O Irã estaria planejando atacar autoridades do governo de Donald Trump, em Washington, com uma "bomba suja", segundo informações da rede americana CNN nesta terça-feira, 17. Segundo a emissora, que cita sete autoridades sob anonimato, os serviços de inteligência dos Estados Unidos teriam identificado que Teerã preparava ataques contra integrantes do alto escalão da administração.

A "bomba suja" é um artefato que combina explosivos convencionais, como dinamite ou TNT, com material radioativo. Ao contrário de uma bomba nuclear, não provoca reação em cadeia nem explosão de grande escala. O objetivo é dispersar o material contaminante numa área determinada, com objetivo de causar pânico, paralisar atividades e exigir operações de descontaminação.

O principal efeito não é a força da explosão, mas a dispersão do material e a exposição à radiação. A contaminação pode levar à evacuação de áreas e a processos caros de limpeza. O medo da exposição também tende a interromper atividades e gerar alarme público, com impacto na economia e na rotina da população.

Na saúde, a quantidade de radiação liberada por esse tipo de dispositivo raramente é suficiente para causar morte imediata por síndrome aguda da radiação na maioria dos expostos. A exposição, porém, pode elevar o risco de câncer no longo prazo.

O governo iraniano, por sua vez, negou as acusações e classificou a notícia como "invenção". O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmaeil Baqaei, afirmou que a divulgação busca "preparar o terreno" para "novas agressões e atrocidades". Já Trump disse que leva "muito a sério" qualquer ameaça contra Washington.

"Se existe (tal ameaça), eles pagarão um preço como nenhum outro país jamais pagou. [...] Espero que não seja o caso, mas levamos isso muito a sério porque, na verdade, eles são loucos", disse.

A notícia envolvendo o Irã e os Estados Unidos acontece em meio à estagnação das negociações para encerrar a guerra. Nos últimos cinco dias, o Irã lançou três ataques contra o Bahrein, que abriga uma grande base militar americana. O Catar, um dos principais mediadores, pediu "contenção" e alertou para o risco de escalada.