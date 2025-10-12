Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

6 filmes para conhecer Diane Keaton: de 'O Poderoso Chefão' a 'Reds' — e qual lhe rendeu o Oscar

Diane Keaton, que faleceu no sábado (11), aos 79 anos, deixou um legado de personagens icônicos: de Kay Corleone, o centro moral da máfia, à feminista Louise Bryant. Relembre os marcos que definiram sua carreira.

Diane Keaton durante a pré-estreia do filme “Um Amor de Vizinha” no festival de Zurique, na Suíça (Andreas Rentz/Getty Images for ZFF)

Diane Keaton durante a pré-estreia do filme “Um Amor de Vizinha” no festival de Zurique, na Suíça (Andreas Rentz/Getty Images for ZFF)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 12 de outubro de 2025 às 13h44.

A atriz Diane Keaton, que morreu no sábado (11), aos 79 anos, foi uma das figuras mais essenciais do cinema moderno. Seus papéis, que variam da "esposa da máfia original" ao ícone neurótico de comédias românticas, demonstram uma capacidade única de adicionar profundidade, humanidade e vulnerabilidade a cada personagem.

Indicada ao Oscar quatro vezes, sua vitória aconteceu a partir de um filme do Woody Allen, com quem ela teve um breve relacionamento amoroso. Confira a lista de indicações:

  • 1978: Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (vencedora)
  • 1983: Reds
  • 1997: As Filhas de Marvin
  • 2004: Alguém Tem Que Ceder

Além desses, outros papéis marcantes estabeleceram Keaton como uma das maiores atrizes de sua geração. A seguir, separamos 5 filmes que você deveria ver com a atriz:

O Poderoso Chefão (1972)

Embora o épico de Francis Ford Coppola seja dominado por Marlon Brando e Al Pacino, a atuação de Diane Keaton como Kay Corleone é crucial. Kay é a "surrogada da audiência" e a bússola moral do filme.

Ela confronta Michael Corleone por trocar a vida familiar pelo poder, e sua expressão na cena final, quando a porta do escritório se fecha, sela a tragédia de seu casamento e é considerada inesquecível.

Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Annie Hall, 1977)

O filme, dirigido por Woody Allen, transformou Diane Keaton em uma estrela de cinema. A atriz levou para a personagem Annie Hall a gíria "La di da", de seu próprio repertório, imortalizando a figura da nova-iorquina adorável e peculiar.

Sua interpretação da "intelectual distraída" rendeu-lhe um Oscar de Melhor Atriz. Os figurinos andróginos de Annie se tornaram um fenômeno de moda da época.

À Procura de Mr. Goodbar (Looking for Mr. Goodbar, 1977)

Neste drama, Diane Keaton entregou uma performance comovente como a professora Theresa Dunn, que busca sedução e conforto em bares de solteiros.

A atriz conseguiu transmitir a solidão e a esperança da personagem sem cair no clichê do desespero, e sua atuação foi considerada atemporal.

Reds (1981)

No épico histórico de Warren Beatty, Keaton demonstrou uma nova faceta. No papel da autora feminista Louise Bryant, a atriz exibiu um intelecto afiado e uma independência feroz, distanciando-se de seus personagens mais doces.

O filme, que lhe rendeu uma indicação ao Oscar, permitiu-lhe tecer uma história de amor épica com grande intimidade.

O Pai da Noiva (Father of the Bride, 1991)

Logo após concluir a trilogia O Poderoso Chefão, a carreira de Diane Keaton ganhou um novo rumo nas comédias familiares de sucesso. A atriz estrelou O Pai da Noiva, uma refilmagem do clássico de 1950, ao lado de Steve Martin.

Keaton interpretou Nina Banks, uma esposa calma, sensata e, por vezes, espirituosa, que serviu como o contraponto lógico ao seu marido, George Banks (Steve Martin), que não aceitava o casamento da filha, Annie (Kimberly Williams).

Outros papéis notáveis

Diane Keaton seguiu emplacando sucessos. Em Atirar na Lua (1982), ela deu rosto à realidade crescente dos divórcios, enquanto em Crimes do Coração (1986), destacou-se em um poderoso trio feminino.

Acompanhe tudo sobre:OscarAtores e atrizesFilmes

Mais de Casual

Consumo de café no Brasil: descubra quais são os hábitos dos brasileiros

A evolução tecnológica da Adidas para as bolas da Copa do Mundo

Diane Keaton e Woody Allen namoraram na ficção e na realidade: relembre a história deles

Morre Diane Keaton, atriz vencedora do Oscar e estrela de 'O Poderoso Chefão'

Mais na Exame

Esporte

Coco Gauff bate Jessica Pegula e é campeã do WTA 1000 de Wuhan

Mundo

Hamas conclui contagem de reféns vivos em Gaza, que serão liberados em 3 localidades

Brasil

Formação de ciclone na Argentina provoca alertas de chuvas em estados de três regiões do Brasil

Negócios

A nova aposta de R$ 25 milhões da dona do Outback: um delivery só de saladas