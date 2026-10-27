CCXP 2026 confirma Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson; veja quando astros vêm ao Brasil

CCXP26: Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson são divulgados no line-up; saiba tudo (Mike Coppola/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 27 de outubro de 2026 às 15h37.
Os atores Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson foram anunciados nesta terça-feira, 27, como atrações da CCXP 2026. A dupla participa da programação do estúdio Paramount+ no sábado, 5 de dezembro, para divulgar as séries “Tulsa King” e “Frisco King”. O evento ocorre de 3 a 6 de dezembro, no São Paulo Expo.
A CCXP 2026 está cada vez mais próxima. Com isso, os nomes das grandes estrelas que virão ao Brasil começam a aparecer. Nesta terça-feira, 27, Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson foram anunciados como parte do "line-up" do evento.
A CCXP2026 acontece entre os dias 3 a 6 de dezembro de 2026, no São Paulo EXPO, na capital paulista. Os ingressos ainda estão disponíveis para compra.
Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson farão parte da programação da Paramount+ na CCXP 2026. O evento faz parte da divulgação de "Tulsa King" e "Frisco King", séries irmãs do estúdio.
Sam é a nova estrela de "Frisco King", spin-off de "Tulsa King", protagonizada por Stallone. A presença da dupla está confirmada para sábado, 5 de dezembro.
Os ingressos para a CCXP26 ainda estão disponíveis por meio do site da Mundo Ticket. As entradas estão no 3° lote e podem ser compradas nas modalidades Meia, Social e Inteira.
A meia-entrada está sendo vendida por R$ 214,29, e a social por R$ 258,93. Enquanto isso, os ingressos na modalidade Inteira podem ser adquiridos por R$ 428,57.
A programação oficial da CCXP começa na quinta-feira, 3 de dezembro, e vai até domingo, 6.
Na quinta e na sexta-feira, o evento funciona das 12h às 21h. Já no fim de semana, o horário será estendido das 11h às 21h.
Na quarta-feira, 2, antes da abertura dos portões para o público geral, também acontece a tradicional Spoiler Night. Para participar, é necessário ter um ingresso nas seguintes modalidades: Epic Pass, Unlock e Coringa. O evento ocorre das 18h às 21h.
Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson estarão na CCXP 2026 no sábado, 5 de dezembro. A dupla integra a programação da Paramount+ no evento.
Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson divulgarão “Tulsa King” e “Frisco King”, séries irmãs da Paramount+. Jackson protagoniza “Frisco King”, spin-off de “Tulsa King”, estrelada por Stallone.
A CCXP 2026 acontece de quinta-feira, 3 de dezembro, a domingo, 6 de dezembro, no São Paulo Expo, na capital paulista. O evento funciona das 12h às 21h na quinta e na sexta-feira e das 11h às 21h no fim de semana.
Os ingressos do terceiro lote custam R$ 214,29 na modalidade Meia, R$ 258,93 na Social e R$ 428,57 na Inteira. As entradas ainda estão disponíveis pelo site da Mundo Ticket.
A Spoiler Night é destinada aos portadores dos ingressos Epic Pass, Unlock e Coringa. A programação ocorre na quarta-feira, 2 de dezembro, das 18h às 21h, antes da abertura ao público geral.