Astro de 'Reacher' diz que trama da série foi descartada após 'alguém ser reeleito'

RESUMO | Alan Ritchson afirmou na sexta-feira, 18, que “Die Trying”, segundo livro de Lee Child sobre Jack Reacher, chegou a ser aprovado para adaptação no Prime Video antes de “alguém ser reeleito”. O ator não citou políticos, mas já criticou Donald Trump, e a Casa Branca respondeu que o presidente foi inocentado de acusações ligadas ao caso Epstein.

Alan Ritchson, estrela de "Reacher", revelou que o segundo livro da série que inspirou o programa da Prime Video iria ser adaptado para o streaming antes de uma certa "pessoa" ser eleita. A informação veio de um comentário publicado pelo ator no Threads na sexta-feira, 18.

O comentário veio em resposta a um usuário da rede social, que afirmou ter ficado triste ao saber que a próxima temporada não adaptaria o livro "Die Trying", em que Jack Reacher abre caminho à força em um acampamento de uma milícia supremacista branca.

Ritchson revelou que o livro era seu favorito da série de livros e escreveu: “Curiosidade: eu tinha conseguido a aprovação para ele, até que alguém foi reeleito.”

A resposta da Casa Branca para Ritchson

Apesar de Ritchson não ter citado nenhum político em seu comentário, o ator já se manifestou abertamente contra Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos.

Durante um episódio do podcast "Happy Sad Confused With Josh Horowitz", o ator falou sobre os documentos do caso Epstein e o envolvimento de Trump na situação: "Aquele desgraçado tem as chaves dos códigos nucleares... Ele vive atrás de meninas de 13 anos. Cara, vai para a cadeia".

Em resposta ao comentário, a porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, disse: "Assim como o presidente Trump disse, ele foi totalmente inocentado de qualquer coisa relacionada a Epstein."

Conheça a história de 'Die Trying'

Lançado em 1998, o thriller escrito por Lee Child acompanha Jack Reacher e a filha de um político enquanto são sequestrados por uma milícia radical para servir de moeda de troca em negociações políticas.

O que Alan Ritchson disse sobre a adaptação de 'Die Trying'?

Alan Ritchson afirmou no Threads que havia conseguido aprovação para adaptar “Die Trying” antes de “alguém ser reeleito”. O comentário foi publicado na sexta-feira, 18, em resposta a um fã de “Reacher”.

'Die Trying' será adaptado na próxima temporada de 'Reacher'?

Não, segundo o relato citado na matéria. Alan Ritchson revelou que o livro chegou a ter sua adaptação aprovada, mas não explicou quem teria alterado os planos nem deu detalhes sobre a decisão.

Qual é a história do livro 'Die Trying'?

“Die Trying” acompanha Jack Reacher e a filha de um político após o sequestro dos dois por uma milícia radical, que pretende usá-los como moeda de troca em negociações políticas.

Quem escreveu 'Die Trying' e quando o livro foi lançado?

Lee Child escreveu “Die Trying”, lançado em 1998. O thriller é o segundo livro da série que inspirou “Reacher”, produção do Prime Video.

Alan Ritchson citou Donald Trump no comentário sobre 'Die Trying'?

Não. Alan Ritchson não citou nenhum político no comentário, embora já tenha feito críticas públicas a Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos.

Como a Casa Branca respondeu às declarações de Alan Ritchson?

A porta-voz Abigail Jackson afirmou que Donald Trump foi totalmente inocentado de qualquer acusação relacionada ao caso Epstein. A declaração respondeu a críticas feitas por Alan Ritchson durante o podcast “Happy Sad Confused With Josh Horowitz”.