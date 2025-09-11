Sente falta de 'Succession'? Veja 4 séries para entender mais sobre negócios (e dramas familiares)

Succession: série da HBO está disponível no streaming da empresa (HBO Max/Reprodução)
Repórter
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 12h01.
A série "Succession" acabou há dois anos, mas deixou um buraco para os fãs de séries sobre o mundo dos negócios — ainda mais após a família Murdoch entrar em um acordo sobre o império de mídia da família.
Na produção da HBO, a Waystar Royco, gigante do entretenimento fictícia, enfrenta uma crise financeira agravada por um enorme endividamento. Os Roys, que controlam a empresa, colocam suas ações em risco ao utilizar uma dívida substancial para financiar expansões.
A luta pelo controle da empresa se torna o principal motor da trama, com os membros da família engajados em um jogo implacável de poder, em que a lealdade é constantemente desafiada e as traições acontecem em cada esquina. O patriarca Logan Roy (Brian Cox), um magnata manipulador e impiedoso, coloca os filhos em um campo de batalha psicológico, forçando-os a competir entre si para provar que são dignos de herdar o império familiar.
Os Roys também enfrentam desafios externos, como a crescente pressão regulatória e o impacto da tecnologia digital na indústria da mídia. No centro da narrativa, questões de legado, controle e o custo das ambições são exploradas com profundidade, enquanto os personagens tentam encontrar seu lugar em um mundo corporativo em transformação.
The Sopranos segue Tony Soprano (James Gandolfini), um chefe da máfia que tenta equilibrar sua vida de crime com os problemas pessoais de sua família. A série explora a complexidade do personagem, que vive uma vida dupla como líder implacável e pai vulnerável. Ao longo de seis temporadas, The Sopranos lida com temas de poder, lealdade e a luta interna de Tony para manter sua posição no topo.
A série Yellowstone foca na poderosa família Dutton, que controla um rancho no Montana. John Dutton (Kevin Costner) lidera a família em um cenário marcado pela corrupção e interesses econômicos, enfrentando políticos e magnatas do petróleo. Seus filhos, Jamie (Wes Bentley) e Kayce (Luke Grimes), além de Beth (Kelly Reilly), sua filha ambiciosa, brigam pelo controle do império familiar em meio a disputas e tensões constantes.
The Righteous Gemstones é uma comédia que segue a disfuncional família Gemstone, uma dinastia de pregadores evangélicos que disputam o controle de uma mega-igreja. Eli Gemstone (John Goodman) e seus filhos, Jesse (Danny McBride), Kelvin (Adam DeVine) e Judy (Edi Patterson), lidam com rivalidades e problemas familiares, enquanto tentam expandir seu império religioso. A série mistura humor e conflitos familiares, com personagens complexos e situações absurdas.
Mad Men é ambientada na década de 1960 e segue a vida de Don Draper (Jon Hamm), um publicitário de sucesso em uma agência de Madison Avenue. A série explora as tensões pessoais e profissionais dos publicitários, que lidam com vícios, mudanças sociais e o papel das mulheres na sociedade. A trama se aprofunda nas ascensões e quedas de personagens como Peggy (Elisabeth Moss) e Joan (Christina Hendricks), refletindo sobre o custo do sucesso e as transformações culturais da época.