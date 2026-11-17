Perplexity na análise de mercado: 5 formas de usar a IA para orientar decisões estratégicas
Redatora de Inteligência Artificial, Carreira e Negócios
Publicado em 17 de novembro de 2026 às 15h34.
Acompanhar movimentos da concorrência, identificar mudanças no comportamento do consumidor e entender tendências de um setor exige a consulta de diferentes fontes de informação. Para profissionais de estratégia, marketing, finanças e gestão, organizar esses dados é uma etapa importante antes de definir investimentos ou revisar planos de negócio.
Nesse processo, ferramentas de inteligência artificial podem funcionar como assistentes de pesquisa. O Perplexity, por exemplo, permite fazer perguntas em linguagem natural, consultar informações disponíveis na internet e receber respostas organizadas com referências para as fontes utilizadas.
A plataforma pode ajudar a estruturar uma análise de mercado, desde que os resultados sejam conferidos e complementados com dados oficiais e pesquisas especializadas.
Tenha 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul. Aproveite a Black Friday para investir na sua carreira com uma condição especial por tempo limitado.
O Perplexity funciona como um mecanismo de busca com inteligência artificial. Em vez de apresentar apenas uma lista de páginas, a ferramenta sintetiza informações encontradas em diferentes fontes e apresenta links para consulta.
Para pesquisas mais complexas, recursos como o Pro Search e o Research permitem aprofundar investigações e organizar informações em relatórios. A disponibilidade de determinadas funcionalidades pode variar conforme o plano contratado.
Segundo a documentação da própria plataforma, as buscas podem reunir informações de artigos, publicações acadêmicas, documentos e outras fontes disponíveis na internet.
Na prática, existem diferentes aplicações para profissionais que precisam acompanhar o mercado.
Uma das aplicações é o benchmarking competitivo, processo de comparação entre empresas que atuam no mesmo segmento.
O profissional pode solicitar ao Perplexity um levantamento dos principais concorrentes de uma organização, considerando aspectos como posicionamento, público-alvo, portfólio de produtos, estratégias comerciais e presença digital.
Um exemplo de comando seria:
"Identifique cinco empresas que competem com uma companhia do setor de educação executiva no Brasil. Compare público-alvo, principais produtos, posicionamento de mercado e estratégias de aquisição de clientes. Apresente fontes e destaque as diferenças entre elas."
O resultado pode servir como ponto de partida para identificar oportunidades de diferenciação e questões que merecem investigação.
Outra possibilidade é utilizar a ferramenta para acompanhar mudanças em determinado setor.
Um gerente de produto, por exemplo, pode investigar tecnologias emergentes, alterações no comportamento dos consumidores e novos modelos de negócio.
Para isso, pode perguntar:
"Quais são as principais tendências do mercado de meios de pagamento no Brasil entre 2024 e 2026? Identifique mudanças no comportamento dos consumidores, tecnologias adotadas e movimentos das principais empresas. Priorize pesquisas recentes e fontes institucionais."
A especificação do período é importante para evitar que informações antigas sejam apresentadas como tendências atuais.
Antes de entrar em um mercado, uma empresa precisa compreender seu tamanho, os concorrentes, as barreiras de entrada e o perfil dos potenciais consumidores.
O Perplexity pode ajudar a organizar esse levantamento e identificar quais informações ainda precisam ser coletadas.
Um comando possível é:
"Analise as oportunidades para uma empresa brasileira de tecnologia que deseja entrar no mercado de gestão financeira para pequenas empresas. Considere demanda, concorrência, barreiras de entrada, tendências e riscos. Separe dados comprovados de hipóteses."
Essa separação ajuda a evitar que interpretações produzidas pela IA sejam confundidas com evidências de mercado.
Uma única oferta, diversas possibilidades de formação. Aproveite a Black Friday para ter 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul.
QUERO APROVEITAR A BLACK FRIDAY
Para analistas financeiros e profissionais de planejamento, a ferramenta também pode apoiar a consulta de informações públicas sobre empresas.
O recurso de busca financeira permite investigar documentos corporativos e demonstrações divulgadas ao mercado, dependendo das fontes e funcionalidades disponíveis.
É possível solicitar comparações entre resultados trimestrais, receitas, despesas e estratégias de crescimento. A própria Perplexity apresenta aplicações de análise competitiva com base em documentos financeiros, como relatórios anuais e trimestrais.
Depois de reunir informações, o profissional pode pedir à ferramenta que organize os resultados em uma estrutura de relatório.
É possível solicitar uma síntese executiva, uma comparação entre empresas, a identificação de riscos e oportunidades e uma lista de questões que precisam de investigação adicional.
Esse material pode facilitar a preparação de apresentações e reuniões de planejamento, mas não substitui a interpretação dos dados pelo profissional responsável.
Apesar de facilitar pesquisas, o Perplexity não elimina a necessidade de verificar informações. Ter referências não significa que todas as respostas estejam corretas.
É importante abrir os links apresentados, conferir a data de publicação, identificar a metodologia dos estudos e verificar se os números correspondem ao período analisado.
Outro cuidado é diferenciar dados primários, como relatórios oficiais e demonstrações financeiras, de estimativas e interpretações produzidas por terceiros.
Também é necessário considerar que informações disponíveis gratuitamente na internet podem não representar todo o mercado. Pesquisas proprietárias, bases especializadas e entrevistas com consumidores continuam sendo fontes relevantes para análises mais completas.
O uso da ferramenta exige, portanto, capacidade de interpretação de dados, pensamento crítico e visão estratégica.
Utilizar ferramentas de IA é uma parte do processo de análise. Transformar informações em decisões exige conhecimentos de estratégia, finanças, gestão e inteligência de mercado.
Para profissionais que desejam aprofundar essas competências, a formação executiva pode ampliar a compreensão sobre como diferentes áreas de um negócio se relacionam e influenciam os resultados.
Na Black Friday EXAME Saint Paul, a oferta reúne seis MBAs online pelo preço de um, com dez anos de acesso aos conteúdos. As formações abrangem áreas como Inteligência Artificial, Finanças Corporativas, Liderança e Gestão, Marketing, Mercado Financeiro e Inteligência de Mercado.
Na Black Friday EXAME Saint Paul, tenha acesso a 6 MBAs online pelo preço de 1 e estude durante 10 anos. Conheça as condições da oferta e amplie seus conhecimentos em gestão e negócios.