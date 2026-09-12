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Emmy 2026: veja os indicados nas principais categorias

'The Pitt' lidera com 25 indicações, seguida por 'Hacks'; cerimônia acontece nesta segunda-feira, 14

"The Pitt" lidera indicações ao Emmy 2026 (Divulgação/Emmy)

"The Pitt" lidera indicações ao Emmy 2026 (Divulgação/Emmy)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 14h27.

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A 78ª edição do Emmy Awards, considerada o Oscar da televisão, será realizada nesta segunda-feira, 14, em Los Angeles, com Mariska Hargitay, estrela de "Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais", à frente da cerimônia.

A série "The Pitt" chega como maior indicada da noite, com 25 indicações, seguida pela comédia "Hacks", com 24, "O Segredo de Widow's Bay" (19), "Pluribus" (18) e "Treta" (16).

Na semana passada, categorias técnicas já tiveram suas estatuetas entregues em cerimônia separada.

Confira, a seguir, todos os indicados nas principais categorias do Emmy 2026:

Melhor Série Dramática

  • "A Diplomata"
  • "A Idade Dourada"
  • "O Cavaleiro dos Sete Reinos"
  • "Paradise"
  • "The Pitt"
  • "Pluribus"
  • "Slow Horses"
  • "Seus Amigos e Vizinhos"

Melhor Série de Comédia

  • "Abbott Elementary"
  • "O Urso"
  • "Hacks"
  • "Margô Está em Apuros"
  • "Ninguém Quer"
  • "Only Murders in the Building"
  • "Falando a Real"
  • "O Segredo de Widow's Bay"

Melhor Série Limitada

  • "All Her Fault"
  • "O Monstro em Mim"
  • "Treta"
  • "DTF St. Louis"
  • "História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette"

Melhor Ator em Série Dramática

  • Sterling K. Brown, "Paradise"
  • Gary Oldman, "Slow Horses"
  • Mark Ruffalo, "Task: Unidade Especial"
  • Rufus Sewell, "A Diplomata"
  • Noah Wyle, "The Pitt"

Melhor Atriz em Série Dramática

  • Carrie Coon, "A Idade Dourada"
  • Chase Infiniti, "Os Testamentos: Das Filhas de Gilead"
  • Keri Russell, "A Diplomata"
  • Rhea Seehorn, "Pluribus"
  • Zendaya, "Euphoria"

Melhor Ator em Série de Comédia

  • Yahya Abdul-Mateen II, "Magnum P.I."
  • Steve Carell, "Rooster"
  • Matthew Rhys, "O Segredo de Widow's Bay"
  • Jason Segel, "Falando a Real"
  • Martin Short, "Only Murders in the Building"

Melhor Atriz em Série de Comédia

  • Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
  • Ayo Edebiri, "O Urso"
  • Elle Fanning, "Margô Está em Apuros"
  • Lisa Kudrow, "The Comeback"
  • Jean Smart, "Hacks"

Melhor Ator em Série Limitada

  • Riz Ahmed, "A Isca"
  • Jason Bateman, "Black Rabbit"
  • Charlie Hunnam, "Monstro: A História de Ed Gein"
  • Oscar Isaac, "Treta"
  • Matthew Rhys, "O Monstro em Mim"

Melhor Atriz em Série Limitada

  • Claire Danes, "O Monstro em Mim"
  • Sally Field, "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes"
  • Carey Mulligan, "Treta"
  • Sarah Pidgeon, "História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette"
  • Sarah Snook, "All Her Fault"

Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática

  • Patrick Ball, "The Pitt"
  • Billy Crudup, "The Morning Show"
  • Shawn Hatosy, "The Pitt"
  • Gerran Howell, "The Pitt"
  • Jack Lowden, "Slow Horses"
  • Tom Pelphrey, "Task: Unidade Especial"
  • Carlos-Manuel Vesga, "Pluribus"

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática

  • Taylor Dearden, "The Pitt"
  • Fiona Dourif, "The Pitt"
  • Allison Janney, "A Diplomata"
  • Katherine LaNasa, "The Pitt"
  • Sepideh Moafi, "The Pitt"
  • Julianne Nicholson, "Paradise"
  • Karolina Wydra, "Pluribus"

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

  • Colman Domingo, "As Quatro Estações do Ano"
  • Paul W. Downs, "Hacks"
  • Harrison Ford, "Falando a Real"
  • Nick Offerman, "Margô Está em Apuros"
  • Stephen Root, "O Segredo de Widow's Bay"
  • Michael Urie, "Falando a Real"
  • Tyler James Williams, "Abbott Elementary"

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

  • Dale Dickey, "O Segredo de Widow's Bay"
  • Hannah Einbinder, "Hacks"
  • Janelle James, "Abbott Elementary"
  • Kate O'Flynn, "O Segredo de Widow's Bay"
  • Michelle Pfeiffer, "Margô Está em Apuros"
  • Megan Stalter, "Hacks"
  • Jessica Williams, "Falando a Real"

*Com informações da AFP

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