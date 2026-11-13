'A Imperatriz': o que é verdade e o que é ficção na série da Netflix?

Um imperador que escolhe a irmã da pretendente, uma sogra que interfere na criação dos netos e uma jovem que sofre com as regras do palácio. Parte dos conflitos de "A Imperatriz", da Netflix, aconteceram na vida de Elisabeth da Áustria, conhecida como Sisi.

Com a terceira e última temporada lançada nesta quinta-feira, 12, a produção avança para o desgaste do casamento e a aproximação da protagonista com a causa húngara. Nesse percurso, combina marcos históricos com diálogos, encontros e intrigas adaptados para a televisão.

Sisi e Franz Joseph existiram?

Elisabeth nasceu em 1837, na família Wittelsbach, da Baviera, e se tornou imperatriz da Áustria ao se casar com Franz Joseph, em 24 de abril de 1854, em Viena. Os dois eram primos de primeiro grau: suas mães eram irmãs.

Um detalhe ajuda a dimensionar a mudança vivida por Sisi: ela tinha 15 anos quando ficou noiva, em 1853, enquanto Franz completava 23. Na época do casamento, Elisabeth tinha 16 anos e pouca preparação para assumir as obrigações da corte.

O imperador deveria se casar com a irmã dela?

A preferência da família por Helene, irmã mais velha de Elisabeth, tem fundamento histórico. Segundo o portal The World of Habsburgs, a arquiduquesa Sophie esperava aproximar o filho da sobrinha durante uma reunião familiar em Bad Ischl, em 1853.

Franz se interessou por Elisabeth, que acompanhava a mãe e a irmã na viagem. O noivado foi anunciado antes de a família deixar a cidade. A reviravolta que sustenta o início da série, portanto, corresponde ao relato histórico.

Já o encontro romântico na floresta e os detalhes das conversas entre os personagens fazem parte da dramatização. O contexto da escolha da noiva é conhecido; a encenação desse romance preenche espaços que os registros históricos deixam em aberto.

A relação com a sogra era difícil?

Os conflitos com a arquiduquesa Sophie foram reais. A mãe do imperador defendia as convenções da dinastia e considerava a nora jovem e despreparada para determinadas responsabilidades, inclusive a criação dos filhos.

Elisabeth enfrentou uma rotina com pouca privacidade e cobranças para gerar um herdeiro homem. Sophie teve influência na educação das crianças, enquanto Franz se dividia entre a mãe e a esposa. Essas tensões estão entre os elementos da série com base histórica.

O embate também refletia visões diferentes sobre o papel de uma imperatriz. Sophie priorizava os interesses da família imperial; Elisabeth sentia dificuldade para se adaptar à posição que havia assumido.

A morte da primeira filha aconteceu?

Sim. A primeira filha do casal, também chamada Sophie, nasceu em 1855 e morreu em 1857, aos dois anos. A perda agravou o sofrimento de Elisabeth durante os primeiros anos de casamento.

O casal teve quatro filhos: Sophie, Gisela, Rudolf e Marie Valerie. O nascimento de Rudolf, em 1858, atendeu à expectativa da corte por um sucessor masculino. A caçula nasceu dez anos depois, em 1868.

Maximilian tentou tomar o trono do irmão?

Maximilian existiu e tinha ambições políticas, mas a conspiração para derrubar Franz Joseph apresentada na série pertence à ficção. Segundo o Ranker, a trama transforma as tensões entre os irmãos em uma disputa direta pelo poder, sem evidência histórica que sustente esse plano. Seu envolvimento amoroso com Elisabeth também deve ser tratado como licença dramática.

Na vida real, Maximilian comandou a Marinha austríaca e governou a Lombardia-Venécia. Mais tarde, tornou-se imperador do México, com apoio francês, em 1864. Seu reinado terminou com a captura e o fuzilamento em 1867.

Leontine e a infiltração no palácio são reais?

A história da jovem que assume a identidade da condessa Leontine von Apafi para entrar na corte é uma criação do roteiro. A personagem permite que a série mostre o descontentamento popular por dentro do palácio.

Sua trajetória reúne suspense, identidade falsa e planos revolucionários. Esses acontecimentos devem ser entendidos como parte da narrativa ficcional, ainda que dialoguem com as tensões sociais do período.

Elisabeth teve um romance com Andrássy?

A ligação de Sisi com a Hungria foi real. Ela aprendeu o idioma, demonstrou interesse pela cultura local e apoiou o acordo que deu origem à monarquia austro-húngara, em 1867.

Elisabeth também manteve uma amizade próxima com Gyula Andrássy, que se tornou primeiro-ministro húngaro. A possibilidade de um romance alimentou especulações, mas é considerada pouco provável pelo portal histórico The World of Habsburgs. Assim, a atração explorada pela série recebe um peso dramático maior do que a documentação permite afirmar.

As viagens para fugir da corte aconteceram?

As longas temporadas longe de Viena têm base histórica. Elisabeth passou o inverno de 1860 para 1861 na Ilha da Madeira para se recuperar de problemas de saúde. Depois, também esteve em Corfu.

Essas viagens ampliaram sua distância da rotina imperial e da influência da sogra. A série se apoia nesse afastamento para desenvolver a busca da protagonista por autonomia, acrescentando encontros e situações próprios do roteiro.

Qual é a trama da terceira e última temporada de 'A Imperatriz'?

A terceira temporada de "A Imperatriz", que chegou à Netflix, encerra a série com o casamento de Elisabeth e Franz Joseph em crise. Após a Guerra da Sardenha, o imperador retorna abalado pelas mortes no campo de batalha, enquanto Sisi tenta apoiar o marido e ampliar sua influência sobre os rumos do império.

A infidelidade de Franz, os conflitos na corte e os problemas de saúde levam Elisabeth a deixar Viena para se recuperar em uma ilha. Durante a viagem, ela conhece o conde Andrássy, liderança húngara com quem desenvolve uma atração intelectual e física. A aproximação coloca seus desejos e suas responsabilidades como imperatriz no centro da trama. Em paralelo, Maximilian parte para assumir o trono do México.

O elenco traz Devrim Lingnau como Elisabeth, Philip Froissant como Franz Joseph e Johannes Nussbaum como Maximilian. Dejan Bućin interpreta o conde Andrássy, personagem que ganha destaque nos episódios finais.