Sente falta de 'Succession'? Veja 4 séries para entender mais sobre negócios (e dramas familiares)

A série "Succession" acabou há dois anos, mas deixou um buraco para os fãs de séries sobre o mundo dos negócios — ainda mais após a família Murdoch entrar em um acordo sobre o império de mídia da família.

Na produção da HBO, a Waystar Royco, gigante do entretenimento fictícia, enfrenta uma crise financeira agravada por um enorme endividamento. Os Roys, que controlam a empresa, colocam suas ações em risco ao utilizar uma dívida substancial para financiar expansões.

A luta pelo controle da empresa se torna o principal motor da trama, com os membros da família engajados em um jogo implacável de poder, em que a lealdade é constantemente desafiada e as traições acontecem em cada esquina. O patriarca Logan Roy (Brian Cox), um magnata manipulador e impiedoso, coloca os filhos em um campo de batalha psicológico, forçando-os a competir entre si para provar que são dignos de herdar o império familiar.

Os Roys também enfrentam desafios externos, como a crescente pressão regulatória e o impacto da tecnologia digital na indústria da mídia. No centro da narrativa, questões de legado, controle e o custo das ambições são exploradas com profundidade, enquanto os personagens tentam encontrar seu lugar em um mundo corporativo em transformação.

Confira 5 séries para entender mais sobre o mundo de negócios:

The Sopranos (Max)

The Sopranos (Sopranos/Reprodução)

The Sopranos segue Tony Soprano (James Gandolfini), um chefe da máfia que tenta equilibrar sua vida de crime com os problemas pessoais de sua família. A série explora a complexidade do personagem, que vive uma vida dupla como líder implacável e pai vulnerável. Ao longo de seis temporadas, The Sopranos lida com temas de poder, lealdade e a luta interna de Tony para manter sua posição no topo.

Yellowstone (Paramount+, via Prime Video)

A série Yellowstone foca na poderosa família Dutton, que controla um rancho no Montana. John Dutton (Kevin Costner) lidera a família em um cenário marcado pela corrupção e interesses econômicos, enfrentando políticos e magnatas do petróleo. Seus filhos, Jamie (Wes Bentley) e Kayce (Luke Grimes), além de Beth (Kelly Reilly), sua filha ambiciosa, brigam pelo controle do império familiar em meio a disputas e tensões constantes.

The Righteous Gemstones (Max)

The Righteous Gemstones é uma comédia que segue a disfuncional família Gemstone, uma dinastia de pregadores evangélicos que disputam o controle de uma mega-igreja. Eli Gemstone (John Goodman) e seus filhos, Jesse (Danny McBride), Kelvin (Adam DeVine) e Judy (Edi Patterson), lidam com rivalidades e problemas familiares, enquanto tentam expandir seu império religioso. A série mistura humor e conflitos familiares, com personagens complexos e situações absurdas.

Mad Men (Lionsgate+, via Prime Video)

Mad Men (Reprodução/Reprodução)

Mad Men é ambientada na década de 1960 e segue a vida de Don Draper (Jon Hamm), um publicitário de sucesso em uma agência de Madison Avenue. A série explora as tensões pessoais e profissionais dos publicitários, que lidam com vícios, mudanças sociais e o papel das mulheres na sociedade. A trama se aprofunda nas ascensões e quedas de personagens como Peggy (Elisabeth Moss) e Joan (Christina Hendricks), refletindo sobre o custo do sucesso e as transformações culturais da época.