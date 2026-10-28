Demi Lovato e Selena Gomez se reúnem em campanha da Rare Beauty após anos

RESUMO ＋ Demi Lovato e Selena Gomez se reuniram em uma campanha da Rare Beauty, marca de cosméticos de Gomez, para lançar uma coleção de blushes nesta quarta-feira, 28. As cantoras, que se conhecem desde a infância, recriaram poses do filme 'Programa de Proteção para Princesas', de 2009. Em entrevista à revista ELLE, Lovato contou que a colaboração surgiu após um reencontro das duas em abril.

Demi Lovato e Selena Gomez surpreenderam os fãs e se reuniram após anos em uma campanha da Rare Beauty, marca de cosméticos de Gomez, para divulgar uma coleção de blushes lançada nesta quarta-feira, 28.

As cantoras, que se conhecem desde os 7 anos, recriaram poses do filme 'Programa de Proteção para Princesas', de 2009, no qual atuaram juntas.

A colaboração, chamada Delena Soft Pinch Blush Bundle, reúne dois tons do blush líquido da marca: Virtue, favorito de Lovato, e Hope, preferido de Gomez. O nome faz referência a "Delena", apelido dado pelos fãs à dupla.

Em entrevista à revista americana ELLE, publicada nesta quarta-feira, Lovato contou que a parceria surgiu após as duas se reencontrarem nos bastidores de um show da turnê It's Not That Deep, em Orlando, nos Estados Unidos, em abril.

O reencontro marcou uma nova fase da amizade das artistas, que cresceram juntas na televisão, mas passaram por períodos de afastamento ao longo dos anos.

Demi Lovato e Selena Gomez recriam filme da Disney em campanha

Para divulgar o kit de blushes da Rare Beauty, Demi Lovato e Selena Gomez recriaram poses de 'Programa de Proteção para Princesas', filme do Disney Channel lançado em 2009.

Rare Beauty: marca lança coleção de blushes em parceria com Demi Lovato e Selena Gomez. (DIvulgação/Rare Beauty)

Na produção, as duas interpretaram adolescentes de realidades diferentes que desenvolvem uma amizade. O filme se tornou um dos trabalhos mais conhecidos da dupla durante a passagem pelo canal.

A nova campanha também resgata o apelido "Delena", utilizado pelos fãs desde a época em que as artistas apareciam juntas em filmes, premiações e vídeos publicados na internet.

Segundo a ELLE, a colaboração surgiu de maneira natural depois que Gomez compareceu a um show de Lovato em Orlando, em abril. As cantoras se encontraram nos bastidores e voltaram a se aproximar.

O conjunto lançado nesta quarta-feira reúne as tonalidades Virtue, um bege-pêssego, e Hope, um malva nude. Cada uma representa a preferência de uma das artistas.

O que Demi Lovato disse sobre a amizade com Selena Gomez?

À ELLE, Demi Lovato relembrou que conhece Selena Gomez desde os 7 anos, quando as duas participaram do programa infantil 'Barney e Seus Amigos'.

Segundo a cantora, a amizade passou por diferentes fases, incluindo períodos em que elas não mantinham contato frequente.

"Houve diferentes capítulos ao longo das nossas vidas e, naturalmente, há momentos em que os amigos estão muito presentes e outros em que não existe uma comunicação constante", afirmou, em tradução livre.

Lovato disse que o carinho pela antiga colega permaneceu mesmo durante os períodos de afastamento.

"Selena é alguém que sempre amei e admirei. É muito bom estar em um momento em que podemos colaborar em projetos, mas também simplesmente sair e passar tempo juntas", declarou.

A cantora também relembrou que, quando eram crianças, as duas imaginavam como seria aparecer juntas em um tapete vermelho. Elas chegaram a ensaiar uma pose de braços dados, que reproduziram no Teen Choice Awards de 2011.

"Começamos a rir porque achávamos que pareceríamos muito mais legais do que realmente parecíamos. Era muito melhor nas nossas cabeças", contou à revista.

Demi Lovato relembra vídeos antigos com Selena Gomez

Durante a entrevista, Lovato contou que voltou a assistir aos vídeos antigos que gravava com Gomez para o YouTube, antes de as duas consolidarem suas carreiras musicais.

Segundo a cantora, os registros mostram a relação que mantinham na adolescência e a vontade de se conectar com o público.

"Acho que aquilo realmente capturou nossa inocência na época e nossa vontade de ter uma presença diante das pessoas, mas sem deixar de ser nós mesmas", afirmou.

Lovato contou que mostrou as gravações ao marido, mas não conseguiu assistir aos vídeos completos por sentir vergonha das próprias atitudes na época.

"Não consegui ficar até o fim do vídeo porque senti muita vergonha. Mas eles eram icônicos", brincou.