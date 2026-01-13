BBB 26: Ricardinho causa no Quarto Branco e abre todas as águas

Nem tudo foi calma na noite de estreia do Big Brother Brasil 26. A tensão no Quarto Branco começou ainda na madrugada, quando Ricardinho, um dos participantes que disputa vaga na casa principal, optou por se isolar do grupo enquanto os outros tentavam interagir. A postura dele acabou gerando estranhamento entre os colegas de confinamento e levantou o clima pesado entre os candidatos.

A situação escalou quando Ricardinho passou a dar chutes nas paredes e bater na maçaneta do quarto enquanto os demais dormiam, além de abrir várias latas de água do cooler, o que irritou alguns participantes. Chaiany chegou a pedir desculpas por ter sido interpretada de forma errada por ele, tentando apaziguar o conflito.

"Ninguém vai desistir não, vamos endoidar então. Bora jogar, o jogo começou. Você quer ser o terror? Eu vou ser teu pesadelo aqui. Bora ver quem endoida quem, bora ver qual vai ser teu limite", disse a sister.

Outro ponto de tensão envolveu um confronto verbal entre Ricardinho e Matheus, com trocas de acusações que aumentaram o desconforto no ambiente. A disputa entre os confinados pelo espaço e pela permanência no jogo, já acirrada pelo estresse da dinâmica, ficou ainda mais intensa com esses episódios.

Como funciona o Quarto Branco?

Na abertura do programa, na segunda-feira, 12, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a criação do Quarto Branco, que passou a valer como etapa decisiva para os candidatos que não venceram as votações das Casas de Vidro.

Logo após o anúncio, os participantes foram apresentados ao público e encaminhados para o espaço. Segundo Tadeu, a dinâmica funciona como uma prova de resistência com regras claras desde o início. “Pra entrar no BBB 26, eles vão ter que superar o Quarto Branco”, afirmou.

“Quem quiser ir embora, só precisa apertar o botão e sair. O grau de dificuldade vai aumentar conforme o tempo passar. E os dois últimos que permanecerem no Quarto Branco ganham vaga no BBB 26”, completou.

Participam da disputa Livia e Ricardinho, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo, da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste. Todos foram informados das regras logo após a entrada no ambiente.

A dinâmica já havia sido antecipada por Tadeu no primeiro bloco do programa, o que gerou reação imediata do público nas redes sociais.

Além do Quarto Branco, a estreia também marcou a apresentação dos participantes dos grupos Camarote e Veteranos, ampliando o elenco inicial da nova edição do reality.