Dez anos depois de voltar de um paredão falso gritando “olha ela”, Ana Paula Renault encerrou sua segunda passagem pelo “BBB” com o título de campeã. A jornalista venceu o “BBB 26”, na final de 21 de abril de 2026, com 75,94% da média dos votos.

A mineira disputou a preferência do público com dois aliados: Milena, vice-campeã com 17,29%, e Juliano Floss, terceiro colocado com 6,77%. Pela vitória, recebeu R$ 5.708.712, valor já descontado de impostos, segundo a Globo.

O retorno como Veterana

Ana Paula entrou no “BBB 26” aos 44 anos, como integrante dos Veteranos, grupo formado por ex-participantes. A volta aconteceu uma década após sua estreia no reality, em 2016.

Na primeira participação, no “BBB 16”, Ana Paula ganhou destaque pelos confrontos com outros moradores e pela aliança com Munik, Ronan e Geralda. As discussões com Adélia, Renan e Juliana estiveram entre os episódios que marcaram sua passagem pela casa.

Um dos primeiros conflitos foi com Laércio. Na madrugada de 30 de janeiro de 2016, após uma festa, a jornalista entrou no Quarto Roxo e encontrou o participante dormindo apenas de cueca. Incomodada, pediu que alguém o cobrisse e depois o acordou aos gritos.

A rivalidade chegou ao voto do público: Ana Paula e Laércio se enfrentaram no segundo paredão da temporada, que terminou com a eliminação dele. O confronto foi um dos primeiros momentos em que a jornalista ocupou o centro das disputas daquela edição.

Outro marco foi sua passagem pelo quarto secreto, após um paredão falso. Durante dois dias, ela acompanhou as conversas dos colegas sem que eles soubessem. Ao voltar ao convívio, entrou no quarto gritando “olha ela!”, bordão que se tornou uma das cenas mais lembradas do programa.

A trajetória terminou em 5 de março, após uma confusão na Festa Trem Expresso. Durante um desentendimento envolvendo Adélia e Renan, Ana Paula deu dois tapas no rosto do modelo. A produção considerou que ela havia descumprido uma regra do reality e anunciou sua desclassificação naquela manhã.

Alianças e rivalidades marcaram o jogo

Em 2026, a jornalista voltou a enfrentar o voto do público logo no início. Puxada por Aline Campos em um contragolpe, disputou o primeiro paredão com ela e Milena. Aline saiu com 61,64%, enquanto Ana Paula recebeu 5,86% dos votos para deixar a casa.

A relação com Milena e Juliano Floss foi uma das bases de sua participação. Os três construíram uma aliança e chegaram juntos à decisão. Já a aproximação inicial com Babu Santana deu lugar a discussões e ao rompimento durante o confinamento.

Entre os adversários, Alberto Cowboy protagonizou uma das disputas mais lembradas da temporada. Após a final, o confronto entre os dois venceu a categoria Maior Rivalidade no Prêmio gshow “BBB 26”, por escolha do público.

As provocações também fizeram parte de seu jogo. Ana Paula chamou Cowboy de “Humberto”, Jonas Sulzbach de “5ª série” e Maxiane de “coordenadora do resort”. Os apelidos apareciam nas conversas e nos embates com os rivais e repercutiram nas redes sociais.

Outro episódio marcou sua trajetória no “BBB 26”: Sol Vega foi expulsa após agredir Ana Paula durante uma discussão. A participante agarrou e chacoalhou os braços da jornalista em meio a uma briga generalizada na casa.

Seis paredões e duas lideranças

Ao longo da temporada, Ana Paula passou por seis paredões e conquistou duas lideranças. A sequência de permanências a levou até a disputa pelo prêmio.

A perda do pai na reta final

Dois dias antes da decisão, em 19 de abril, Ana Paula recebeu da produção a notícia da morte de seu pai, Gerardo Renault. A jornalista decidiu permanecer no confinamento, com o apoio da família.

Na conversa ao vivo, Tadeu Schmidt compartilhou que também vivia um luto pela morte do irmão e manifestou apoio à decisão que ela tomasse. O episódio marcou os últimos dias da participante na casa.

Como foi a vitória de Ana Paula Renault?

Na final, Ana Paula recebeu a maior parcela dos votos nos dois formatos de participação: 76,61% no Voto Único e 74,37% no Voto Torcida. A média que definiu o resultado foi de 75,94%.

O anúncio confirmou a jornalista como a 26ª campeã da história do programa. Depois de uma primeira passagem encerrada por desclassificação, ela concluiu o retorno ao reality com o prêmio de R$ 5,7 milhões.

Quando começa o BBB 27?

O “BBB 27” estreia em 11 de janeiro de 2027, uma segunda-feira, com apresentação de Tadeu Schmidt. A temporada terá duração prevista de 100 dias e reunirá Pipocas, Camarotes e Veteranos, mantendo a presença de ex-participantes na disputa.

Antes da estreia, o público acompanhará o “Seleção BBB”, de 8 a 10 de janeiro, com candidatos nas Casas de Vidro das cinco regiões do Brasil. Além das vagas no elenco, os participantes disputarão provas que darão vantagens para usar na casa principal.