Tom Holland revela o conselho de Zendaya que mudou o novo 'Homem-Aranha'

O ator britânico Tom Holland voltou a falar sobre sua admiração por Zendaya e revelou como a relação entre os dois tem influenciado diretamente o trabalho na franquia "Homem-Aranha".

Em entrevista recente ao podcast Good Hang, apresentado pela comediante Amy Poehler, o ator descreveu a companheira como sua "salvação" durante as gravações e afirmou que ela é "a melhor atriz em atividade em Hollywood".

Os dois retornam juntos em "Homem-Aranha: Um Novo Dia", quarto filme da saga estrelada por Holland no papel de Peter Parker. Segundo o ator, a confiança construída fora das telas criou um ambiente de trabalho mais aberto e colaborativo.

Uma conversa que mudou o filme

Durante a entrevista, Holland contou que percebeu que uma determinada sequência do filme não estava funcionando como esperado. Após gravar sua parte, ele procurou Zendaya para perguntar sua opinião sobre a cena.

O ator afirmou que dificilmente faria esse tipo de questionamento a outra colega de elenco. Ao ouvir que Zendaya compartilhava da mesma percepção, ele levou a preocupação ao diretor Destin Daniel Cretton. A equipe decidiu reescrever a sequência e refilmá-la no dia seguinte.

De acordo com Holland, o resultado final ficou significativamente melhor após as alterações.

Zendaya como 'MJ' e Tom Holland como 'Homem-Aranha' (Sony Pictures Releasing / Marvel Entertainment / Courtesy Everett)

Parceria dentro e fora das telas

O ator destacou que a sinceridade entre os dois é um dos principais benefícios de trabalharem juntos. Para ele, Zendaya possui uma postura artística destemida, capaz de apontar problemas e propor soluções sem receio.

Além de elogiar a atuação da parceira, Holland ressaltou que ela se tornou uma referência constante em seu processo criativo. O astro afirmou que a convivência diária facilita discussões sobre roteiro, personagens e escolhas narrativas, algo que considera raro em grandes produções de Hollywood.

Casal mais popular de Hollywood

Tom Holland e Zendaya se conheceram durante as filmagens de "Homem-Aranha: De Volta ao Lar", lançado em 2017. Embora tenham mantido a relação longe dos holofotes por muito tempo, os dois se tornaram um dos casais mais populares da indústria do entretenimento.

Agora, com mais um capítulo da franquia a caminho, a dupla demonstra que a química que conquistou os fãs nas telas também tem impacto direto nos bastidores. E, pelo relato de Holland, essa parceria pode ser um dos ingredientes responsáveis pelo sucesso da nova aventura do herói da Marvel.