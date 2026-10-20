'A Lista Terminal': o que muda na segunda temporada, que estreia nesta semana no Prime Video

A série "A Lista Terminal" está prestes a retornar com uma nova fase de suspense, espionagem e ação. A segunda temporada estreia nesta quarta-feira, 21, no Prime Video, mais de quatro anos depois da chegada do primeiro ano, lançado em julho de 2022.

Protagonizada por Chris Pratt, a produção acompanha o comandante dos Navy SEALs, James Reece, que, após concluir sua jornada de vingança, precisa encontrar um novo propósito. Dessa vez, o personagem se envolve em uma conspiração internacional que ameaça expor segredos ligados ao governo e à própria família.

Os novos oito episódios, que serão disponibilizados todos de uma só vez, também ampliam o alcance geográfico da narrativa e apresentam uma trama inspirada em "True Believer", segundo romance de Jack Carr sobre o personagem.

O que muda na segunda temporada?

A principal mudança está no objetivo de James Reece. Na primeira temporada, o protagonista investigava a morte de sua equipe e buscava vingança contra os responsáveis pelo ataque, enquanto descobria uma conspiração envolvendo integrantes do governo e das Forças Armadas.

Agora, depois de completar sua lista, Reece precisa reconstruir sua trajetória. A nova missão o coloca diante de uma ameaça terrorista e de uma investigação que exige sua atuação em diferentes países.

Segundo a sinopse oficial, o personagem acaba encurralado pela CIA e precisa limpar seu nome enquanto tenta interceptar um grupo terrorista que retorna à cena. A operação também envolve um aliado que passa a integrar a missão.

A história amplia o escopo da série, que passa de um suspense de vingança para uma narrativa de espionagem internacional. A conspiração se estende de Moscou à sede da CIA, em Langley, e envolve acontecimentos relacionados à história familiar de Reece.

Elenco original retorna com novos personagens

Chris Pratt volta ao papel de James Reece, acompanhado por nomes conhecidos do primeiro ano. Tom Hopper retorna como Raife Hastings, Constance Wu interpreta novamente a jornalista Katie Buranek, Dar Salim reprisa Mohammed Farooq e Luke Hemsworth volta como Jules Landry.

A produção também contará com novos nomes, como Gabriel Luna, de "The Last of Us", que interpreta Freddy Strain, um agente da CIA e ex-integrante das forças especiais. Costa Ronin, Olga Kurylenko, Yul Vazquez, Arnold Vosloo, Martin Sensmeier, Shiraz Tzarfati e Jeremy Bobb estão entre as novidades.

Confira o trailer de "A Lista Terminal":