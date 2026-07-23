Jennifer Garner estará no reboot de 'De Repente 30'? Netflix divulga o elenco

O elenco também contará com Jessica Alba, Taylor Ortega, Tim Meadows e Dan Bucatinsky , ampliando a expectativa em torno da produção.

A Netflix ainda mantém em segredo detalhes da trama e dos personagens que os dois interpretarão.

Emily Bader , conhecida por "De Férias com Você" ( Netflix ) e "The 99'ers" ( Netflix) , será a protagonista da nova adaptação. Ao seu lado estará Logan Lerman , de "Percy Jackson" e "Only Murders in the Building" .

Jennifer Garner retorna ao universo do filme

Embora não esteja confirmada no elenco, Jennifer Garner participa do projeto como produtora executiva. A atriz estrelou o longa original de "De Repente 30", lançado em 2004, no papel de Jenna Rink, personagem que conquistou fãs ao acordar, de forma mágica, em seu corpo de 30 anos após fazer um desejo no aniversário de 13 anos.

O diretor Brett Haley destacou a importância do filme original e afirmou que a presença de Garner na produção representa um elo importante entre as duas versões. "É um daqueles filmes raros, perfeitos. Engraçado, emocionante e cheio de humanidade", afirmou o cineasta à Netflix.

Produção e data de estreia

Na história original, ambientada em 1987, Jenna Rink é uma garota de 13 anos que deseja crescer o mais rápido possível. Após um pedido mágico, ela desperta em 2004, aos 30 anos, vivendo como uma bem-sucedida editora de uma revista de moda em Nova York.

O reboot será dirigido por Brett Haley, responsável por "De Férias com Você". O roteiro é assinado por Hannah Marks, com revisões de Flora Greeson, enquanto Joe Roth e Jeff Kirschenbaum comandam a produção pelo RK Films.

A Netflix ainda não anunciou a data de lançamento do reboot. A plataforma informou apenas que novas informações serão divulgadas futuramente, incluindo detalhes da história, que seguem em sigilo.