Witherspoon, protagonistas de "O Show da Manhã", da Apple TV+ estão no topo da lista, recebendo um salário de US$ 2 milhões por episódio. O valor é similar ao que foi pago a Sylvester Stallone em "Tulsa King", e a Chris Pratt, estrela de "A Lista Terminal".
Além dos quatro nomes que lideram o levantamento, Kenneth Branagh recebe US$ 1,4 milhão por episódio de "Laird". Harrison Ford e Jason Segel aparecem em seguida, com US$ 1,3 milhão cada por suas atuações em "Falando a Real".
Outra produção com mais de um integrante na lista é "Rancho Dutton", em que Kelly Reilly e Cole Hauser recebem US$ 1,2 milhão por episódio.
Na comédia "Only Murders in the Building", Selena Gomez, Steve Martin e Martin Short recebem US$ 1 milhão cada. O trio mantém os contratos enquanto a produção chega à sexta temporada.
O levantamento também inclui Zendaya, protagonista de "Euphoria", e Jennifer Garner, de "O Fim de Semana Cinco Estrelas" do Peacock, ambas com remuneração de US$ 1 milhão por episódio.
Enquanto os valores ganhos por esses atores e atrizes já são considerados altos na moeda americano, eles podem variar entre R$ 10 e R$ 5 milhões na cotação brasileira. Confira o salário de alguns dos artistas mais bem pagos atualmente:
|Ator ou atriz
|Série
|Salário em dólar
|Valor em real (aprox.)
|Jennifer Aniston
|The Morning Show
|US$ 2 milhões
|R$ 10 milhões
|Reese Witherspoon
|The Morning Show
|US$ 2 milhões
|R$ 10 milhões
|Sylvester Stallone
|Tulsa King
|US$ 2 milhões
|R$ 10 milhões
|Chris Pratt
|The Terminal List
|US$ 2 milhões
|R$ 10 milhões
|Kenneth Branagh
|Laird
|US$ 1,4 milhão
|R$ 7 milhões
|Harrison Ford
|Shrinking
|US$ 1,3 milhão
|R$ 6,5 milhões
|Jason Segel
|Shrinking
|US$ 1,3 milhão
|R$ 6,5 milhões
|Kelly Reilly
|Dutton Ranch
|US$ 1,2 milhão
|R$ 6 milhões
|Cole Hauser
|Dutton Ranch
|US$ 1,2 milhão
|R$ 6 milhões
|Elisabeth Moss
|Shining Girls
|US$ 1,1 milhão
|R$ 5,5 milhões
|Selena Gomez
|Only Murders in the Building
|US$ 1 milhão
|R$ 5 milhões
|Steve Martin
|Only Murders in the Building
|US$ 1 milhão
|R$ 5 milhões
|Martin Short
|Only Murders in the Building
|US$ 1 milhão
|R$ 5 milhões
|Jake Gyllenhaal
|Presumed Innocent
|US$ 1 milhão
|R$ 5 milhões
|Alan Ritchson
|Reacher
|US$ 1 milhão
|R$ 5 milhões
|Nicolas Cage
|Spider-Noir
|US$ 1 milhão
|R$ 5 milhões
|Robert De Niro
|Zero Day
|US$ 1 milhão
|R$ 5 milhões
|Andrew Garfield
|Wild Things
|US$ 1 milhão
|R$ 5 milhões
|Jennifer Garner
|The Five-Star Weekend
|US$ 1 milhão
|R$ 5 milhões
|Jude Law
|Wild Things
|US$ 1 milhão
|R$ 5 milhões
|Zendaya
|Euphoria
|US$ 1 milhão
|R$ 5 milhões
Fonte: Variety. Conversão aproximada considerando US$ 1 = R$ 5,00 (cotação ilustrativa).