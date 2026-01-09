Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: veja onde fica a 'Casa de Vidro' de Brasília

Quatro participantes disputam vaga no reality sob os olhares do público brasiliense

BBB 26: candidatos ficam expostos ao público na Asa Norte, em Brasília (Reprodução/Gshow )

BBB 26: candidatos ficam expostos ao público na Asa Norte, em Brasília (Reprodução/Gshow )

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 11h26.

A Casa de Vidro da região Centro-Oeste do Big Brother Brasil já tem endereço definido e promete agitar Brasília de hoje, sexta-feira, dia 9, até o próximo domingo, 11. O espaço foi instalado no Conjunto Nacional, na Asa Norte, um dos principais centros comerciais da capital brasileira.

Onde fica?

Localizada na SDN, CNB - Asa Norte, em Brasília, a novidade vai proporcionar que o público acompanhe de perto os candidatos que disputam uma vaga no BBB 26. Vendo de perto, os fãs podem ter mais critérios na hora de decidir em quem votar. 

Nova dinâmica

A Casa de Vidro faz parte da estratégia do reality para ampliar o engajamento antes do início oficial do confinamento. A partir dessa dinâmica, o público tem papel decisivo na escolha de quem seguirá para a casa principal do programa.

No BBB 26, essa ideia ganhou uma dimensão inédita: as Casas de Vidro serão responsáveis por escolher todos os participantes do grupo "Pipoca", ou seja, todos os anônimos que entrarão no jogo serão definidos por votação popular nas cinco regiões do país.

Quando começa o BBB?

O BBB 26 começa na próxima segunda-feira, dia 12, depois da novela "Três Graças", da Rede Globo. A nova edição também contará com participantes "Camarotes", que são famosos convidados pelo programa, e "Veteranos", ex-BBBs que terão uma nova chance de conquistar o prêmio. Diferente dos concorrentes ao "Pipoca", esses dois grupos só serão revelados na estreia do programa.

Acompanhe tudo sobre:BBBGloboBig Brother Brasil
Próximo

Mais de Pop

BBB 26: veja onde fica a 'Casa de Vidro' de São Paulo

BBB 26: onde fica a 'Casa de Vidro' de Salvador?

BBB 26: veja onde fica a 'Casa de Vidro' de Manaus

BBB 26: saiba onde estão as 'Casas de Vidro' do programa

Mais na Exame

Pop

BBB 26: veja onde fica a 'Casa de Vidro' de São Paulo

Negócios

Ela vendeu sua empresa por US$ 100 milhões e criou outra marca que já está em 11 mil lojas

Economia

Corridas por aplicativo registram maior alta de preços de 2025

Carreira

Startup que vende tênis como ações chega a US$ 3,8 bi com modelo financeiro sólido