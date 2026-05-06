‘Elle’: nova série de ‘Legalmente Loira’ ganha 1º trailer; veja vídeo

O Prime Video divulgou o primeiro trailer de “Elle”, nova série derivada dos filmes de “Legalmente Loira”. A produção, que estreia em 1º de julho, vai mostrar a juventude de Elle Woods antes de sua entrada em Harvard.

Ambientada em 1995, a série acompanha Elle durante o ensino médio, muito antes de se tornar a estudante de direito interpretada por Reese Witherspoon nos filmes originais. Na nova versão, a personagem será vivida por Lexi Minetree.

No vídeo, Elle comemora o aniversário em Bel-Air quando recebe uma notícia do pai, Wyatt, interpretado por Tom Everett Scott. Ele conta que precisará se mudar para Seattle por causa de um novo trabalho, obrigando a adolescente a deixar seu universo cor-de-rosa para trás e enfrentar uma nova rotina no chuvoso noroeste dos Estados Unidos.

Tom Everett Scott, Lexi Minetree e June Diane Raphael (Prime Video/Divulgação)

Sobre o que é a série ‘Elle’?

Segundo a sinopse oficial, a primeira temporada acompanha Elle “antes de ela se sentir um peixe fora d’água em Harvard”. A trama mostra a personagem lidando com amizades complicadas, romances proibidos e escolhas questionáveis de moda enquanto tenta se adaptar ao ambiente turbulento do ensino médio.

A série também explora a relação de Elle com a mãe, interpretada por June Diane Raphael.

Elenco de ‘Elle’

Além de Lexi Minetree, o elenco inclui Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker e Amy Pietz.

Jacob Moskovitz e Lexi Minetree (Prime Video/Divulgação)

Atores como Jessica Belkin, Danielle Chand, Matt Oberg, Chloe Wepper, Logan Shroyer e James Van Der Beek, morto em 2025, também participam dos episódios.

“Elle” foi criada por Laura Kittrell, de “Insecure”, ao lado de Caroline Dries. Reese Witherspoon participa da produção executiva pela Hello Sunshine, empresa fundada pela atriz.

O Prime Video já confirmou uma segunda temporada da série antes mesmo da estreia oficial.

Veja o primeiro trailer de 'Elle'