Haymitch Abernathy, conhecido como o mentor de Katniss Everdeen e Peeta Mellark na franquia Jogos Vorazes, será o protagonista de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita, que estreia nos cinemas brasileiros em 19 de novembro de 2026.

Interpretado por Woody Harrelson nos filmes originais, o personagem ganha uma versão mais jovem vivida por Joseph Zada. O novo longa mostra Haymitch aos 16 anos, quando é escolhido para representar o Distrito 12 na 50ª edição dos Jogos Vorazes.

A história se passa 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro filme e apresenta a experiência que transformou Haymitch em um dos personagens mais importantes da saga.

Quem é Haymitch Abernathy em Jogos Vorazes?

Haymitch Abernathy é um morador do Distrito 12 e vencedor de uma edição anterior dos Jogos Vorazes, competição organizada pela Capital de Panem na qual jovens dos distritos são obrigados a lutar pela sobrevivência.

Nos filmes protagonizados por Jennifer Lawrence, Haymitch é responsável por orientar Katniss Everdeen e Peeta Mellark durante a participação dos dois na arena.

O personagem é apresentado como um homem sarcástico, frequentemente alcoolizado e marcado pelas experiências que viveu nos Jogos. Apesar da postura distante, torna-se um aliado fundamental dos protagonistas.

Sua função como mentor envolve preparar os tributos para a competição, ajudá-los a conquistar patrocinadores e oferecer estratégias para aumentar suas chances de sobrevivência.

Como Haymitch venceu os Jogos Vorazes?

Haymitch venceu a 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecida como Segundo Massacre Quaternário. Naquele ano, a Capital determinou que cada distrito enviasse o dobro de tributos, elevando o total de participantes de 24 para 48.

Selecionado aos 16 anos, Haymitch precisou enfrentar uma competição ainda mais letal do que as edições convencionais.

Durante os Jogos, ele formou uma aliança com Maysilee Donner, outra participante do Distrito 12. A experiência dos dois faz parte da história apresentada em Amanhecer na Colheita.

A vitória de Haymitch foi marcada pelo uso de uma característica da própria arena contra sua adversária final, em um desfecho que expôs uma falha no controle exercido pela Capital sobre a competição.

Joseph Zada interpreta Haymitch Abernathy em Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (divulgação/lionsgate/Divulgação)

Por que Haymitch é tão importante para Katniss e Peeta?

Quando Katniss e Peeta são selecionados para os 74º Jogos Vorazes, Haymitch já é um vencedor veterano e assume a responsabilidade de orientá-los.

Inicialmente, a relação entre os três é marcada por conflitos. Haymitch demonstra descrença nas possibilidades de sobrevivência dos jovens, enquanto Katniss questiona sua capacidade de ajudá-los.

Ao longo da saga, porém, o mentor passa a desempenhar um papel decisivo nas estratégias dos dois tributos e na resistência contra o governo do presidente Coriolanus Snow.

Haymitch também é uma das principais conexões entre os acontecimentos da competição e os movimentos políticos que se desenvolvem nos filmes seguintes.

O que Amanhecer na Colheita vai mostrar sobre Haymitch?

O novo filme acompanha o personagem antes de se tornar mentor, quando ainda vivia no Distrito 12 e mantinha um relacionamento com Lenore Dove Baird, interpretada por Whitney Peak.

A trama começa com sua seleção para o Segundo Massacre Quaternário e acompanha os acontecimentos da competição.

O elenco também apresenta versões mais jovens de personagens conhecidos da franquia. Ralph Fiennes interpreta o presidente Snow, Elle Fanning vive Effie Trinket e Jesse Plemons assume o papel de Plutarch Heavensbee.

Outros nomes confirmados incluem Kieran Culkin, Maya Hawke, Kelvin Harrison Jr., Lili Taylor, Glenn Close e Billy Porter.

O longa é baseado no livro de Suzanne Collins publicado em 2025 e tem direção de Francis Lawrence, responsável por outros filmes da franquia.

Woody Harrelson volta como Haymitch no novo Jogos Vorazes?

Sim. Woody Harrelson retorna à franquia como Haymitch Abernathy, enquanto Joseph Zada interpreta o personagem durante a juventude.

Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson também retomam os papéis de Katniss Everdeen e Peeta Mellark. Os três atores estiveram na première de Amanhecer na Colheita, realizada em Nova York em 16 de novembro de 2026.

Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence e Woody Harrelson na première de Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita (Mike Coppola/Getty Images/Getty Images)

Para conhecer os demais personagens, veja o guia com a ordem dos filmes de Jogos Vorazes e a posição de Amanhecer na Colheita na cronologia da franquia.

Quando estreia Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita?

Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita estreia em 19 de novembro de 2026 nos cinemas brasileiros, um dia antes do lançamento nos Estados Unidos.

O longa é o sexto filme da franquia e o segundo prelúdio cinematográfico, depois de Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, lançado em 2023.

Perguntas frequentes

Quem é Haymitch Abernathy em Jogos Vorazes? Haymitch é um vencedor dos Jogos Vorazes que se torna mentor de Katniss Everdeen e Peeta Mellark. Ele é interpretado por Woody Harrelson nos filmes originais.

Qual edição dos Jogos Vorazes Haymitch venceu? Haymitch venceu a 50ª edição dos Jogos Vorazes, conhecida como Segundo Massacre Quaternário, que reuniu 48 tributos.

Quem interpreta o jovem Haymitch em Amanhecer na Colheita? Joseph Zada interpreta Haymitch Abernathy aos 16 anos no novo filme da franquia.

Qual é a relação entre Haymitch e Katniss? Haymitch é o mentor de Katniss Everdeen e Peeta Mellark nos Jogos Vorazes. Ele os ajuda a desenvolver estratégias de sobrevivência e se torna um importante aliado dos protagonistas.