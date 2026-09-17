Pouco tempo? Confira 10 séries com episódios de até 20 minutos para assistir no almoço

O horário de almoço pode ser uma ótima oportunidade para desacelerar e relaxar com uma boa série. Com episódios curtos, fica mais fácil acompanhar histórias divertidas e aproveitar o entretenimento mesmo quando o intervalo é apertado.

De comédias ambientadas em escritórios a animações repletas de situações absurdas, há opções para diferentes gostos. Confira dez produções para assistir durante a pausa e deixar o dia mais leve:

1. 'The Office'

Gênero: Comédia

Duração: Cerca de 20 minutos por episódio

Streaming: Prime Video, Netflix e HBO Max

A rotina de uma empresa de papel ganha situações absurdas em "The Office". A série acompanha os funcionários da filial de Scranton da Dunder Mifflin, liderada pelo excêntrico Michael Scott.

2. 'Superstore'

Gênero: Comédia

Duração: Cerca de 20 minutos por episódio

Streaming: Prime Video.

Uma equipe de funcionários enfrenta situações inusitadas em uma grande loja de departamentos. "Superstore" mistura humor cotidiano, conflitos entre colegas e críticas ao ambiente de trabalho.

3. 'I Think You Should Leave with Tim Robinson'

Gênero: Comédia e esquetes

Duração: Entre 15 e 20 minutos por episódio

Streaming: Netflix.

Tim Robinson protagoniza esquetes que exploram situações sociais desconfortáveis, comportamentos exagerados e acontecimentos inesperados.

4. 'Love, Death & Robots'

Gênero: Animação, ficção científica e terror

Duração: Aproximadamente 6 a 18 minutos por episódio

Streaming: Netflix.

A antologia apresenta histórias independentes com diferentes estilos de animação. Os episódios exploram temas como tecnologia, inteligência artificial, guerra e relações humanas.

5. 'The Midnight Gospel'

Gênero: Animação e comédia

Duração: Cerca de 20 minutos por episódio

Streaming: Netflix.

Clancy viaja por universos simulados para entrevistar personagens sobre assuntos como vida, morte e consciência. A série combina conversas filosóficas com situações surreais e uma estética de animação psicodélica.

6. 'Smiling Friends'

Gênero: Animação adulta e comédia

Duração: Aproximadamente 11 a 15 minutos por episódio

Streaming: HBO Max.

A produção acompanha uma empresa que tenta levar felicidade aos seus clientes, mesmo quando as situações se tornam cada vez mais estranhas.

7. 'Bee e o Gatiorrinho'

Gênero: Animação, fantasia e comédia

Duração: Cerca de 5 a 20 minutos, dependendo da versão

Streaming: Netflix.

Bee é uma jovem que encontra um companheiro misterioso chamado PuppyCat. Juntos, eles se envolvem em trabalhos temporários e aventuras em diferentes mundos. A série mistura fantasia, humor e momentos tranquilos.

8. 'Beavis and Butt-Head'

Gênero: Animação adulta e comédia

Duração: Episódios curtos, especialmente na fase original

Streaming: Paramount+.

Beavis e Butt-Head são dois adolescentes que passam o tempo envolvidos em confusões e comentários absurdos sobre o mundo ao redor.

9. 'Pixar Popcorn'

Gênero: Animação e comédia

Duração: Curtas de poucos minutos

Streaming: Disney+.

O título reúne histórias curtas inspiradas em personagens e universos da Pixar. Entre as opções estão aventuras com personagens conhecidos dos filmes do estúdio, em episódios que funcionam como pequenas doses de entretenimento.

10. 'Cuphead - A Série'

Gênero: Animação e comédia

Duração: Aproximadamente 10 a 15 minutos por episódio

Streaming: Netflix.

Inspirada no jogo "Cuphead", a animação acompanha Cuphead e Mugman em aventuras marcadas por confusões, personagens excêntricos e humor cartunesco.