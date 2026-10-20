'A Lista Terminal': o que muda na segunda temporada, que estreia nesta semana no Prime Video

'A Lista Terminal': baseada no livro "True Believer", a segunda temporada terá oito episódios e estreia em 21 de outubro no Prime Video (Reprodução /Prime Video)
Freelancer
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09h16.
A série "A Lista Terminal" está prestes a retornar com uma nova fase de suspense, espionagem e ação. A segunda temporada estreia nesta quarta-feira, 21, no Prime Video, mais de quatro anos depois da chegada do primeiro ano, lançado em julho de 2022.
Protagonizada por Chris Pratt, a produção acompanha o comandante dos Navy SEALs, James Reece, que, após concluir sua jornada de vingança, precisa encontrar um novo propósito. Dessa vez, o personagem se envolve em uma conspiração internacional que ameaça expor segredos ligados ao governo e à própria família.
Os novos oito episódios, que serão disponibilizados todos de uma só vez, também ampliam o alcance geográfico da narrativa e apresentam uma trama inspirada em "True Believer", segundo romance de Jack Carr sobre o personagem.
A principal mudança está no objetivo de James Reece. Na primeira temporada, o protagonista investigava a morte de sua equipe e buscava vingança contra os responsáveis pelo ataque, enquanto descobria uma conspiração envolvendo integrantes do governo e das Forças Armadas.
Agora, depois de completar sua lista, Reece precisa reconstruir sua trajetória. A nova missão o coloca diante de uma ameaça terrorista e de uma investigação que exige sua atuação em diferentes países.
Segundo a sinopse oficial, o personagem acaba encurralado pela CIA e precisa limpar seu nome enquanto tenta interceptar um grupo terrorista que retorna à cena. A operação também envolve um aliado que passa a integrar a missão.
A história amplia o escopo da série, que passa de um suspense de vingança para uma narrativa de espionagem internacional. A conspiração se estende de Moscou à sede da CIA, em Langley, e envolve acontecimentos relacionados à história familiar de Reece.
Chris Pratt volta ao papel de James Reece, acompanhado por nomes conhecidos do primeiro ano. Tom Hopper retorna como Raife Hastings, Constance Wu interpreta novamente a jornalista Katie Buranek, Dar Salim reprisa Mohammed Farooq e Luke Hemsworth volta como Jules Landry.
A produção também contará com novos nomes, como Gabriel Luna, de "The Last of Us", que interpreta Freddy Strain, um agente da CIA e ex-integrante das forças especiais. Costa Ronin, Olga Kurylenko, Yul Vazquez, Arnold Vosloo, Martin Sensmeier, Shiraz Tzarfati e Jeremy Bobb estão entre as novidades.