De estrela da Disney a fenômeno global: como Zendaya conquistou Hollywood

Poucos artistas conseguiram realizar uma transição tão bem-sucedida da televisão infanto-juvenil para o estrelato mundial quanto Zendaya. O que começou nos corredores da Disney se transformou em uma das carreiras mais admiradas e influentes de Hollywood.

Protagonista na Disney aos 14 anos

Nascida em 1996, em Oakland, na Califórnia, Zendaya iniciou sua trajetória artística ainda criança. Antes de atuar, trabalhou como modelo e dançarina, participando de campanhas publicitárias e apresentações teatrais. Seu grande ponto de virada aconteceu em 2010, quando foi escalada para a série "No Ritmo", do Disney Channel, em que interpretou Rocky Blue.

O sucesso do programa rapidamente transformou a jovem atriz em um dos rostos mais conhecidos da emissora. Poucos anos depois, ela voltou a protagonizar outra produção do canal, "Agente K.C", uma sitcom que estreou em 2015 e teve três temporadas, consolidando sua popularidade entre o público adolescente.

Após encerrar seu ciclo na Disney, Zendaya conduziu sua própria carreira com cautela. Em vez de buscar papéis comerciais, passou a selecionar projetos que permitissem demonstrar sua versatilidade como atriz.

Diversidade de papeis de Zendaya

Essa mudança ficou evidente com sua entrada no Universo Cinematográfico da Marvel. Interpretando MJ nos filmes "Homem-Aranha: De Volta ao Lar" (2017), "Homem-Aranha: Longe de Casa" (2019) e "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa" (2021), ela alcançou uma audiência global e se tornou presença constante nas maiores bilheterias do mundo.

Ao mesmo tempo, a atriz conquistou reconhecimento da crítica com a série "Euphoria" (2019). No papel de Rue Bennett, uma jovem que enfrenta problemas relacionados à dependência química e à saúde mental, Zendaya entregou a atuação mais elogiada de sua carreira.

Seu trabalho na produção da HBO lhe rendeu dois prêmios Emmy de Melhor Atriz em Série Dramática, feito que a colocou entre os nomes mais respeitados da televisão contemporânea.

Uma das maiores atrizes de Hollywood

O amadurecimento artístico continuou nos cinemas. Em 2024, Zendaya protagonizou "Rivais", drama esportivo dirigido por Luca Guadagnino, longa que garantiu uma indicação ao Globo de Ouro à atriz.

Se 2024 representou uma nova fase, 2025 e 2026 consolidaram definitivamente seu status de superestrela. Em março de 2025, foi confirmado que Zendaya interpretaria a cantora Ronnie Spector na cinebiografia "Be My Baby", projeto que também conta com sua participação como produtora. A escolha tem um significado especial, já que a própria Ronnie Spector havia manifestado o desejo de vê-la no papel antes de sua morte.

Já 2026 se tornou um dos anos mais movimentados de sua carreira. A atriz iniciou a temporada com o filme "O Drama", ao lado de Robert Pattinson. Pouco depois, retornou como Rue na aguardada terceira temporada de "Euphoria", que trouxe um salto temporal na história da personagem.

A atriz está ainda no elenco de "A Odisseia", superprodução dirigida por Christopher Nolan, inspirada no clássico poema de Homero, que chega aos cinemas em julho. No longa, Zendaya interpreta a deusa Atena, ao lado de grandes atores como Matt Damon, Lupita Nyong'o e Anne Hathaway.

'A Odisseia': Matt Damon interpreta Odisseu e Zendaya representa a deusa Atena (Universal/Divulgação)

Neste ano, ela também retorna ao papel de MJ em "Homem-Aranha: Um Novo Dia", novo capítulo da franquia estrelada por Tom Holland.

Encerrando 2026, Zendaya volta ao universo criado por Frank Herbert em "Duna: Parte 3", retomando o papel de Chani ao lado de Timothée Chalamet.

Transitando entre séries premiadas, filmes autorais e grandes franquias, Zendaya conseguiu algo raro em Hollywood: agradar simultaneamente ao público, à crítica e aos estúdios, se tornando uma das artistas mais influentes de sua geração.