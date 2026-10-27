CCXP 2026 confirma Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson; veja quando astros vêm ao Brasil

RESUMO ＋ Os atores Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson foram anunciados nesta terça-feira, 27, como atrações da CCXP 2026. A dupla participa da programação do estúdio Paramount+ no sábado, 5 de dezembro, para divulgar as séries “Tulsa King” e “Frisco King”. O evento ocorre de 3 a 6 de dezembro, no São Paulo Expo.

A CCXP 2026 está cada vez mais próxima. Com isso, os nomes das grandes estrelas que virão ao Brasil começam a aparecer. Nesta terça-feira, 27, Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson foram anunciados como parte do "line-up" do evento.

A CCXP2026 acontece entre os dias 3 a 6 de dezembro de 2026, no São Paulo EXPO, na capital paulista. Os ingressos ainda estão disponíveis para compra.

'Kings' no Brasil

Sylvester Stallone e Samuel L. Jackson farão parte da programação da Paramount+ na CCXP 2026. O evento faz parte da divulgação de "Tulsa King" e "Frisco King", séries irmãs do estúdio.

Sam é a nova estrela de "Frisco King", spin-off de "Tulsa King", protagonizada por Stallone. A presença da dupla está confirmada para sábado, 5 de dezembro.

Os ingressos ainda estão disponíveis?

Os ingressos para a CCXP26 ainda estão disponíveis por meio do site da Mundo Ticket. As entradas estão no 3° lote e podem ser compradas nas modalidades Meia, Social e Inteira.

A meia-entrada está sendo vendida por R$ 214,29, e a social por R$ 258,93. Enquanto isso, os ingressos na modalidade Inteira podem ser adquiridos por R$ 428,57.

Quando é a CCXP26?

A programação oficial da CCXP começa na quinta-feira, 3 de dezembro, e vai até domingo, 6.

Na quinta e na sexta-feira, o evento funciona das 12h às 21h. Já no fim de semana, o horário será estendido das 11h às 21h.

Na quarta-feira, 2, antes da abertura dos portões para o público geral, também acontece a tradicional Spoiler Night. Para participar, é necessário ter um ingresso nas seguintes modalidades: Epic Pass, Unlock e Coringa. O evento ocorre das 18h às 21h.