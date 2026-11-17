Ainda que Vincent van Gogh seja natural da Holanda, é Nova York que reúne parte fundamental do acervo público das obras-primas do pintor. A Noite Estrelada, sua tela mais famosa, está no Museum of Modern Art (MoMA); Campo de Trigo com Ciprestes e Rosas integram a coleção do Metropolitan Museum of Art (MET). São 38 pinturas espalhadas pelos museus da cidade. Há uma 39ª, porém, que passou décadas fora de exibição e deve protagonizar o leilão mais controverso do mercado de arte: Châtaigniers en Fleurs (Castanheiros em Flor).

Pintada por Van Gogh em 1890 no norte da França, a obra pertenceu a um editor alemão, atravessou a Holanda antes da Segunda Guerra Mundial e passou por coleções privadas na Europa e na Argentina antes de chegar a Nova York. Hoje, é avaliada em cerca de US$ 180 milhões — valor suficiente para bater o recorde histórico do artista em leilões.

Reservada para um pregão da Sotheby’s marcado para esta quarta-feira, 18, a tela tornou-se alvo de uma disputa judicial a poucos dias do martelo. Segundo apuração do jornal The New York Times, os herdeiros do antigo proprietário judeu alegam que o quadro foi vendido sob coação em 1936, em decorrência direta da perseguição nazista na Alemanha.

Eles solicitaram a retirada imediata da obra do evento, que promete ser um dos mais rentáveis da história da Sotheby’s para o mercado de arte. Representantes jurídicos da casa de leilões e da família reuniram-se em Manhattan nesta segunda-feira, 16, em busca de um acordo, mas nada foi definido até o momento.

A fuga da Alemanha durante a Segunda Guerra

Châtaigniers en Fleurs foi adquirida originalmente em 1909 pelo editor alemão de origem judaica Samuel Fischer, fundador da prestigiada editora S. Fischer Verlag. A editora foi responsável por publicar autores como Thomas Mann e Hermann Hesse nos anos que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Após a morte de Fischer em 1934 e a ascensão do regime nazista, no entanto, diversas obras do catálogo foram banidas.

Quando o antissemitismo cresceu no país, Gottfried Bermann Fischer, genro do fundador e então herdeiro da editora, dividiu a empresa. Fugiu de Berlim para Viena em 1936 e arcou com o imposto de emigração cobrado pelo Terceiro Reich aos judeus que deixavam o país. Antes da fuga, depositou o Van Gogh na galeria Paul Cassirer, em Amsterdã, na Holanda. Três meses após a saída da família Fischer da Alemanha, em 1936, a tela foi vendida a um colecionador parisiense.

Após passar por diferentes colecionadores europeus, a pintura foi comprada em 1975 pelo casal argentino Carlos Pedro Blaquier e Nelly Arrieta de Blaquier, herdeira do grupo açucareiro Ledesma. Mantida fora de exibição pública por mais de seis décadas, a tela integra um conjunto de 12 obras impressionistas e pós-impressionistas da coleção Blaquier-Arrieta, que inclui quadros de Monet, Gauguin e Degas e soma estimativa total de US$ 450 milhões no pregão desta semana.

Para o advogado dos herdeiros em Berlim, Gunnar Schnabel, a negociação com o colecionador parisiense só ocorreu devido às perdas financeiras e à pressão sofrida pela família sob o regime de Adolf Hitler. Em e-mail obtido pelo New York Times, o defensor exigiu que a Sotheby’s comprove que a transação ocorreu a valor de mercado e teria acontecido mesmo sem o nazismo. Caso contrário, ele defende que o leilão não pode ser realizado.

Para assegurar o lote frente à concorrência da rival Christie’s, em um momento em que as casas de leilão dependem de grandes espólios para recompor margens após anos de retração no mercado de arte, a Sotheby’s ofereceu uma garantia financeira mínima pelo Van Gogh.

Em outras palavras, caso seja arrematada no patamar estimado, a obra superará com folga o atual recorde de Van Gogh em leilões, de US$ 117,2 milhões, registrado em 2022.

A obra de Van Gogh pode ou não ser leiloada?

Saber se o leilão da obra de Van Gogh pode ser realizado, por lei, é um pouco mais complicado do que parece. Embora a Holanda ainda não estivesse sob ocupação nazista em 1936, o que impediu reivindicações legais logo após a Segunda Guerra Mundial, a jurisprudência internacional em relação à venda e aquisição de arte durante o período do Nazismo mudou nos últimos anos.

Tribunais e museus nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, passaram a reconhecer o conceito de perda relacionada à perseguição nazista, que abrange vendas realizadas fora do território alemão quando motivadas por fuga ou asfixia econômica. O Congresso norte-americano também aprovou este ano uma extensão da lei Holocaust Expropriated Art Recovery Act (Lei de Recuperação de Obras de Arte Expropriadas durante o Holocausto), e ampliou o prazo para famílias reivindicarem bens perdidos.

O episódio da Châtaigniers en Fleurs, então, expõe uma vulnerabilidade na área de compliance e procedência da Sotheby’s. Mas não é a primeira vez que algo assim acontece. No início deste mês, um tribunal de Paris anulou uma venda da casa e ordenou a devolução de uma tela de Camille Pissarro de 1902 aos herdeiros de um banqueiro judeu saqueado pelos nazistas. Já no verão americano, o governo dos Estados Unidos confiscou um meteorito marciano leiloado pela empresa por falhas na documentação alfandegária e na comprovação de origem.

Em nota ao New York Times, a Sotheby’s afirmou que as pesquisas até o momento não comprovaram que a venda de 1936 tenha ocorrido sob coação, mas declarou estar em diálogo construtivo com os representantes da família Fischer para buscar uma solução mutuamente satisfatória. Para consultores de arte, porém, mesmo um acordo de última hora pode afastar compradores bilionários, que tendem a evitar ativos de nove dígitos cercados por qualquer sombra jurídica.

Os eventos recentes da casa de leilões, vale dizer, são sistêmicos. Analistas de arte afirmam que o departamento de restituição da Sotheby’s perdeu força técnica após a saída de seu principal especialista, Lucien Simmons, que deixou a empresa depois de quase três décadas, em 2024, para assumir a chefia de proveniência do MET.

Ironia ou não, o museu abriga 14 obras de Van Gogh em seu acervo.