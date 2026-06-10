De estrela da Disney a fenômeno global: como Zendaya conquistou Hollywood

Zendaya: aos 29 anos, estrela reúne prêmios, franquias bilionárias e projetos ambiciosos que reforçam sua posição no entretenimento (Divulgação/HBO)
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Publicado em 10 de junho de 2026 às 08h56.
Poucos artistas conseguiram realizar uma transição tão bem-sucedida da televisão infanto-juvenil para o estrelato mundial quanto Zendaya. O que começou nos corredores da Disney se transformou em uma das carreiras mais admiradas e influentes de Hollywood.
Nascida em 1996, em Oakland, na Califórnia, Zendaya iniciou sua trajetória artística ainda criança. Antes de atuar, trabalhou como modelo e dançarina, participando de campanhas publicitárias e apresentações teatrais. Seu grande ponto de virada aconteceu em 2010, quando foi escalada para a série "No Ritmo", do Disney Channel, em que interpretou Rocky Blue.
O sucesso do programa rapidamente transformou a jovem atriz em um dos rostos mais conhecidos da emissora. Poucos anos depois, ela voltou a protagonizar outra produção do canal, "Agente K.C", uma sitcom que estreou em 2015 e teve três temporadas, consolidando sua popularidade entre o público adolescente.
Após encerrar seu ciclo na Disney, Zendaya conduziu sua própria carreira com cautela. Em vez de buscar papéis comerciais, passou a selecionar projetos que permitissem demonstrar sua versatilidade como atriz.
Essa mudança ficou evidente com sua entrada no Universo Cinematográfico da Marvel. Interpretando MJ nos filmes "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017), "Homem-Aranha: Longe de Casa" (2019) e "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (2021), ela alcançou uma audiência global e se tornou presença constante nas maiores bilheterias do mundo.
Ao mesmo tempo, a atriz conquistou reconhecimento da crítica com a série "Euphoria" (2019). No papel de Rue Bennett, uma jovem que enfrenta problemas relacionados à dependência química e à saúde mental, Zendaya entregou a atuação mais elogiada de sua carreira.
Seu trabalho na produção da HBO lhe rendeu dois prêmios Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática, feito que a colocou entre os nomes mais respeitados da televisão contemporânea.
O amadurecimento artístico continuou nos cinemas. Em 2024, Zendaya protagonizou "Rivais", drama esportivo dirigido por Luca Guadagnino, longa que garantiu uma indicação ao Globo de Ouro à atriz.
Se 2024 representou uma nova fase, 2025 e 2026 consolidaram definitivamente seu status de superestrela. Em março de 2025, foi confirmado que Zendaya interpretaria a cantora Ronnie Spector na cinebiografia "Be My Baby", projeto que também conta com sua participação como produtora. A escolha tem um significado especial, já que a própria Ronnie Spector havia manifestado o desejo de vê-la no papel antes de sua morte.
Já 2026 se tornou um dos anos mais movimentados de sua carreira. A atriz iniciou a temporada com o filme "O Drama", ao lado de Robert Pattinson. Pouco depois, retornou como Rue na aguardada terceira temporada de "Euphoria", que trouxe um salto temporal na história da personagem.
A atriz está ainda no elenco de "A Odisseia", superprodução dirigida por Christopher Nolan, inspirada no clássico poema de Homero, que chega aos cinemas em julho. No longa, Zendaya interpreta a deusa Atena, ao lado de grandes atores como Matt Damon, Lupita Nyong'o e Anne Hathaway.
Neste ano, ela também retorna ao papel de MJ em "Homem-Aranha: Um Novo Dia", novo capítulo da franquia estrelada por Tom Holland.
Encerrando 2026, Zendaya volta ao universo criado por Frank Herbert em "Duna: Parte 3", retomando o papel de Chani ao lado de Timothée Chalamet.
Transitando entre séries premiadas, filmes autorais e grandes franquias, Zendaya conseguiu algo raro em Hollywood: agradar simultaneamente ao público, à crítica e aos estúdios, se tornando uma das artistas mais influentes de sua geração.