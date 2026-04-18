Maquiadora de Euphoria lança coleção oficial inspirada na série

A Half Magic, marca de cosméticos fundada por Donni Davy, maquiadora de Euphoria, lança em 29 de abril uma coleção oficial inspirada na série da HBO.

Os produtos chegam à Ulta Beauty e ao site da marca poucos dias após a estreia da terceira temporada, que aconteceu neste fim de semana. As informações são do Business of Beauty, que entrevistou Davy com exclusividade.

A coleção tem nove peças, segundo a Allure. O centro é a paleta de sombras Euphoria, com seis tons batizados com os nomes das personagens — Rue, Cassie, Lexi, Maddy, Kat e Jules. Entram ainda o gloss labial Extra Plush "Bitch, You're My Soulmate", na cor "Never Been Happier", quatro produtos de edição limitada, como o Glitter Pill e o Glitter Puck, e três itens com embalagens especiais.

Cada produto carrega referências diretas à série. O duo de blush e iluminador Beam Trap traz na frente o monólogo de Cassie sobre estar apaixonada por Nate, da segunda temporada, e na embalagem reproduz o fundo floral da cena em que ela chora no banheiro, por exemplo.

Os produtos aparecem na própria série. Segundo Davy, a sombra "Cassie" é usada com frequência por Sydney Sweeney nesta temporada, Hunter Schafer usa "Jules" e Maude Apatow aparece com a cor de Lexi na cena do casamento de Nate e Cassie, mostrada no trailer.

Um presente para os fãs

A estética de Euphoria foi um reset no mundo da maquiagem nos últimos anos. Glitter, strass, peles naturalíssimas, delineados gráficos e olhos monocromáticos — criados por Davy para traduzir as emoções das personagens — viraram referência da Geração Z.

Série "Euphoria", da HBO. (HBO/Divulgação)

Foi a partir desse repertório que Davy fundou a Half Magic em 2022, com investimento da A24, produtora da série. Apesar do vínculo, marca e série sempre foram tratadas como negócios independentes — e essa separação adiou a coleção oficial até agora.

"Como fundadora, eu sabia que o DNA da marca estaria profundamente enraizado em Euphoria, e é por isso que as pessoas me conhecem", disse ao Business of Beauty. "Não tínhamos a intenção de ser uma marca com a marca Euphoria."

"A maquiagem de Euphoria se tornou a maquiagem de Euphoria graças aos fãs, que lhe deram vida e a colocaram na história da maquiagem", disse Davy à Allure. "Eu maquiava em uma série. Eu ia trabalhar e tentava fazer um bom trabalho, e os fãs transformaram isso em um movimento. Este é o meu presente para eles."

Por questões contratuais, a Half Magic não pode usar imagens das atrizes em suas redes, já que elas têm contratos publicitários com outras marcas. A paleta com os nomes das personagens funciona como atalho para essa associação.

A coleção é o terceiro lançamento da marca em parceria com produções da A24, depois de edições limitadas ligadas aos filmes Priscilla e Maxxxine. "Muitas marcas de beleza estão tentando criar momentos culturais, e nós estamos intrinsecamente conectados a eles", disse uma fonte da A24 ao Business of Beauty.

O timing também responde à demora da nova temporada. "Sempre houve o desejo de avançar mais, mas pensávamos que isso aconteceria muito antes, e a terceira temporada demorou bastante para ir ao ar", afirmou a fonte da produtora. Davy diz que esperou o momento certo.

"Tínhamos o sonho de fazer essa coleção colaborativa em algum momento no futuro, e sempre foi para esta temporada. Não sabíamos se esta seria a última temporada. Tecnicamente, ainda não sei."