Emmy 2026: veja os indicados nas principais categorias

A 78ª edição do Emmy Awards, considerada o Oscar da televisão, será realizada nesta segunda-feira, 14, em Los Angeles, com Mariska Hargitay, estrela de "Lei & Ordem: Unidade de Vítimas Especiais", à frente da cerimônia.
A série "The Pitt" chega como maior indicada da noite, com 25 indicações, seguida pela comédia "Hacks", com 24, "O Segredo de Widow's Bay" (19), "Pluribus" (18) e "Treta" (16).
Na semana passada, categorias técnicas já tiveram suas estatuetas entregues em cerimônia separada.
Confira, a seguir, todos os indicados nas principais categorias do Emmy 2026:
Melhor Série Dramática
- "A Diplomata"
- "A Idade Dourada"
- "O Cavaleiro dos Sete Reinos"
- "Paradise"
- "The Pitt"
- "Pluribus"
- "Slow Horses"
- "Seus Amigos e Vizinhos"
Melhor Série de Comédia
- "Abbott Elementary"
- "O Urso"
- "Hacks"
- "Margô Está em Apuros"
- "Ninguém Quer"
- "Only Murders in the Building"
- "Falando a Real"
- "O Segredo de Widow's Bay"
Melhor Série Limitada
- "All Her Fault"
- "O Monstro em Mim"
- "Treta"
- "DTF St. Louis"
- "História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette"
Melhor Ator em Série Dramática
- Sterling K. Brown, "Paradise"
- Gary Oldman, "Slow Horses"
- Mark Ruffalo, "Task: Unidade Especial"
- Rufus Sewell, "A Diplomata"
- Noah Wyle, "The Pitt"
Melhor Atriz em Série Dramática
- Carrie Coon, "A Idade Dourada"
- Chase Infiniti, "Os Testamentos: Das Filhas de Gilead"
- Keri Russell, "A Diplomata"
- Rhea Seehorn, "Pluribus"
- Zendaya, "Euphoria"
Melhor Ator em Série de Comédia
- Yahya Abdul-Mateen II, "Magnum P.I."
- Steve Carell, "Rooster"
- Matthew Rhys, "O Segredo de Widow's Bay"
- Jason Segel, "Falando a Real"
- Martin Short, "Only Murders in the Building"
Melhor Atriz em Série de Comédia
- Quinta Brunson, "Abbott Elementary"
- Ayo Edebiri, "O Urso"
- Elle Fanning, "Margô Está em Apuros"
- Lisa Kudrow, "The Comeback"
- Jean Smart, "Hacks"
Melhor Ator em Série Limitada
- Riz Ahmed, "A Isca"
- Jason Bateman, "Black Rabbit"
- Charlie Hunnam, "Monstro: A História de Ed Gein"
- Oscar Isaac, "Treta"
- Matthew Rhys, "O Monstro em Mim"
Melhor Atriz em Série Limitada
- Claire Danes, "O Monstro em Mim"
- Sally Field, "Criaturas Extraordinariamente Brilhantes"
- Carey Mulligan, "Treta"
- Sarah Pidgeon, "História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette"
- Sarah Snook, "All Her Fault"
Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática
- Patrick Ball, "The Pitt"
- Billy Crudup, "The Morning Show"
- Shawn Hatosy, "The Pitt"
- Gerran Howell, "The Pitt"
- Jack Lowden, "Slow Horses"
- Tom Pelphrey, "Task: Unidade Especial"
- Carlos-Manuel Vesga, "Pluribus"
Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática
- Taylor Dearden, "The Pitt"
- Fiona Dourif, "The Pitt"
- Allison Janney, "A Diplomata"
- Katherine LaNasa, "The Pitt"
- Sepideh Moafi, "The Pitt"
- Julianne Nicholson, "Paradise"
- Karolina Wydra, "Pluribus"
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia
- Colman Domingo, "As Quatro Estações do Ano"
- Paul W. Downs, "Hacks"
- Harrison Ford, "Falando a Real"
- Nick Offerman, "Margô Está em Apuros"
- Stephen Root, "O Segredo de Widow's Bay"
- Michael Urie, "Falando a Real"
- Tyler James Williams, "Abbott Elementary"
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia
- Dale Dickey, "O Segredo de Widow's Bay"
- Hannah Einbinder, "Hacks"
- Janelle James, "Abbott Elementary"
- Kate O'Flynn, "O Segredo de Widow's Bay"
- Michelle Pfeiffer, "Margô Está em Apuros"
- Megan Stalter, "Hacks"
- Jessica Williams, "Falando a Real"
*Com informações da AFP