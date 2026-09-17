Pouco tempo? Confira 10 séries com episódios de até 20 minutos para assistir no almoço

Séries curtas: de comédias de escritório a animações absurdas, confira produções com episódios curtos disponíveis nos streamings (The Office / CBS/Reprodução)
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Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11h01.
O horário de almoço pode ser uma ótima oportunidade para desacelerar e relaxar com uma boa série. Com episódios curtos, fica mais fácil acompanhar histórias divertidas e aproveitar o entretenimento mesmo quando o intervalo é apertado.
De comédias ambientadas em escritórios a animações repletas de situações absurdas, há opções para diferentes gostos. Confira dez produções para assistir durante a pausa e deixar o dia mais leve:
Gênero: Comédia
Duração: Cerca de 20 minutos por episódio
Streaming: Prime Video, Netflix e HBO Max
A rotina de uma empresa de papel ganha situações absurdas em "The Office". A série acompanha os funcionários da filial de Scranton da Dunder Mifflin, liderada pelo excêntrico Michael Scott.
Gênero: Comédia
Duração: Cerca de 20 minutos por episódio
Streaming: Prime Video.
Uma equipe de funcionários enfrenta situações inusitadas em uma grande loja de departamentos. "Superstore" mistura humor cotidiano, conflitos entre colegas e críticas ao ambiente de trabalho.
Gênero: Comédia e esquetes
Duração: Entre 15 e 20 minutos por episódio
Streaming: Netflix.
Tim Robinson protagoniza esquetes que exploram situações sociais desconfortáveis, comportamentos exagerados e acontecimentos inesperados.
Gênero: Animação, ficção científica e terror
Duração: Aproximadamente 6 a 18 minutos por episódio
Streaming: Netflix.
A antologia apresenta histórias independentes com diferentes estilos de animação. Os episódios exploram temas como tecnologia, inteligência artificial, guerra e relações humanas.
Gênero: Animação e comédia
Duração: Cerca de 20 minutos por episódio
Streaming: Netflix.
Clancy viaja por universos simulados para entrevistar personagens sobre assuntos como vida, morte e consciência. A série combina conversas filosóficas com situações surreais e uma estética de animação psicodélica.
Gênero: Animação adulta e comédia
Duração: Aproximadamente 11 a 15 minutos por episódio
Streaming: HBO Max.
A produção acompanha uma empresa que tenta levar felicidade aos seus clientes, mesmo quando as situações se tornam cada vez mais estranhas.
Gênero: Animação, fantasia e comédia
Duração: Cerca de 5 a 20 minutos, dependendo da versão
Streaming: Netflix.
Bee é uma jovem que encontra um companheiro misterioso chamado PuppyCat. Juntos, eles se envolvem em trabalhos temporários e aventuras em diferentes mundos. A série mistura fantasia, humor e momentos tranquilos.
Gênero: Animação adulta e comédia
Duração: Episódios curtos, especialmente na fase original
Streaming: Paramount+.
Beavis e Butt-Head são dois adolescentes que passam o tempo envolvidos em confusões e comentários absurdos sobre o mundo ao redor.
Gênero: Animação e comédia
Duração: Curtas de poucos minutos
Streaming: Disney+.
O título reúne histórias curtas inspiradas em personagens e universos da Pixar. Entre as opções estão aventuras com personagens conhecidos dos filmes do estúdio, em episódios que funcionam como pequenas doses de entretenimento.
Gênero: Animação e comédia
Duração: Aproximadamente 10 a 15 minutos por episódio
Streaming: Netflix.
Inspirada no jogo "Cuphead", a animação acompanha Cuphead e Mugman em aventuras marcadas por confusões, personagens excêntricos e humor cartunesco.